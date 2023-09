Le Sénat américain, une « maison de retraite privilégiée » – Nikki Haley

Le candidat républicain à la présidentielle affirme que les politiciens vieillissants « doivent savoir quand partir »

L’ancien gouverneur de Caroline du Sud et ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies a appelé à « tests de compétence mentale » pour les politiciens âgés et la limitation des mandats au Congrès, en réponse à une question sur le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, récemment gelé à nouveau en public.

« Ce que je dirai, c’est qu’à l’heure actuelle, le Sénat est la maison de retraite la plus privilégiée du pays » Nikki Haley a déclaré vendredi sur Fox News. « Nous devons commencer à impliquer de nouveaux visages, de nouvelles voix, des jeunes générations dans notre gouvernement. Et nous devons faire en sorte que tout le monde comprenne quand il est temps de partir.

Mitch McConnell, un républicain du Kentucky, s’est figé mercredi lors d’une conférence de presse et a dû être emmené par ses assistants. Son porte-parole a affirmé dans un communiqué que McConnell « Je me suis senti momentanément étourdi et j’ai fait une pause pendant sa conférence de presse. » Jeudi, le médecin de McConnell a déclaré qu’il « médicalement clair » pour continuer son travail.

Il s’agit du deuxième épisode de ce type en un peu plus d’un mois pour le plus haut républicain du Sénat américain. Il avait gelé sa peine lors d’une conférence de presse à Capitol Hill fin juillet, laissant place à des spéculations sur une crise partielle ou un accident vasculaire cérébral. Le Kentuckien de 81 ans a également subi trois chutes cette année, la plus grave ayant entraîné une commotion cérébrale et une côte cassée, le mettant en convalescence pendant six semaines.

« Personne ne devrait se sentir bien en voyant cela, pas plus que nous ne devrions nous sentir bien en voyant cela. [California Democratic Senator] Dianne Feinstein, pas plus que nous ne devrions nous sentir bien face à beaucoup de ce qui se passe ou voit [President] Le déclin de Joe Biden. Haley a ajouté.

En tant que sénateur le plus âgé à l’âge de 90 ans, Feinstein a également souffert d’une santé déclinante. Après avoir repris ses fonctions après une interruption de deux mois en raison d’un diagnostic de zona, elle a semblé désorientée à plusieurs reprises. Des inquiétudes ont également été soulevées concernant Biden, 80 ans, le plus ancien dirigeant américain à occuper ce poste. Depuis son arrivée au pouvoir en 2021, l’âge de Biden a été à plusieurs reprises sous le feu des projecteurs médiatiques, notamment après de multiples chutes, ainsi que de fréquentes gaffes verbales.

La candidate républicaine à l’investiture présidentielle, Nikki Haley, 51 ans, a poursuivi en disant que « Nous avons besoin de tests de compétence mentale pour toute personne de plus de 75 ans, je m’en fiche s’ils les faisaient après 50 ans. »

« Ce sont des gens qui prennent des décisions concernant notre sécurité nationale. Ils prennent des décisions concernant notre économie, à la frontière. Nous devons savoir qu’ils sont au sommet de leur forme. raisonna-t-elle.