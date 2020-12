BUENOS AIRES, Argentine (AP) – Le combat de plusieurs décennies des groupes de femmes argentines pour l’avortement légal a été décidé par le Sénat lors d’un débat mardi qui pourrait changer les perspectives de la procédure à travers un continent où elle est encore largement illégale.

Le projet de loi, qui légaliserait l’avortement électif au cours des 14 premières semaines d’une grossesse, avait déjà été approuvé par la Chambre des députés argentine et avait le soutien du président Alberto Fernández, ce qui signifie que le vote du Sénat serait son dernier obstacle dans la patrie du pape François.

Un précédent projet de loi sur l’avortement avait été rejeté par les législateurs en 2018, mais cette fois, il était soutenu par le gouvernement de centre-gauche. Soixante-dix sénateurs, dont plus de la moitié étaient des hommes, devaient voter sur la mesure à l’issue d’un débat qui pourrait s’étendre jusqu’aux premières heures de mercredi. Le résultat a été considéré comme incertain.

« Le vote est égal », a déclaré la sénatrice Nancy González, un partisan du projet de loi. « C’est vote par vote. Nous travaillons toujours sur les indécis. »

Devant le Sénat à Buenos Aires, des militants pro et anti-avortement se sont rassemblés, les partisans du projet de loi portant la couleur verte qui représente leur mouvement pro-avortement.

Le mouvement féministe argentin réclame l’avortement légal depuis plus de 30 ans et les militants affirment que l’approbation du projet de loi pourrait marquer un tournant en Amérique latine, où l’influence de l’Église catholique romaine a longtemps dominé. L’avortement reste largement illégal dans la région, sauf en Uruguay, à Cuba, à Mexico, dans l’État mexicain d’Oaxaca, aux Antilles et en Guyane française.

«Notre pays est un pays de nombreuses contradictions», a déclaré Ester Albarello, un psychiatre avec un réseau de professionnels de la santé qui soutient le projet de loi, qui faisait partie des manifestants à l’extérieur du bâtiment du Congrès. «C’est le seul au monde à avoir traduit en justice les membres de sa dictature militaire génocidaire avec toutes les garanties. Mais nous n’avons toujours pas d’avortement légal. Pourquoi? Parce que l’Église est avec l’État. »

Quelques heures avant le début de la session historique, le pape a de nouveau commenté l’avortement.

«Le Fils de Dieu est né un paria, afin de nous dire que chaque paria est un enfant de Dieu», a déclaré le pontife sur son compte Twitter. «Il est venu au monde au moment où chaque enfant vient au monde, faible et vulnérable, afin que nous puissions apprendre à accepter nos faiblesses avec un amour tendre.

Le débat législatif était présidé par la vice-présidente Cristina Fernández, qui était présidente en 2007-2015 et ne voterait qu’en cas d’égalité entre les sénateurs.

Les partisans ont déclaré que le projet de loi vise à éradiquer les avortements clandestins qui ont causé plus de 3000 décès dans le pays depuis 1983, selon les chiffres des autorités.

L’incertitude entourant le vote était en partie due au fait que les partis politiques, y compris le mouvement péroniste au pouvoir, ont donné à leurs législateurs la liberté de voter à leur guise. Deux des 72 sénateurs étaient absents et 43 des autres sénateurs étaient des hommes.

L’Argentine pénalise actuellement les femmes et ceux qui les aident à avorter. Les seules exceptions sont les cas de viol ou de risque pour la santé de la mère, et les militants se plaignent que même ces exceptions ne sont pas respectées dans certaines provinces.

Aussi rassemblé à l’extérieur de la législature, un groupe qui qualifie ses membres de «défenseurs des deux vies» a installé un autel avec un crucifix sous une tente bleue. Vêtue d’une blouse blanche et d’un masque bleu clair, l’enseignante Adriana Broni a déclaré que même si la loi sur l’avortement était approuvée, «je n’enseignerai pas que c’est un droit de tuer, d’assassiner, un bébé qui n’a pas de voix.»

En plus de permettre l’avortement dans les 14 premières semaines de grossesse, la législation établirait également que même après cette période, une grossesse pouvait être légalement interrompue si elle résultait d’un viol ou si la vie ou la santé intégrale de la personne était en danger.

Cela permettrait aux professionnels de la santé et aux institutions médicales privées de refuser consciencieusement de participer à un avortement, dans lequel tous les médecins sont contre la procédure. Mais ils seraient tenus de diriger la femme vers un autre centre médical. L’objection de conscience ne peut pas non plus être invoquée si la vie ou la santé d’une femme enceinte est en danger.

La journaliste de l’AP Yesica Brumec a contribué à ce rapport.