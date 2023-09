Le Sénat assigne à comparaître la branche américaine du Fonds d’investissement public saoudien pour l’accord PGA-LIV Golf

WASHINGTON — Membres bipartites d’une sous-commission sénatoriale sur la sécurité intérieure a exigé la transparence Mercredi, d’un fonds d’investissement saoudien lors de sa deuxième audience sur l’accord controversé visant à fusionner le PGA Tour et le LIV Golf, soutenu par l’Arabie saoudite.

« La tentative de l’Arabie saoudite d’acheter le golf professionnel aux États-Unis n’est pas qu’un investissement en vase clos », a déclaré à Capitol Hill le sénateur Richard Blumenthal, démocrate du Connecticut, président de la sous-commission permanente des enquêtes. « Cela fait plutôt partie d’un réseau d’investissements croissants dans ce pays. Ils sont largement inconnus et presque entièrement sans surveillance. »

Blumenthal a annoncé qu’il avait émis un assignation mercredi à USSA International LLC, la filiale américaine en propriété exclusive du PIF, pour des documents liés à l’accord PGA Tour-LIV Golf et à d’autres investissements américains.

Blumenthal et des témoins à l’audience ont accusé l’Arabie saoudite de ressembler à d’autres régimes autoritaires comme la Chine et la Russie en exploitant les failles de certaines plateformes d’investissement pour étendre leur influence et exercer un soft power aux États-Unis.

« Au fond, il ne s’agit donc pas d’un accord commercial », a déclaré Benjamin Freeman, directeur du programme de démocratisation de la politique étrangère au Quincy Institute for Responsible Statecraft, à propos de l’accord PGA-LIV. « Il s’agit d’une opération d’influence. Elle vise à façonner l’opinion publique américaine et la politique étrangère américaine. »

Selon Joey Shea, un expert de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis auprès de l’organisation à but non lucratif Human Rights Watch, qui a témoigné mercredi, le PIF « a été classé parmi les structures de gouvernance les moins transparentes, les moins responsables et les moins crédibles au monde ».

PIF et LIV n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un représentant du PGA Tour a refusé de commenter.