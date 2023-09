Le Sénat américain hier (septembre. 13) a assigné à comparaître la filiale américaine de l’Arabie Saoudite Fonds d’Investissement Public (PIF) pour plus d’informations sur le fusion controversée des tournois de golf rivaux PGA et LIV.

Qu’est-ce qui a inspiré la conception d’Elon Musk pour le Cybertruck de Tesla ?

Le ppermanent msous-comité sur moiLes enquêteurs ont émis une convocation « pour des documents liés au rachat par PIF du golf américain et des investissements associés » après que le fonds souverain du royaume a refusé de se conformer volontairement aux demandes d’informations, selon l’ordre émis lors de la deuxième audience sur l’opération PGA-LIV. Le Sénat est exigeant rles registres des investissements, des actifs et des structure organisationnelle aux Etats-Unis.

Ayant commencé une ligue de golf csous le nom de LIV, l’Arabie Saoudite a financé son rachat de le circuit de la PGA– un accord qui a été officiellement annoncé en juin. La transaction a été considéré comme un Saoudien tentative à «lavage de sport» sa réputation, qui est par ailleurs notoire pour ses violations des droits de l’homme et sa production ruineuse de combustibles fossiles. À Audition au Sénat en juilletRichard Blumenthal, un démocrate de Connecticut…et l’un des signataires de la journée d’hier assignation à comparaître – appelée fusion PGA-LIV un moyen permettant au « régime brutal et répressif » d’« acheter de l’influence » dans le sport américain afin de « nettoyer son image publique ».

Le règne de L’Arabie Saoudite crangée priz, Mohammed ben Salmane, a été une situation en damier. Il a été accusé d’avoir ordonné l’assassinat de journalistes, emprisonner les dissidents, et le parrainage du terrorisme. Pourtant il brandit significatif pouvoirs de décision, sélection sélective et traitement accéléré les investissements de son choix. Le PIF fonctionne « avec peu de transparence et d’indépendance », a déclaré Joey Shea, chercheur en Arabie Saoudite à Human Rights Watch. a déclaré lors de son témoignage lors de l’audience d’hier au Sénat.

Une liste non exhaustive des violations des droits humains en Arabie Saoudite

Experts et des sénateurs ébranlés ont témoigné plusieurs liens du PIF avec les violations croissantes des droits de l’homme sous le régime de Ben Salman direction. Quelques exemples précis qui sont apparus:

👩🏻‍⚖️ Saoudien de haut niveau les responsables n’ont pas été tenus responsables du meurtre du le journaliste Jamal Khashoggi en 2018, malgré les preuves de leur implication. l’Arabie Saoudite FRP possède une entreprise dont les jets étaient utilisés pour transporter les tueurs de Khashoggi de l’Arabie Saoudite à la Turquie, où le journaliste du Washington Post a été assassiné en 2018. Selon la CIA, ben Salmane a approuvé l’opération,.

🇾🇪 En tant que ministre de la Défense entre 2015 et 2022, ben Salmane « A mené des dizaines de frappes aériennes aveugles et disproportionnées contre des civils et des biens civils au Yémen, frappant des maisons, des écoles, des hôpitaux, des marchés et des mosquées », a déclaré Shea.

💼 Documents du gouvernement saoudien soumis à un tribunal canadien dans le cadre de une réclamation légale en cours a dévoilé que, en 2017, l’un des Les conseillers de Ben Salman ont ordonné à Yasir al-Rumayyan, le superviseur du PIF, transférer 20 sociétés capturé dans le cadre d’un « campagne anti-corruption » directement dans la propriété du fonds. « Il existe un risque que ces sociétés soient « transférées » de leurs propriétaires sans procédure régulière », a déclaré Shea.

🪖 En août, les gardes-frontières saoudiens ont été accusés de le massacre des migrants et des demandeurs d’asile éthiopiens.

🏜️ Membres d’une section locale tRibe qui ont protesté contre le développement du ville du désert Neom ont été condamnés à mort, Blumenthal a souligné.

❌Le Le sénateur républicain Ron Johnson, qui a répété à plusieurs reprises appelé le ministère de la Justice et le FBI de partager « des dossiers complets et non expurgés sur le rôle de l’Arabie Saoudite », a centré son témoignage sur l’association du royaume avec les attentats du 11 septembre.

Personne d’intérêt : Yasir Al-Rumayyan

Yasir Al-Rumayyan est sur le point de devenir le président du nouveau circuit mondial de golf après le PGA-LIV fusion, tandis que Jay Monahan, le Le commissaire du PGA Tour servira en tant que PDG. Contrairement à Monahan, un joueur de golf à l’époque où il était à l’université et directeur sportif tout au long de sa carrière, la promotion d’Al-Rumayyan à ce poste n’a aucun lien avec aucun affinité avec le golf. Elle trouve son origine dans un autre facteur : son association étroite avec ben Salmane.

Al-Rumayyan, le gouverneur de FIP, est fait référence à un «proche confident» de ben Salmane, tirant les cordes derrière le scènes. Avant l’accord PGA-LIV, il a été nommé ccoiffeur du club de football Newcastle United et le d’une compagnie pétrolière publique Aramco.

En tant que chef du PIF, Al-Rumayyan était invité à témoigner à Audience du Sénat américain le 11 juillet, mais il a refusé.

En chiffres : L’empreinte étrangère du PIF

1 milliard de dollars : Combien PIF envisage de contribuer au nouveau golf entité créée suite à la fusion PGA-LIV

3,5 milliards de dollars : Le capital qu’Uber a levé auprès du PIF en 2016, donnant ainsi à Al-Rumayyan un siège à son conseil d’administration. Depuis 2016, lorsque Ben Salmane a annoncé son Le plan économique Vision 2030 visant à diversifier l’Arabie Saoudite économie et créer un «centrale mondiale d’investissement», PIF a investi dans plusieurs sociétés américaines dont Meta, JP Morgan, Starbucks, Microsoft, Electronic Arts, et plus encore.

80 % : Participation de PIF en tant qu’actionnaire majoritaire du club de football de Newcastle United au Royaume-Uni

39 : Note du PIF sur 100, selon le Peterson Institute for International Economics (PIIE), dans l’évaluation de la fonds souverain sur la transparence, la gouvernance et la responsabilité. PIF a été classé 56e sur 64 fonds analysés.

60 millions de dollars : Le priz de la maison ben Salmane acheté pour Al-Rumayyan près de l’Arabie Saoudite Palais présidentiel

700 milliards de dollars : Actifs sous gestion du PIF

2 000 milliards de dollars : Le volume d’unssets que ben Salmane prétend que le PIF contrôlera d’ici 2030

Histoires connexes

🏅 Tous les sports qui font partie du plan de lavage sportif de l’Arabie Saoudite

🏌 L’Arabie Saoudite veut faire au cricket ce qu’elle a fait au golf avec LIV

🛢️ Pour l’Arabie Saoudite, le prix du pétrole baisse trop bas