Le Sénat australien vote pour la tenue d’un référendum sur la voix autochtone au Parlement dans les 6 mois

CANBERRA, Australie (AP) – Le Sénat australien a voté lundi pour organiser un référendum cette année sur la création d’une voix autochtone au Parlement, un défenseur visant à donner plus de poids à la minorité ethnique la plus défavorisée du pays sur la politique gouvernementale.

Des dizaines de personnes, principalement autochtones, se sont levées dans les galeries publiques et ont applaudi lorsque les sénateurs ont adopté le projet de loi référendaire par 52 voix contre 19.

Le vote du Sénat signifie que le référendum doit avoir lieu un samedi dans une fenêtre de deux à six mois.

Alors que la Voix défendrait les intérêts autochtones, elle n’aurait pas de vote sur les lois, et les débats pour et contre l’organe élu sont devenus de plus en plus houleux et diviseurs.

Les partisans espèrent que la voix améliorera le niveau de vie des Australiens autochtones, qui représentent 3,2 % de la population australienne et constituent le groupe ethnique le plus défavorisé du pays.

Si le référendum est adopté, ce serait le premier référendum réussi en Australie depuis 1977 et le premier à passer sans soutien bipartite.

La porte-parole de l’opposition sur le portefeuille du procureur général, Michaelia Cash, a déclaré lundi au Sénat que la plupart de ses collègues voteraient pour organiser le référendum « parce que nous croyons au peuple de cette nation et à son droit d’avoir son mot à dire ».

« Ce n’est pas parce que nous sommes d’accord avec l’objectif final de ce projet de loi, qui est bien sûr de modifier irrévocablement la constitution de cette nation d’une manière qui détruira l’une de nos valeurs les plus fondamentales : l’égalité de citoyenneté », a déclaré Cash au Sénat avant le vote.

La sénatrice de l’opposition Jacinta Nampijinpa Price, qui est autochtone, a déclaré que la proposition de Voice divisait déjà l’Australie selon des critères raciaux.

« Si le vote du ‘oui’ est couronné de succès, nous serons divisés pour toujours », a déclaré Price.

« Je veux voir l’Australie avancer comme une, pas deux divisées. C’est pourquoi je voterai « non » », a ajouté Price.

La sénatrice indépendante Lidia Thorpe, qui est également autochtone, a déclaré qu’elle s’opposait à Voice parce qu’elle était impuissante.

« Cela apaise la culpabilité blanche dans ce pays en donnant aux pauvres petits Noirs un organe consultatif impuissant », a déclaré Thorpe.

Le ministre adjoint des Australiens autochtones, Malarndirri McCarthy, a déclaré que donner une voix aux peuples autochtones était une « demande très simple » et a exhorté toutes les parties à maintenir le débat dans le respect.

« J’exhorte tous les Australiens à creuser profondément, à écouter le meilleur côté de vous-même tout au long de ce débat », a déclaré McCarthy, qui est autochtone.

« C’est un moment critique dans l’histoire de notre pays. C’est la bonne chose à faire… et il est temps maintenant de poser cette question au peuple australien », a-t-elle ajouté.

Le mois dernier, la Chambre des représentants australienne a voté à une écrasante majorité en faveur de la tenue du référendum.

Le Parti libéral et le Parti des nationaux, qui ont formé un gouvernement de coalition conservateur pendant neuf ans avant l’élection du Parti travailliste de centre-gauche l’année dernière, s’opposent tous deux à la Voix.

Le Premier ministre Anthony Albanese a engagé son gouvernement à organiser le référendum lors de son discours de victoire le soir des élections.

The Voice a été recommandé en 2017 par un groupe de 250 dirigeants autochtones qui se sont rencontrés à Uluru, un rocher de grès emblématique du centre de l’Australie qui fait peur aux propriétaires traditionnels. Il s’agissait de délégués de la Convention constitutionnelle nationale des Premières Nations à qui le gouvernement de l’époque avait demandé des conseils sur la manière dont la population autochtone pourrait être reconnue dans la constitution.

Le gouvernement conservateur a immédiatement rejeté la perspective de la Voix, qu’il a assimilée à une troisième chambre du Parlement.

Rod Mcguirk, l’Associated Press