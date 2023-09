Le Sénat assouplit son code vestimentaire. Cela a provoqué une réaction violente prévisible.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a provoqué un tollé chez certains législateurs la semaine dernière lorsqu’il a déclaré aux membres qu’il assouplissait le code vestimentaire informel du Sénat, qui exigeait auparavant que les hommes portent un costume et une cravate et que les femmes portent des tailleurs-pantalons ou des robes. Désormais, les sénateurs ont la possibilité de porter des vêtements plus décontractés, notamment un t-shirt et un jean, ou dans le cas d’au moins un sénateur, leur sweat à capuche emblématique.

Une grande partie de la résistance est venue des habituels et fervents défenseurs des nombreuses traditions du Sénat, comme le sénateur Joe Manchin (D-WV), qui a déclaré cette semaine que le changement « dégrade » l’institution. Les républicains du Sénat, dont beaucoup ont écrit à Schumer une lettre affirmant que le changement « manque de respect à l’institution que nous servons et aux familles américaines que nous représentons », l’ont également utilisé pour lancer des attaques partisanes. Et le comité de rédaction du Washington Post a également pris la parole, notant que s’habiller formellement contribue à transmettre « le respect du caractère sacré de l’institution et de l’impact réel des politiques qu’elle défend ».

Comme on pouvait s’y attendre, une partie de la conversation a tourné autour de l’attaque du sénateur progressiste John Fetterman (D-PA), connu pour porter son sweat à capuche et son short de sport autour de la Colline. De tels commentaires incluent le gouverneur Ron DeSantis (R-FL) qualifiant ses choix vestimentaires de « irrespectueux », la représentante conservatrice Marjorie Taylor Greene affirmant que le changement « honteux » avait été apporté pour l’apaiser, et Laura Ingraham de Fox News arguant que le changement est emblématique de l’inefficacité démocratique.

Beaucoup de ces déclarations ont obligé les démocrates à réagir en affirmant que les républicains ont des préoccupations plus importantes – comme garder le gouvernement ouvert – que le type de vêtements que Fetterman porte au travail.

Qu’il y ait eu des réactions négatives face au changement et que Fetterman en soit au centre n’est pas non plus surprenant étant donné à quel point les membres du Congrès, en particulier du Sénat, restent attachés aux traditions. Fetterman lui-même s’écarte du profil habituel d’un sénateur, avec ses choix vestimentaires, son ouverture sur sa santé mentale, ses trolles théâtrales contre les républicains dans les couloirs du Sénat et son utilisation de la langue familière pour se connecter avec ses électeurs.

Dans l’ensemble, le Sénat est une institution qui rejette profondément le changement. Un bon exemple en est la préservation par les membres modérés d’outils tels que l’obstruction systématique, qui a bloqué l’adoption de projets de loi clés sur le droit de vote, la réforme de la justice pénale et l’immigration. L’envie de s’en tenir au code vestimentaire du Sénat, même si les Républicains ont ignoré d’autres normes concernant les juges de la Cour suprême, par exemple, est un exemple des efforts de certains législateurs pour continuer à s’accrocher à des normes superficielles.

« Les sénateurs voient le monde devenir moins formel, moins raffiné, moins respectueux des traditions, et depuis les lois qu’ils adoptent jusqu’à la soupe aux haricots qu’ils servent dans la salle à manger, ils essaient simplement de garder le même ce qu’ils peuvent contrôler. » Abra Belke, créatrice du blog de mode Capitol Hill Style, a déclaré à Vox.

Pourquoi il y a eu une réaction négative au code vestimentaire

Les codes vestimentaires du Congrès, et les codes vestimentaires en général, ont longtemps été un sujet de discorde en raison du message qu’ils envoient. Souvent, les codes vestimentaires, en particulier dans les écoles, sont sexistes et servent à contrôler la mode des filles en leur imposant de ne pas distraire leurs camarades masculins. Par exemple, les collèges et les lycées ont forcé les filles à changer de vêtements ou à se conformer à certaines exigences parce qu’ils estiment que cela affecte le comportement des élèves de sexe masculin. De plus, ces codes vestimentaires peuvent être utilisés pour discriminer les personnes LGBTQ et de genre non conforme qui pourraient souhaiter porter des vêtements différents de ceux prescrits par ces politiques.

Le Congrès s’est heurté au sexisme que les codes vestimentaires peuvent imposer en juillet 2017, lorsque le président de la Chambre des représentants de l’époque, Paul Ryan, a fait face à des réactions négatives en raison du code vestimentaire strict dans le hall du président de la Chambre, ce qui a conduit à interdire l’entrée à une journaliste parce qu’elle portait une robe sans manches. . À l’époque, les femmes n’étaient pas autorisées à entrer dans la zone à moins qu’elles n’aient des manches et des chaussures fermées, une politique qualifiée de sexiste puisque les vêtements d’affaires modernes incluaient souvent de tels articles. Suite à des pressions pour modifier cette politique, Ryan l’a modifiée afin que les règles autorisent des vêtements professionnels plus contemporains.

