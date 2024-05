Le Sénat américain prépare des sanctions contre les employés de la CPI – Fox — RT World News

Un groupe bipartisan de législateurs aurait accusé le tribunal d’« abus de pouvoir » et de menace aux intérêts américains.

Les sénateurs américains ont appelé à des mesures punitives contre la Cour pénale internationale (CPI) après que son procureur en chef a demandé des mandats d’arrêt contre les dirigeants israéliens et du Hamas dans le cadre du conflit en cours à Gaza, a rapporté Fox News jeudi.

Plus tôt cette semaine, le procureur de la CPI, Karim Khan, a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant d’avoir commis « crimes de guerre et crimes contre l’humanité » dans l’enclave palestinienne. Il a demandé que la CPI émette des mandats d’arrêt contre eux, ainsi que contre trois dirigeants du Hamas soupçonnés d’être responsables de l’attaque du 7 octobre, qui a déclenché la dernière escalade.

En réponse à cette décision, les sénateurs républicain et démocrate Mike Rounds et Joe Manchin ont appelé à une résolution qui, selon Fox News Digital, exhorterait le président Joe Biden et le Congrès à « imposer des sanctions financières et des interdictions de visa aux responsables de la CPI pour abus de pouvoir qui menace les intérêts américains et affaiblit les alliés américains. »

Les législateurs ont déclaré qu’ils s’attendent à ce que la résolution témoigne de la détermination du Sénat à se tenir aux côtés d’Israël et à rejeter les actions de la CPI visant les hauts responsables israéliens. Ils ont également suggéré que la résolution encouragerait les alliés de Washington, dont beaucoup sont responsables du financement de la CPI, à utiliser leur influence pour mettre un terme aux procédures politisées.

Rounds a déclaré que les actions de la CPI étaient « déraisonnable, » et a critiqué Khan pour avoir comparé efficacement le Hamas et Israël.

« Le Hamas est une organisation terroriste brutale tandis qu’Israël est une démocratie et un allié des États-Unis qui travaille dur pour faire respecter le droit international. Cette action du procureur de la CPI dessine une équivalence dénuée de réalité. Je suis fier de diriger mes collègues dans cette résolution qui dit au monde que nous sommes aux côtés d’Israël », a-t-il déclaré dans un communiqué.















Manchin a qualifié la décision de la CPI d’accuser des responsables israéliens de crimes de guerre « choquant et honteux » déclarant que le pays était confronté « une menace existentielle dans le programme terroriste brutal du Hamas » et qu’il avait un « le droit de se défendre d’une manière attendue d’une nation qui respecte le droit des conflits armés ».

La résolution de Rounds et Manchin a été co-parrainée par 19 autres sénateurs des deux côtés de l’allée politique. Cependant, on ne sait pas encore quand ni si le projet de loi sera présenté au Sénat.

Pendant ce temps, les républicains de la Chambre ont également travaillé sur un projet de loi visant à sanctionner la CPI, le président de la Chambre, Mike Johnson, appelant l’administration Biden à utiliser « tous les outils disponibles » pour empêcher l’organisme international d’assumer « un pouvoir sans précédent pour émettre des mandats d’arrêt contre les dirigeants politiques américains, les diplomates américains et le personnel militaire américain. »