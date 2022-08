Le Sénat approuve un projet de loi pour aider les vétérinaires exposés à des foyers de combustion toxiques – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Un projet de loi améliorant les prestations de soins de santé et d’invalidité pour des millions d’anciens combattants exposés à des foyers de combustion toxiques a été approuvé par le Sénat mardi, mettant fin à une brève impasse sur la mesure qui avait exaspéré les défenseurs et incité certains à camper à l’extérieur du Capitole.

Le Sénat a approuvé le projet de loi par un vote de 86-11. Il va maintenant au bureau du président Joe Biden pour être promulgué. Biden a décrit la législation comme la plus grande expansion des avantages pour les problèmes de santé liés aux services en 30 ans et le plus grand projet de loi jamais conçu pour lutter contre l’exposition aux foyers de combustion.

“J’ai hâte de signer ce projet de loi, afin que les anciens combattants et leurs familles et soignants touchés par des expositions toxiques obtiennent enfin les avantages et les soins de santé complets qu’ils ont gagnés et qu’ils méritent”, a déclaré Biden.

Le Sénat avait approuvé la législation à une écrasante majorité en juin, mais une refonte était nécessaire pour apporter une solution technique. Ce processus a déraillé lorsque les républicains ont tenté tardivement de modifier un autre aspect du projet de loi la semaine dernière et l’ont empêché d’avancer.

Le retard brutal a scandalisé les groupes et les défenseurs des vétérans, dont le comédien Jon Stewart. Cela a également placé les sénateurs du GOP dans la position inconfortable de retarder la principale priorité législative des organisations de services cette session du Congrès.

Un groupe d’anciens combattants et leurs familles campent au Capitole depuis ce vote. Ils avaient enduré des orages et l’humidité estivale notoire de Washington, mais ils étaient dans les tribunes lorsque les sénateurs ont voté.

“Vous pouvez rentrer chez vous en sachant la bonne et la grande chose que vous avez faite et accomplie pour les États-Unis d’Amérique”, leur a dit le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y.

La législation élargit l’accès aux soins de santé par le biais du ministère des Anciens Combattants pour des millions de personnes qui ont servi à proximité des foyers de brûlage. Il ordonne également à l’AV de présumer que certaines maladies respiratoires et certains cancers étaient liés à l’exposition à la fosse de combustion, permettant aux anciens combattants d’obtenir des prestations d’invalidité pour compenser leur blessure sans avoir à prouver que la maladie résultait de leur service.

Environ 70% des demandes d’invalidité liées à l’exposition à la fosse de combustion sont refusées par la VA en raison du manque de preuves, de données scientifiques et d’informations du ministère de la Défense.

L’armée a utilisé des fosses de combustion pour éliminer des produits tels que des produits chimiques, des canettes, des pneus, des plastiques et des déchets médicaux et humains.

Des centaines de milliers d’anciens combattants et de survivants de la guerre du Vietnam devraient également bénéficier de la législation. Le projet de loi ajoute l’hypertension, ou hypertension artérielle, comme maladie présumée associée à l’exposition à l’agent orange.

Le bureau du budget du Congrès a prévu qu’environ 600 000 des 1,6 million de vétérans vietnamiens vivants seraient éligibles à une indemnisation accrue, bien que seulement environ la moitié aient des diagnostics suffisamment graves pour justifier une indemnisation plus importante.

De plus, les anciens combattants qui ont servi en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, à Guam, aux Samoa américaines et dans l’atoll Johnston seront présumés avoir été exposés à l’agent Orange. Cela représente 50 000 autres anciens combattants et survivants d’anciens combattants décédés qui obtiendraient une indemnisation pour des maladies présumées avoir été causées par leur exposition à l’herbicide, a prévu le CBO.

Le projet de loi autorise également 31 grandes cliniques de santé médicale VA et des installations de recherche dans 19 États.

Le projet de loi devrait augmenter les déficits fédéraux d’environ 277 milliards de dollars sur 10 ans.

Le projet de loi a été un effort de plusieurs années lancé par les anciens combattants et leurs familles qui considéraient les foyers de combustion utilisés en Irak et en Afghanistan comme responsables des problèmes respiratoires et d’autres maladies que les anciens combattants ont subis après leur retour chez eux. Il a été nommé d’après le Sgt. Heath Robinson de première classe de l’Ohio, décédé en 2020 d’un cancer qu’il a attribué à une exposition prolongée à des foyers de combustion. Sa veuve, Danielle Robinson, était l’invitée de la première dame Jill Biden au discours du président sur l’état de l’Union plus tôt cette année.

Stewart, l’ancien animateur de “The Daily Show” de Comedy Central, a également apporté une exposition accrue aux maladies des foyers de brûlure auxquelles les vétérans étaient confrontés. Il était également dans la tribune pour regarder le vote mardi. Il a pleuré et a tenu sa tête dans sa main lorsque le vote final a commencé.

“Je ne suis pas sûr d’avoir déjà vu une situation où des gens qui ont déjà tant donné ont dû se battre si fort pour obtenir si peu”, a-t-il déclaré après le vote. “Et j’espère que nous en tirerons une leçon.”

La Chambre a été la première à donner suite à la législation sur les foyers de combustion. Une version antérieure approuvée par la Chambre en mars devait augmenter les dépenses de plus de 320 milliards de dollars sur 10 ans, mais les sénateurs ont réduit certains des coûts dès le début en introduisant progressivement certaines améliorations des prestations. Ils ont également ajouté des fonds pour la dotation en personnel pour aider la VA à suivre l’augmentation prévue de la demande de soins de santé et une augmentation des demandes d’invalidité.

Certains sénateurs du GOP craignent toujours que le projet de loi n’augmente les retards à la VA en raison d’une demande accrue d’anciens combattants à la recherche de soins ou d’une indemnité d’invalidité.

“Ce que nous avons appris, c’est que la VA ne peut pas tenir ses promesses car elle n’a pas la capacité de gérer l’augmentation”, a déclaré la sénatrice Marsha Blackburn, R-Tenn.

Les sens. Jon Tester, D-Mont., Et Jerry Moran, R-Kan., ont mené les efforts pour faire adopter le projet de loi au Sénat. Après le passage, Tester a déclaré aux journalistes qu’il avait reçu un appel de Biden, le remerciant d’avoir “enlevé un gros poids” de son épaule.

Pour Biden, la question est très personnelle. Il a évoqué la possibilité que des brûlis en Irak aient été responsables de la mort de son fils Beau.

“Nous ne savons pas avec certitude si un foyer de combustion était la cause de son cancer du cerveau ou des maladies de tant de nos soldats”, a déclaré Biden lors de son discours sur l’état de l’Union. “Mais je suis déterminé à découvrir tout ce que nous pouvons.”

Moran a déclaré que lorsque le projet de loi n’a pas été adopté la semaine dernière, il a été déçu mais s’est souvenu de la force des manifestants qui étaient restés assis dehors dans la chaleur torride pendant des jours.

“Merci au Sénat des États-Unis d’avoir démontré quand il y a quelque chose de bien et une bonne cause, cet endroit fonctionne toujours”, a déclaré Moran.

___

L’écrivain de l’Associated Press Farnoush Amiri a contribué à ce rapport.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.