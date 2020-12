Le Sénat argentin est peut-être sur le point d’entrer dans l’histoire lorsqu’il votera mardi sur l’opportunité d’approuver un projet de loi controversé qui légaliserait l’avortement.

Le projet de loi, qui propose la décriminalisation des licenciements électifs au cours des 14 premières semaines de grossesse, a atteint le dernier obstacle d’une campagne de longue date dans la patrie du pape François – et cette fois, il a le soutien de la présidence.

Plus tôt ce mois-ci, la chambre basse a voté l’adoption du projet de loi avec 131 voix contre 117. S’il est également adopté à la chambre haute, il deviendra loi.

Pourquoi est-ce un gros problème?

Les pays d’Amérique latine sont notoirement stricts en ce qui concerne la législation sur l’avortement, avec seulement trois qui la rendent complètement légale: le Guyana et Cuba ont des procédures largement accessibles, tandis que l’Uruguay autorise les licenciements électifs au cours des 12 premières semaines; ce chiffre passe à 14 semaines en cas de viol.

Mexico a également légalisé l’avortement au cours des 12 premières semaines – mais cela diffère énormément des lois des États dans d’autres régions du Mexique. À Guanajuato, par exemple, une femme peut encourir 30 ans de prison pour un tel acte.

L’Argentine n’est pas différente. Le pays à majorité catholique poursuit actuellement les femmes qui se font avorter et celles qui aident. Les exemptions ne sont accordées que pour les grossesses où la vie de la mère est en danger ou les grossesses résultant d’un viol.

Pourquoi maintenant?

Le droit à l’avortement en Argentine n’est pas un nouveau sujet de discussion – il y a eu plusieurs autres factures qui n’ont pas réussi – mais c’est un moment où les experts disent que cela pourrait effectivement réussir.

Le dernier vote au Sénat sur un tel projet de loi remonte à 2018, lorsque la pression des conservateurs et de l’Église catholique a finalement prévalu. Il a été rejeté par 38 voix contre 31, avec deux abstentions.

Malgré cette perte, un expert a déclaré à Euronews à l’époque que c’était toujours un signe de progrès car le projet de loi était à tout le moins à l’étude.

« Pour la première fois, malgré six tentatives précédentes dans lesquelles il n’a même pas été discuté, il a été possible de débattre du projet de loi », a déclaré Veronica Undurraga, une experte en droits de l’homme et en études de genre.

« On sait que dans un ou deux ans, il sera de nouveau discuté et il sera approuvé en Argentine. »

Qu’est-ce qui est réellement différent cette fois-ci?

Pour commencer, il y a un leadership différent dont la réponse au projet de loi a été radicalement différente.

Le conservateur Mauricio Macri était président en 2018, lors du dernier vote sur une légalisation similaire – ce qu’il n’a pas soutenu. Le projet de loi a donc été adopté de justesse à la chambre basse mais n’a pas obtenu l’approbation vitale du Sénat.

En 2020, cependant, le gouvernement a depuis basculé à gauche sous la direction du président Alberto Fernández, qui non seulement a déposé le projet de loi, mais a fait pression publiquement pour son soutien.

Cela étant dit, bien que la légalisation de l’avortement soit plus favorable qu’en 2018, l’issue du vote sera encore difficile à prévoir; c’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de croyances profondément ancrées et de longue date par de nombreux membres de la nation.