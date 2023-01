Le Sénat américain interroge Ticketmaster sur le fiasco de la prévente de Taylor Swift

Les sénateurs américains devraient griller Ticketmaster mardi, se demandant si la domination de l’entreprise dans l’industrie de la billetterie a conduit à son effondrement spectaculaire l’année dernière lors d’une vente de billets de concert de Taylor Swift.

La sénatrice américaine Amy Klobuchar, une démocrate du Minnesota, a déclaré que l’audience du comité judiciaire du Sénat se concentrera sur la consolidation des industries du divertissement en direct et de la billetterie et sur la manière dont elle nuit aux clients.

“Pendant trop longtemps, les consommateurs ont dû faire face à des frais élevés, à de longues attentes et à des pannes de sites Web, et la position dominante de Ticketmaster sur le marché signifie que l’entreprise fait face à une pression insuffisante pour innover et s’améliorer”, a déclaré Klobuchar dans un communiqué avant l’audience.

Ticketmaster est le plus grand vendeur de billets au monde, traitant 500 millions de billets chaque année dans plus de 30 pays. Environ 70% des billets pour les grandes salles de concert aux États-Unis sont vendus via Ticketmaster, selon les données d’un procès fédéral intenté par les consommateurs l’année dernière.

En 2010, Ticketmaster a fusionné avec Live Nation, une société de divertissement basée à Beverly Hills, en Californie, qui produit des spectacles, des festivals et des tournées de concerts. Le président et directeur financier de Live Nation, Joe Berchtold, fait partie des personnes qui doivent témoigner mardi.

Brûleur avant29:14Les ennuis de Taylor Swift avec Ticketmaster La semaine dernière, les préventes de Ticketmaster pour la tournée Eras de Taylor Swift se sont rapidement transformées en chaos, avec des plantages de sites, de nombreuses personnes attendant huit heures ou plus dans des files d’attente en ligne et des billets allant jusqu’à 40 000 $ US sur des sites de vente secondaires comme Stubhub. C’est loin d’être le premier incident à provoquer une indignation généralisée contre Ticketmaster. Les prix exorbitants des concerts de Blink-182 et de Bruce Springsteen ont été parmi les points sensibles. Mais le fiasco de Swift met en lumière le monopole virtuel de la société sur de larges pans de l’industrie de la musique live, incitant de nombreuses personnes, dont plusieurs législateurs américains, à demander que la société fasse l’objet d’une enquête et soit démantelée. Aujourd’hui, Jason Koebler, rédacteur en chef de Motherboard, le site technologique de VICE, rejoint Front Burner pour décomposer tout cela.

À la mi-novembre, le site de Ticketmaster s’est écrasé lors d’un événement de prévente pour la prochaine tournée du stade de Swift. La société a déclaré que son site était submergé à la fois par les fans et les attaques de robots. De nombreuses personnes ont perdu des billets après avoir attendu des heures dans une file d’attente en ligne.

Ticketmaster a demandé aux fans de s’inscrire à la prévente, et plus de 3,5 millions de personnes l’ont fait. La société a déclaré qu’il s’agissait du plus grand enregistrement de l’histoire.

Ticketmaster a finalement annulé les ventes de billets prévues au grand public car il n’avait pas suffisamment d’inventaire.