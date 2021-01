WASHINGTON – Le Sénat a annulé vendredi le veto du président Donald Trump à la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) – la première dérogation du Congrès dans le mandat de Trump en tant que président et une dernière réprimande du président quelques semaines à peine avant son départ.

La Chambre des représentants a voté lundi 322-87 pour passer outre au président, une condamnation bipartite remarquable du président dans Washington divisé. Le Sénat a voté 81 contre 13 en faveur de l’emporter sur Trump, et la NDAA sera promulguée malgré la désapprobation de Trump.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a exhorté ses compatriotes républicains à voter en faveur de la suppression de Trump plus tôt cette semaine.

« Pour les braves hommes et femmes des forces armées américaines, l’échec n’est pas une option. Donc, quand c’est à notre tour au Congrès d’avoir le dos, l’échec n’est pas non plus une option ici », a déclaré le républicain du Kentucky au Sénat. . « J’exhorte mes collègues à soutenir cette législation une fois de plus. »

La NDAA, un programme de sécurité nationale de 741 milliards de dollars, augmentera les salaires des troupes, dirigera l’achat d’armes et établira des politiques militaires. Il a été adopté à la fois à la Chambre et au Sénat avec un soutien écrasant des deux partis.

FEMMES EN COMBAT: La loi sur la défense pousse le Pentagone à acheter une armure corporelle pour femmes

Trump a contesté principalement deux éléments de la législation. Trump a précédemment déclaré qu’il était contre le changement des noms des bases nommées pour les chefs militaires confédérés, mais le projet de loi aborde le décapage des noms, des symboles, des expositions, des monuments et d’autres accessoires qui honorent la Confédération. Il établirait une commission pour étudier et développer un plan, son coût et les critères pour renommer des bases telles que les forts de l’armée Benning, Bragg, Hood et autres.

Trump a également critiqué la législation pour ne pas inclure un langage qui priverait les entreprises de médias sociaux des protections dont elles bénéficient en vertu de l’article 230 de la loi sur la décence des communications. La mesure, adoptée en 1996, empêche des entreprises telles que Twitter et Facebook d’être poursuivies par quiconque prétend avoir été lésé par un message. Le président, qui affirme que les entreprises de médias sociaux sont biaisées contre les conservateurs, a déclaré que l’article 230 était une menace pour la sécurité nationale.

Le projet de loi a également limité la capacité de Trump à retirer les troupes militaires américaines de l’étranger, y compris de l’Afghanistan et de l’Allemagne, ce qui a également suscité la colère du président.

« Je retourne, sans mon approbation, HR 6395. (…) Mon administration reconnaît l’importance de la loi pour notre sécurité nationale. Malheureusement, la loi n’inclut pas les mesures critiques de sécurité nationale, comprend des dispositions qui ne respectent pas nos anciens combattants et nos l’histoire militaire, et contredit les efforts de mon administration pour mettre l’Amérique au premier rang dans nos actions de sécurité nationale et de politique étrangère. C’est un « cadeau » à la Chine et à la Russie « , a écrit le président la semaine dernière en opposant son veto à la législation.

Trump a opposé son veto à la législation avant Noël après des menaces et des avertissements répétés selon lesquels il ne la signerait pas. Malgré ses appels au Congrès pour qu’il réexamine la NDAA et apporte des changements, il semble que le Sénat ignorera Trump. Trump a opposé son veto à neuf projets de loi au cours de sa présidence, mais aucune des deux chambres du Congrès n’avait été en mesure de rassembler les deux tiers du soutien nécessaire pour le remplacer jusqu’à présent.

Contributeur: Rebecca Morin