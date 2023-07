Le Sénat américain vieillit régulièrement, mais les membres partent selon leurs propres conditions

Le Sénat américain compte parmi ses rangs des octogénaires éminents, mais pas du tout des vingtenaires.

C’est parce que la Constitution américaine exige les sénateurs doivent être âgés d’au moins 30 anssans une telle limite correspondante pour les personnes âgées servant dans le rôle.

Pourtant, des événements récents impliquant certains des sénateurs les plus âgés et les plus haut placés – le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell et la sénatrice démocrate vétéran Dianne Feinstein – ont renouvelé la question de savoir si une limite d’âge serait appropriée.

La composition du Sénat elle-même vieillit régulièrementet Paul Quirk, professeur de sciences politiques à l’Université de la Colombie-Britannique, souligne que le classement des partis entre les démocrates et les républicains est serré.

Ajoutez tout cela, et il y a des implications potentielles pour les deux parties à un moment où elles ont besoin du plus grand nombre de membres possible pour être en bonne santé et disponibles pour des votes litigieux au Sénat.

Le sénateur américain John Barrasso, à gauche, tend la main pour aider le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, après que le républicain ait apparemment gelé et cessé de parler lors d’une conférence de presse mercredi. McConnell est ensuite revenu pour répondre aux questions des journalistes. (Drew Angerer/Getty Images)

Mais il n’y a pas de moyen simple pour les partis de destituer des sénateurs en exercicemême s’ils ont des inquiétudes quant à l’aptitude d’individus spécifiques qui y servent.

« Il n’y a aucun moyen plausible de les forcer à le faire », a déclaré Quirk, spécialiste de la politique américaine. La seule véritable option, a-t-il dit, est d’exhorter les individus à se retirer.

Toute la discussion sur le sujet de la limite d’âge est enveloppée de questions d’âgisme et de partisanerie politique, ainsi que d’un manque de volonté politique de changer le statu quo – si cela est même possible sur une base légale – au sein d’un système politique fortement divisé.

« Vous n’allez pas obtenir d’amendement constitutionnel aux États-Unis sur quoi que ce soit pour le moment », a déclaré Matthew Lebo, professeur de sciences politiques à l’Université Western de Londres, en Ontario.

Une pause inexpliquée

Mercredi, McConnell a fait la une des journaux après avoir brusquement interrompu pendant environ 20 secondes lors d’une discussion avec des journalistes puis a quitté sa propre conférence de presse, pour revenir quelques minutes plus tard.

Le sénateur de 81 ans a depuis dit qu’il allait « bien » mais il n’a pas fourni d’explication sur ce qui s’est passé.

REGARDER | Mitch McConnell fait une pause pendant ses remarques aux journalistes : Mitch McConnell fait une pause pendant les remarques, quitte brièvement la conférence de presse Le chef républicain du Sénat américain, Mitch McConnell, a fait une pause en s’adressant aux journalistes le 26 juillet et a brièvement quitté la conférence de presse avant de revenir plus tard.

Un porte-parole a déclaré vendredi que McConnell, qui a également subi une commotion cérébrale plus tôt cette année, a l’intention de continuer dans son travail de chef du Sénat républicain, jusqu’aux élections de l’année prochaine.

De l’autre côté de l’allée politique, Feinstein, une sénatrice démocrate chevronnée de Californie, a également attiré l’attention sur les problèmes de santé qu’elle a traversés.

Feinstein, 90 ans — qui ne se représentera pas l’année prochaine – a traité un épisode de zona, ainsi que l’encéphalite et le syndrome de Ramsay Hunt. Ses problèmes de santé l’ont amenée à être absent du Sénat plus de deux mois plus tôt cette année.

Elle a été confrontée à de nouvelles questions sur sa santé après avoir semblé confuse lors d’un vote du comité sénatorial jeudi. Feinstein a commencé à prononcer des remarquesplutôt que de voter, comme elle était appelée à le faire.

