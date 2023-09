Le Sénat américain va de l’avant avec les nominations militaires malgré les protestations contre l’avortement | Actualités militaires

Le Sénat américain a confirmé le général CQ Brown comme prochain président du Joint Chiefs of Staff, l’un des plus hauts organes décisionnels de l’armée du pays.

Le vote de mercredi, 83 voix contre 11, a eu lieu quelques mois après que le président Joe Biden a nommé pour la première fois Brown à ce poste, alors que les démocrates tentent de contourner une manifestation menée par le sénateur de l’Alabama, Tommy Tuberville.

Depuis février, Tuberville a bloqué le Sénat dans son processus habituel d’approbation des nominations militaires par groupes, dans le cadre d’un effort visant à faire pression sur le Pentagone pour qu’il modifie sa politique en matière d’avortement.

Les objections de Tuberville ont frustré les démocrates, qui avaient initialement déclaré qu’ils ne passeraient pas par le long processus consistant à proposer des candidatures individuelles pour un vote. Plus de 300 candidats sont bloqués en raison du blocus de Tuberville, et les confirmer un par un prendrait des mois.

Mais le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a fait volte-face mercredi. Il a décidé d’imposer le vote sur Brown, ainsi que sur le général Randy George et le général Eric Smith, qui sont respectivement nommés chef d’état-major de l’armée américaine et commandant du Corps des Marines des États-Unis.

« Le sénateur Tuberville nous oblige à affronter son obstruction de front », a déclaré Schumer. « Je tiens à faire comprendre clairement à mes collègues républicains que cela ne peut pas continuer. »

Tuberville ne s’est pas opposé aux votes de confirmation, affirmant qu’il maintiendrait ses positions, mais qu’il acceptait de proposer des candidatures individuelles pour les votes par appel nominal.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que la confirmation de Brown, ainsi que les votes attendus cette semaine sur Smith et George, étaient des nouvelles positives. Mais « nous n’aurions jamais dû nous trouver dans cette situation », a-t-il déclaré.

« Bien que cela soit bon pour ces trois officiers, cela ne résout pas le problème ni ne donne une voie à suivre aux 316 autres officiers généraux et officiers généraux qui sont retenus par cette prise ridicule », a déclaré Kirby aux journalistes.

Brown, pilote de chasse de carrière, a été le premier commandant noir de l’armée de l’air du Pacifique et, plus récemment, son premier chef d’état-major noir, faisant de lui le premier Afro-Américain à diriger l’une des branches militaires. Sa confirmation marquera également la première fois que les deux plus hauts postes du Pentagone seront occupés par des Afro-Américains, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin étant le plus haut dirigeant civil.

Brown, 60 ans, remplace le général Mark Milley, président des Joint Chiefs, qui prend sa retraite après quatre décennies de service militaire. Le mandat de quatre ans de Milley en tant que président se termine le 30 septembre.

Tuberville a déclaré mercredi qu’il continuerait de retarder les autres nominations à moins que le Pentagone ne mette fin à sa politique de paiement des déplacements lorsqu’un militaire doit quitter l’État pour se faire avorter ou obtenir d’autres soins reproductifs. L’administration Biden a institué cette politique après que la Cour suprême a annulé le droit national à l’avortement. Certains États ont limité ou interdit la procédure.

« Faisons-en une à la fois ou modifions la politique », a déclaré Tuberville après que Schumer ait soumis les trois nominations au vote. « Votons là-dessus. »

Dans un effort pour forcer la main de Tuberville, les démocrates avaient précédemment déclaré qu’ils ne voteraient pas sur les candidats les plus expérimentés tant que les autres étaient toujours dans l’impasse. « Il y a un vieux dicton dans l’armée : ne laissez personne de côté », a déclaré en juillet le président des forces armées du Sénat, Jack Reed.

Mais mercredi, dans un discours frustré devant le Sénat, Schumer a déclaré qu’il n’avait pas d’autre choix.

« Le sénateur Tuberville les utilise comme des pions », a déclaré Schumer à propos des candidats.

Les votes surviennent alors qu’un grand nombre d’officiers militaires ont dénoncé les dégâts causés par les retards pour les militaires. Bien que les prises de Tuberville se concentrent sur tous les généraux et officiers généraux, elles ont des répercussions sur la carrière des jeunes officiers militaires en devenir. Jusqu’à ce que chaque général ou amiral soit confirmé, cela bloque la possibilité pour un officier plus subalterne de s’élever.

Cela affecte les salaires, la retraite, le style de vie et les futures missions – et dans certains domaines où le secteur privé paiera davantage, il devient plus difficile de convaincre ces jeunes dirigeants hautement qualifiés de rester.

Le blocus a frustré les membres des deux côtés de l’allée, et on ne sait toujours pas comment cette impasse plus large sera résolue. Schumer n’a pas dit s’il présenterait des candidatures supplémentaires.

Les détentions de plusieurs mois se sont transformées en un va-et-vient procédural alambiqué ces derniers jours.

Tuberville a revendiqué la victoire après la décision de Schumer, même si la politique du Pentagone reste inchangée.

« Nous les avons appelés et ils ont cligné des yeux », a-t-il déclaré aux journalistes de Schumer.