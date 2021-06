Le Sénat américain vote pour accorder une aide financière aux victimes du «syndrome de La Havane» et ressuscite le spectre d’une arme mystérieuse derrière les «attaques» – RT USA News

Le Sénat américain a voté à l’unanimité pour adopter un projet de loi qui fournit un soutien financier supplémentaire aux diplomates et espions américains frappés par une série de problèmes de santé débilitants compatibles avec le soi-disant « syndrome de La Havane ».

La loi bipartite – Helping American Victims Afflicted by Neurological Attacks (HAVANA) Act – adoptée lundi autorise le financement du traitement des maladies présentant des symptômes liés au soi-disant syndrome, notamment les maux de tête, les étourdissements, les acouphènes, les troubles auditifs et visuels, les vertiges et les pertes de mémoire. .

Selon un communiqué du bureau de la co-auteur du projet de loi, la sénatrice Susan Collins, plus de 130 cas de maladie mystérieuse – qui ont été révélés pour la première fois en 2016 à l’ambassade américaine à Cuba – ont été signalés parmi des responsables américains en poste à l’étranger et aux États-Unis. (R-Maine). Le communiqué affirme que les blessures ont été « des attaques à l’énergie probablement dirigées à Cuba, en Chine et ailleurs ».

« Le personnel américain qui a subi ces attaques alors qu’il servait notre pays devrait être traité de la même manière que nous traiterions un soldat qui a subi une blessure traumatique sur le champ de bataille », Collins a déclaré, ajoutant qu’un « approche pangouvernementale » était nécessaire pour déterminer ce que « arme » en cause est, afin d’éviter « attaques futures ».





La législation accorde au directeur de la CIA et au secrétaire d’État des fonds supplémentaires pour soutenir les employés souffrant de lésions cérébrales. Cela exige également de la CIA et du Département d’État qu’ils tiennent le Congrès au courant de l’utilisation des fonds, ce qui est considéré comme une indication des frustrations des législateurs face à l’échec perçu des organismes de renseignement à traiter correctement la question.

Le projet de loi a été co-écrit par la sénatrice Jeanne Shaheen (D-New Hampshire), ainsi que le président du comité sénatorial du renseignement Mark Warner (D-Virginie) et le vice-président du comité Marco Rubio (R-Floride). Warner et Rubio se sont déjà engagés à « aller au fond » de ces attaques et « responsabiliser (les responsables) ».

Un projet de loi complémentaire à la loi HAVANA a également été présenté par un groupe bipartite de législateurs dirigé par le président du House Intelligence Committee Adam Schiff (D-Californie) et le représentant Devin Nunes (R-Californie).

Le mois dernier, un groupe de responsables du gouvernement américain présentant des symptômes compatibles avec le syndrome – se faisant appeler « Victimes d’actions hostiles à Cuba et en Chine » – a envoyé une lettre au secrétaire d’État adjoint Brian McKeon, alléguant que le département d’État avait continué à « rejeter les preuves scientifiques concernant les blessures et les besoins de traitement » et « invalider nos blessures et nos expériences ».





Bien que la cause exacte des blessures soit actuellement inconnue, une série de théories ont été avancées, notamment la possibilité d’attaques dirigées par rayonnement micro-ondes par des adversaires américains, de maladies infectieuses, d’exposition à des pesticides de fumigation et même de bruits émis par une espèce de grillon.

En décembre, un rapport de l’Académie nationale des sciences, de l’ingénierie et de la médecine (NASEM) sur le syndrome commandé par le département d’État a conclu que « énergie radiofréquence dirigée et pulsée » était le « le plus plausible » explication derrière le début de la maladie.

Le rapport n’exclut cependant pas d’autres possibilités, affirmant qu’un « multiplicité de facteurs » pourrait être en jeu et noté « graves préoccupations » à propos de « acteurs malveillants désinhibés » ciblant le personnel américain.

Malgré le manque de preuves solides, l’étude a offert une autre opportunité aux médias américains de rejeter la responsabilité de la maladie mystérieuse sur un croque-mitaine familier, avec un certain nombre de médias citant des sources de renseignement anonymes pour affirmer que des agences secrètes et secrètes en Russie étaient derrière le prétendu attaques.