Feinstein et McConnell ont tous deux servi des décennies au Sénat, tout comme le sénateur républicain Chuck Grassley, le sixième sénateur le plus ancien de l’histoire des États-Unisqui aura 90 ans en septembre.

Ce groupe, ainsi que le sénateur du Vermont Bernie Sanders, bientôt âgé de 82 ans, comprennent les quatre plus anciens sénateurs en exercice.

REGARDER | « Dites simplement oui », dit un collègue sénateur américain à Dianne Feinstein : « Dites simplement oui », dit un collègue sénateur américain à Dianne Feinstein lors du vote Lorsqu’on lui a demandé son vote lors d’une audience sur les crédits du Sénat américain le 27 juillet, la sénatrice démocrate Dianne Feinstein a commencé à lire des remarques préparées avant que sa collègue démocrate Patty Murray n’intervienne pour lui dire que « oui » était suffisant.

L’accent mis sur l’âge de ces politiciens a un courant politique sous-jacent, a déclaré Lebo de l’Université Western.

Et tandis que les sondages pourraient surgir suggérant un intérêt pour les limites d’âge des élusLebo a déclaré qu’ils ne sont pas menés dans un vide politique et que « les personnes qui ont voté pour un sénateur très âgé seront généralement contre l’idée ».

Il a également noté que le travail d’un sénateur est complexe et nécessite une longue expérience pour s’épanouir. Les membres aînés ont probablement parcouru cette courbe d’apprentissage depuis longtemps.

Le débat sur l’âge des politiciens ne se limite pas au Sénat: le président américain Joe Biden, 80 ans, a été confronté à des questions répétées sur son âge, bien qu’il ne soit pas découragé dans ses projets de briguer un deuxième mandat au bureau ovale.

Jim Risch, un sénateur républicain de l’Idaho, a eu 80 ans en mai, tandis que le sénateur démocrate Ben Cardin du Maryland devrait atteindre le même jalon cet automne.

Cela signifie que d’ici la fin de l’année, 6 % du Sénat américain aura 80 ans ou plus.

Au moins une douzaine d’autres sénateurs ont entre 70 et 70 ans, selon les données en ligne du Répertoire biographique du Congrès des États-Unis.

Cela signifie que d’ici l’an prochain, près d’un cinquième des sénateurs américains en exercice seront plus âgés que tous les sénateurs de ce côté-ci de la frontière.

Limite d’âge au Canada

Au Canada, les sénateurs… qui sont nommésnon élus, contrairement aux sénateurs américains – risquent la retraite obligatoire à 75 ans.

C’est le résultat de la législation présenté en 1965. Cependant, les sénateurs précédemment nommés à vie n’étaient pas tenus de cesser de travailler lorsqu’ils atteignaient cet âge – bien qu’ils aient droit à une pension, s’ils avaient 75 ans ou plus et choisissaient de prendre leur retraite, dans un certain délai après l’entrée en vigueur de la législation. en vigueur.

L’édifice du Sénat du Canada à Ottawa est présenté en septembre 2021, avec l’hôtel Château Laurier situé à proximité en arrière-plan. Au Canada, les sénateurs sont confrontés à un âge de retraite obligatoire de 75 ans. (CBC/Radio-Canada)

« Peu des 36 sénateurs trop âgés ont l’intention de se retirer immédiatement », rapporte le Toronto Star en mai 1965, après que le projet de loi qui l’accompagne a reçu l’approbation finale à la Chambre des communes.

J. Wesley Stambaugh, un sénateur de 76 ans, a été le premier à franchir cette étape, en juin 1965. La sénatrice Nancy Hodges a démissionné du Sénat quelques jours plus tardégalement à 76 ans.

Peu de leurs contemporains ont immédiatement suivi leur exemple, avec un rapport ultérieur du Globe and Mail notant que seulement cinq sénateurs de ce groupe d’âge ont pris leur retraite du Sénat en février suivant.

