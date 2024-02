Le Sénat approuve le programme d’aide étrangère à l’Ukraine et à Israël

Washington— Le Sénat a approuvé mardi un important programme d’aide étrangère, alors qu’un groupe bipartisan de sénateurs a propulsé la législation longtemps retardée sur la ligne d’arrivée après une session d’une nuit. Mais une nouvelle et forte opposition du président de la Chambre, Mike Johnson, a remis en question les perspectives du projet de loi à la chambre basse.

Le président Biden a exhorté la Chambre à aller de l’avant avec la législation “de toute urgence”, affirmant dans un communiqué mardi matin que “nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre plus longtemps”.

“Les coûts de l’inaction augmentent chaque jour, en particulier en Ukraine”, a déclaré le président, soulignant les informations selon lesquelles les troupes ukrainiennes seraient à court de munitions dans leur lutte contre la Russie.

“Il y a ceux qui disent que le leadership américain et nos alliances et partenariats avec des pays du monde entier n’ont pas d’importance. C’est vrai”, a déclaré M. Biden. “Si nous ne nous opposons pas aux tyrans qui cherchent à conquérir ou à diviser le territoire de leurs voisins, les conséquences sur la sécurité nationale américaine seront importantes.”

Le vote du Sénat

Le vote sur l’adoption finale tôt mardi matin du plan d’aide de 95 milliards de dollars pour l’Ukraine, Israël et l’Indo-Pacifique a eu lieu à 70 voix pour, contre 29 contre. La Chambre haute a surmonté un certain nombre d’obstacles procéduraux ces derniers jours, restant à Washington pendant le week-end malgré une pause prévue qui devait commencer cette semaine.

“Cela a été une longue nuit, un long week-end et de longs mois, mais un nouveau jour est là — et nos efforts en valent largement la peine. Aujourd’hui, nous avons été témoins de l’un des projets de loi les plus historiques et les plus importants jamais adoptés par le Sénat”, a déclaré le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, après le vote. “Avec ce projet de loi, le Sénat déclare que le leadership américain ne vacillera pas, ne faiblira pas, ne échouer.”

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, s’exprime lors d’une conférence de presse à la suite du succès d’un projet de loi sur l’aide étrangère au Sénat, le mardi 13 février 2024. Nathan Posner/Anadolu via Getty Images



Ce vote intervient quelques mois après que la Maison Blanche a demandé un financement supplémentaire, alors que les Républicains exigeaient que l’aide étrangère soit liée à des mesures renforcées de sécurité aux frontières. Mais quand un parti bipartisan tant recherché accord sur la sécurité des frontières a été publié la semaine dernière, puis rapidement rejeté après l’intervention de l’ancien président Donald Trump, les perspectives de l’accord au Congrès ont disparu. Mais peu de temps après, Schumer a fait pression pour que le programme d’aide soit mis en œuvre sans les dispositions frontalières.

Pendant une courte période, le programme d’aide étrangère lui-même a semblé menacé au Sénat par l’opposition du Parti républicain. Certains républicains souhaitaient avoir la possibilité de modifier le projet de loi pour y inclure des dispositions sur la sécurité des frontières, même s’ils avaient rejeté l’accord bipartite quelques jours plus tôt. Et Trump s’est également élevé contre la législation ces derniers jours, aggravant ainsi ses perspectives auprès de ses alliés. Mais suffisamment de républicains et de démocrates modérés se sont finalement unis pour garantir l’adoption du projet de loi.

Pourtant, faire approuver le paquet est devenu une tâche ardue cette semaine alors que le sénateur Rand Paul, un républicain du Kentucky, a ralenti la marche du projet de loi vers son adoption à chaque occasion. Paul a été rejoint par un groupe de républicains du Sénat qui ont prononcé des discours d’opposition pour retarder l’adoption du projet de loi tard dans la nuit de lundi et jusqu’à mardi matin.

Paul a pris la parole lundi pour commencer à faire de l’obstruction sur le projet de loi, avertissant dans un long discours qu'”ils apporteront les 60 milliards de dollars à Kiev, casseront le champagne”, alors que la frontière entre les États-Unis et le Mexique connaît un afflux de migration.

