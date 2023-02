Le Sénat avertit Ticketmaster avant le lancement des billets de Beyoncé

Le Comité judiciaire du Sénat émet un avertissement à Ticketmaster avant que la plateforme ne libère les billets de concert de Beyoncé au public.

Le coût de tout semble monter en flèche, de l’essence aux œufs et en particulier aux billets pour les événements en direct. Si vous avez essayé d’acheter des billets pour des concerts ou des événements sportifs, vous avez ressenti la douleur. Non seulement les prix sont hors de contrôle, mais l’expérience d’achat n’est pas très conviviale. Une fois que vous êtes réellement en mesure d’accéder à un écran d’achat, tout est souvent parti et la revente est la seule chose disponible. Après Taylor Swift, les billets ont été achetés par des revendeurs et des robots et remis en vente au prix d’une nouvelle Kia. Désormais, tous les yeux sont tournés vers Ticketmaster pour voir quelles mesures ils prendront pour protéger les consommateurs et offrir une meilleure expérience.

Ticketmaster et Beyoncé ont enfin annoncé sa tant attendue et très attendue Tour du monde de la Renaissance. Tandis que tout le monde est excité l’annonce est enfin là, ils redoutent le processus d’achat. Selon TMZ, les yeux de tous sont rivés sur Ticketmaster y compris le Sénat. À la suite de poursuites judiciaires concernant les billets de Taylor Swift, Ticketmaster apporte des changements. Ventes de billets échelonnées et utilisation de la technologie Verified Fan. Cela suffira-t-il ? Je suppose que nous devrons attendre et voir.