Le Sénat approuve l’adhésion à l’OTAN de la Suède et de la Finlande

Le Sénat a voté à une écrasante majorité mercredi pour admettre la Suède et la Finlande dans l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, approuvant une expansion de l’alliance qui, selon les partisans, enverrait un message condamnant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le vote de 95 contre 1 a fait des États-Unis le 23e des 30 membres de l’OTAN à ratifier l’ajout proposé, que les dirigeants d’Helsinki et de Stockholm ont commencé à envisager ce printemps en réponse à la campagne transfrontalière agressive de la Russie.

Le chef de la majorité au Sénat, Charles E. Schumer (DN.Y.), a qualifié le vote de « signal pour la Russie : ils ne peuvent pas intimider l’Amérique ou l’Europe ».

L’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN, qui doit encore être finalisée par plusieurs autres pays membres, renforcerait les moyens militaires de l’alliance, d’autant plus que les considérables arsenaux d’artillerie, d’avions de guerre et d’armes navales des deux pays sont déjà compatibles avec les systèmes de l’OTAN.

L’expansion – ajoutant que la Finlande ferait plus que doubler la superficie du territoire de l’organisation directement frontalier de la Russie – “est exactement le contraire de ce que Poutine envisageait lorsqu’il a ordonné à ses chars d’envahir l’Ukraine”, a déclaré le président de la commission des relations étrangères du Sénat, Robert Menendez (DN.J. ) a dit.

Selon l’article 10 de la charte de l’OTAN, des pays européens supplémentaires ne peuvent être ajoutés aux rangs que “par accord unanime”. Les sept pays qui n’ont pas encore ratifié l’adhésion de la Suède et de la Finlande comprennent certains où l’opposition pourrait constituer un obstacle, comme la Hongrie et la Turquie .

Après avoir initialement soulevé des objections à l’offre, la Turquie a conclu fin juin un accord dans lequel elle abandonnerait son opposition à l’ajout de la Finlande et de la Suède s’ils acceptaient de fermer les réseaux de recrutement et de financement du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, et de répondre aux demandes d’Ankara d’expulser certains individus affiliés.

À l’époque, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait suggéré que la Suède et la Finlande devraient « remplir leurs devoirs » avant que le parlement turc n’envisage de ratifier leurs candidatures à l’adhésion à l’OTAN. Et dans les semaines qui ont suivi, il a averti que la Turquie pourrait encore “geler” le processus dans son élan, laissant entendre qu’il était mécontent de leurs progrès sur les termes de l’accord.

Pendant ce temps, la Hongrie, dont le chef de droite autoritaire Viktor Orban devrait s’adresser à la conférence du Comité d’action politique conservateur au Texas cette semaine, maintient une position énigmatique sur la manière dont il traitera la candidature de la Suède et de la Finlande à l’adhésion.

Même aux États-Unis, il y a un contingent restreint mais bruyant qui s’oppose à l’expansion de l’OTAN. Dans un discours provocateur avant le vote de mercredi, le sénateur Josh Hawley (R-Mo.) a fait valoir que permettre à la Finlande et à la Suède d’adhérer à l’OTAN serait contraire aux intérêts des États-Unis, car “l’élargissement de l’OTAN nécessitera plus de forces américaines en Europe, plus de main-d’œuvre, plus de puissance de feu, plus de ressources, plus de dépenses, et pas seulement maintenant mais à long terme.

“Notre plus grand adversaire étranger n’est pas en Europe, notre plus grand adversaire étranger est en Asie”, a-t-il insisté.

L’opposition de Hawley a été vivement décriée par les membres de son propre parti.

“Une coopération plus étroite avec ces partenaires nous aidera à contrer la Russie et la Chine”, a déclaré le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.), qualifiant l’adhésion de “slam dunk pour la sécurité nationale”.

Le sénateur Tom Cotton (R-Ark.), quant à lui, a souligné qu’il serait “en effet étrange” que les sénateurs qui ont voté pour l’adhésion de la Macédoine du Nord à l’OTAN en 2019 – un groupe qui comprend Hawley – s’opposent soudainement à la candidature de la Finlande et de la Suède.

« Soyons honnêtes, qui peut nier les arguments beaucoup plus solides pour la Finlande et la Suède ? Cotton a dit, faisant valoir que ces pays étaient “beaucoup plus grands, beaucoup plus capables et beaucoup plus stratégiquement situés”.

L’opposition de Hawley était d’autant plus frappante que le sénateur Mike Lee (R-Utah), qui s’était opposé à l’adhésion de la Macédoine du Nord en 2019 et à l’adhésion de la Macédoine en 2017, a voté en faveur de l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN.

Le sénateur Rand Paul (R-Ky.), le seul autre sénateur à s’être opposé aux candidatures de la Macédoine du Nord et du Monténégro, a voté “présent” mercredi, notant au sol qu’à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, “je suis moins catégorique quant à empêcher l’expansion de l’OTAN avec la Suède et la Finlande”.

Le Sénat a rejeté les efforts de Paul pour joindre un amendement à la ratification qui déclarerait explicitement que les obligations de l’article V des États-Unis ne remplaceraient pas le droit constitutionnel du Congrès d’autoriser l’utilisation de la force militaire.

Menendez a déclaré que l’amendement était “inutile” pour protéger le rôle constitutionnel du Congrès. Il a dit à ses collègues qu’il était potentiellement “profondément préjudiciable” et “autodestructeur de faire quoi que ce soit qui jette un doute sur notre engagement à toute épreuve envers l’OTAN”.