“Nous avons un désastre à notre frontière sud et les Républicains et les Démocrates de premier plan – il n’y a pas de différence, ils sont dans la même équipe – ils seront dans le même avion pour Kiev”, a déclaré Paul.

Néanmoins, la plupart de ses collègues du Sénat ont finalement soutenu le projet de loi, les faucons de la défense mettant en garde contre les implications sur la sécurité nationale si les États-Unis ne parvenaient pas à soutenir leurs alliés.

“Le Sénat comprend les responsabilités de la sécurité nationale américaine et ne les négligera pas”, a déclaré le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell dans un communiqué après le vote. “L’histoire règle tous les comptes. Et aujourd’hui, quant à la valeur du leadership et de la force américains, l’histoire retiendra que le Sénat n’a pas cillé.”

Mais même avec l’approbation de la Chambre haute, les perspectives du projet de loi à la Chambre se sont assombries lundi soir.

Comment le programme d’aide étrangère se déroulerait-il à la Chambre ?

Reste à savoir si la Chambre adoptera un projet de loi sur l’aide étrangère adopté par le Sénat. Bien que Johnson, le président, ne se soit pas engagé la semaine dernière lorsqu’on lui a demandé si la chambre basse voterait sur le projet de loi, il a clarifié sa position lundi soir. Quelques heures avant le vote, il a publié une déclaration empreinte de critiques à l’égard du programme d’aide, tout en suggérant que la Chambre n’examinerait pas le projet de loi.

“Le mandat de la législation supplémentaire sur la sécurité nationale était de sécuriser la frontière américaine avant d’envoyer une aide étrangère supplémentaire à travers le monde”, a déclaré Johnson dans le communiqué. “Maintenant, en l’absence d’un seul changement de politique frontalière de la part du Sénat, la Chambre devra continuer à travailler selon sa propre volonté sur ces questions importantes.”

Le calcul pour Johnson, qui a pris les rênes de la chambre et de sa faible majorité républicaine fin octobre, semble compliqué. Même s’il existe un groupe de modérés à la Chambre prêts à soutenir le projet de loi sur l’aide étrangère, parmi de nombreux conservateurs de la Chambre, une aide supplémentaire à l’Ukraine est un échec. Et certains progressistes de la Chambre pourraient penser la même chose à propos d’une aide supplémentaire à Israël.

Les leaders parlementaires ont tenté d’approuver aide israélienne autonome lors d’un vote la semaine dernière, qui nécessitait le soutien des deux tiers de la chambre sous suspension des règles. Mais le soutien à cette décision n’a pas été suffisant, ce qui a compliqué la tentative de séparer l’aide israélienne – une priorité élevée pour les Républicains de la Chambre – du programme plus large d’aide étrangère.

Schumer a exhorté Johnson à adopter le projet de loi, affirmant lors d’une conférence de presse mardi que le vote bipartisan au Sénat montrait clairement que le paquet serait adopté à la Chambre avec un soutien similaire.

“J’appelle le président Johnson à se montrer à la hauteur, à faire ce qu’il faut : présenter ce projet de loi”, a déclaré Schumer, ajoutant que “si l’extrême droite tue ce projet de loi, ce serait un énorme cadeau pour Vladimir Poutine”. “

Si Johnson décide finalement de ne pas présenter le plan d’aide étrangère, il reste possible que les démocrates et certains républicains modérés forcent un vote avec une pétition de décharge. L’idée a semblé gagner du terrain ces derniers jours, mais cette manœuvre rarement utilisée serait lourde et irait à l’encontre des dirigeants du GOP, sans aucune garantie de succès.

Le leader de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries, a déclaré la semaine dernière dans un communiqué que les démocrates étaient prêts à « utiliser tous les outils législatifs disponibles » pour faire adopter la législation sur la sécurité nationale par la chambre basse, dans ce qui semble être un clin d’œil à la pétition de décharge. Mais cette décision nécessiterait un certain soutien du Parti républicain, ce qui constituerait une réprimande retentissante à l’encontre de leur leadership.

“Le moment est venu pour les républicains extrêmes de MAGA et le caucus pro-Poutine de mettre fin aux coups politiques et de s’unir de manière bipartite pour soutenir les priorités de sécurité nationale de l’Amérique”, a déclaré Jeffries.