David Croll a été nommé au Sénat en 1955. L’option de retraite est entrée en vigueur 10 ans après sa course de 36 ans dans la Chambre Rouge.

Le regretté sénateur canadien David Croll apparaît dans une émission de 1979 de l’émission Front Page Challenge de CBC. Il a servi 36 ans comme sénateur et est resté actif dans ses fonctions jusqu’à sa mort à 91 ans. (Archives de Radio-Canada)

Il continuerait à être très engagé dans son travail au Sénat – et à faire la navette entre Toronto et Ottawa pour le faire – jusqu’à sa mort à l’âge de 91 ans.

Le long mandat de Croll a été mentionné dans la couverture médiatique après sa mort.

« Il était le doyen du Sénat », a rapporté le Globe and Mail. « Parce qu’il a été nommé avant la promulgation de la loi sur la retraite obligatoire, il était là à vie. »

Croll a effectué une journée de travail de 11 heures au Sénat le dernier jour de sa vie, selon le journal.

Lebo de l’Université Western a déclaré que les États-Unis ont vu leur propre part de sénateurs de longue date qui sont restés productifs et durablement populaires auprès des électeurs tout au long de leur carrière au Sénat.

« Beaucoup de ces personnes qui sont là depuis toujours sont des icônes », a déclaré Lebo, citant le regretté John McCain, comme un exemple.

Le regretté sénateur américain John McCain s’entretient avec des journalistes à Washington en juillet 2017. McCain a été sénateur américain jusqu’à sa mort en 2018 à l’âge de 81 ans. (Win McNamee/Getty Images)

McCain, un candidat présidentiel républicain qui a défié Barack Obama pour la Maison Blanche en 2008, a siégé au Sénat jusqu’à sa mort à 81 ans.

« Quand il a pu se rendre au Sénat, il était aussi vif que n’importe qui dans cette pièce », a déclaré Lebo.

Les sénateurs vétérans ont également été au centre des moments politiques clés ces derniers temps.

Quelques semaines avant son 81e anniversaire, le sénateur de l’époque, Patrick J. Leahy, a présidé le deuxième procès en destitution de l’ancien président américain Donald Trump en 2021. Leahy n’a pas cherché à se faire réélire au Sénat l’année dernière et est maintenant à la retraite. Il était un sénateur en exercice pendant 48 ans.

Le sénateur américain aujourd’hui à la retraite Patrick Leahy est présenté lors du deuxième procès en destitution de l’ancien président américain Donald Trump en février 2021. Leahy a été sénateur américain pendant 48 ans. (congress.gov/Getty Images)

Le changement semble peu probable

Quirk, de l’UBC, a déclaré qu’il pensait qu’il était peu probable qu’une limite d’âge soit imposée aux sénateurs américains, en partie parce qu’ils devraient voter en faveur de l’arrêt de leur propre participation à la vie du Sénat en tant qu’adultes plus âgés.

Dans le même temps, toute modification de la Constitution américaine serait très difficile, nécessitant un soutien de haut niveau de la part de la Chambre des représentants et du Sénat, ainsi que des États.

D’une manière générale, a déclaré Quirk, dans une institution comme le Sénat américain, l’incapacité de quelques membres à participer à l’élaboration des politiques ne devrait pas être un problème insurmontable.

« Il y a généralement moins d’urgence sur ce genre de problème dans une législature parce que d’autres membres peuvent reprendre le travail », a-t-il déclaré.

Mais la ride au Sénat américain s’accompagne d’un classement serré des partis qui rend la participation des membres aux votes plus importante.

Lebo de l’Université Western a également déclaré qu’il croyait que « rien ne changera » sur le front de la limite d’âge.

Il a dit qu’il pense également que de nombreux électeurs veulent être dans le siège du conducteur pour savoir qui ils élisent – ​​ou ne élisent pas – au poste.

« Les Américains veulent protéger leur capacité à voter pour qui ils veulent », a déclaré Lebo.