Le Sénat américain votera pour accepter la Suède et la Finlande dans l’OTAN

WASHINGTON – Le Sénat devait donner son approbation finale mercredi à un traité qui élargirait l’OTAN pour inclure la Finlande et la Suède, les républicains et les démocrates unissant leurs armes pour l’une des expansions les plus importantes de l’alliance depuis des décennies face à l’assaut continu de la Russie. sur l’Ukraine.

Le vote était devrait commencer à 16 h 30, heure de l’Est, et les ambassadeurs de Finlande et de Suède devraient regarder depuis la tribune du Sénat. Les législateurs s’attendaient à ce que la mesure soit adoptée à une écrasante majorité, seul le sénateur Josh Hawley, républicain du Missouri, signalant qu’il s’y opposerait.

On s’attendait à ce que le nombre de votes positifs dépasse de loin les deux tiers du Sénat nécessaires pour approuver le traité, soulignant l’appétit bipartisan pour une alliance militaire plus musclée, même au milieu des menaces du président russe Vladimir V. Poutine selon lesquelles la Suède et la Finlande seraient s’exposent à des représailles non précisées s’ils rejoignent l’OTAN.