La question au Sénat est de savoir ce qui constitue les vêtements de travail contemporains. Et pour de nombreux sénateurs, la réponse semble être : Les mêmes vêtements que nous portons depuis le siècle dernier.

« Le Sénat est un lieu d’honneur et de tradition », comme le disent les républicains du Sénat dans leur lettre. « Le monde nous regarde à cet étage et nous devons protéger le caractère sacré de cet endroit à tout prix. »

« Au fond, l’indignation vient du fait que le Sénat s’accroche obstinément aux anciennes méthodes parce que, comme la plupart des institutions dirigées par des septuagénaires et des octogénaires, ils croient que les choses ont toujours été comme elles devraient continuer à être », a déclaré Belke.

Le fait que les règles et normes existantes du Sénat devraient être la valeur par défaut est un état d’esprit qui se reflète également dans le fonctionnement de la Chambre. La règle du feuillet bleu, par exemple, permet aux sénateurs de rejeter les candidats à la magistrature de leur État d’origine qu’ils n’aiment pas. La règle n’est pas inscrite dans la Constitution – c’est une courtoisie – mais il y a eu une résistance bipartite à la modifier, malgré le fait que les législateurs républicains, ainsi que les démocrates, l’ont régulièrement utilisée pour contrecarrer les administrations présidentielles qu’ils n’aiment pas. Les efforts des républicains pour bloquer les juges du Wisconsin et du Mississippi font partie de ceux qui ont frustré les démocrates ces dernières années.

La résistance au changement du code vestimentaire ignore également l’importance du vêtement comme moyen d’expression et comme question pratique.

Dans le passé, des dizaines de femmes démocrates de la Chambre des représentants ont porté des « suffragettes » blanches lors d’événements comme le discours sur l’état de l’Union de 2020 pour souligner leur soutien aux droits des femmes et commémorer le 100e anniversaire du 19e amendement. Fetterman privilégie les sweats à capuche et les cols bleus en partie pour souligner ses liens avec les communautés ouvrières de Pennsylvanie. Le représentant de l’Ohio, Jim Jordan, refuse de porter une veste de costume pour montrer à ses électeurs qu’il est « excité » et parce qu’il ne veut pas qu’« une veste vous ralentisse ». De jeunes législateurs, dont Maxwell Frost, membre de la génération Z, ont expliqué au New York Times comment ils utilisaient la mode, comme les blousons aviateur décontractés et les Doc Martens, pour mettre en valeur leur personnalité authentique.

Récemment, de hauts dirigeants du Sénat et de la Chambre ont été interpellés par des observateurs à la suite d’une réunion dans le bureau ovale au cours de laquelle plusieurs dirigeants, dont le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell et le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries, ont été aperçus portant des baskets habillées. De telles chaussures, bien que critiquées par certains commentateurs de la mode, sont essentielles dans des lieux comme le Congrès, où les législateurs âgés restent souvent debout toute la journée pour se rendre aux votes et à différentes audiences.

Cependant, le besoin de porter des chaussures confortables pour des raisons de santé, ou même pour des raisons pratiques, pourrait être hors de propos pour ceux qui ont des soucis de code vestimentaire. L’âge médian des sénateurs est de 65 ans, et ils appartiennent à une génération qui a été élevée dans l’idée que les vêtements étaient portés en signe de respect et « qu’on troquait son confort contre l’uniforme approprié », explique Belke.

L’inquiétude du Parti républicain concernant le code vestimentaire est cependant particulièrement ironique, étant donné que les républicains ont longtemps ignoré les normes du Sénat lorsque cela profitait à leur parti. Bien que l’un des dirigeants du parti, le sénateur John Cornyn (R-TX), ait déclaré que la décision de Schumer est « une autre indication qu’il ne respecte pas le Sénat en tant qu’institution », ni lui ni ses collègues républicains n’ont dit la même chose à propos des changements apportés pour avancer. Les juges de l’ère Trump, la décision de McConnell d’empêcher l’examen du candidat à la Cour suprême Merrick Garland, ou encore l’utilisation du Sénat par le parti républicain pour saper la démocratie américaine en votant contre la certification des élections de 2020 après l’insurrection du 6 janvier.

Tout comme la fureur suscitée par les baskets, le tumulte suscité par le changement du code vestimentaire et du décorum est davantage fondé sur un idéal imaginaire du Congrès que sur la réalité de ce qu’est réellement le Sénat et de ce qu’il faut pour que la Chambre soit productive.