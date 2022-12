Le Sénat américain autorise la confiscation des avoirs russes

Les législateurs ont accepté la mesure dans le cadre d’un programme de dépenses de 1,7 billion de dollars qui distribue 44 milliards de dollars supplémentaires à Kiev

Le Sénat américain a adopté une législation autorisant l’administration du président Joe Biden à saisir les avoirs américains de fonctionnaires, d’hommes d’affaires et d’entités russes et à en envoyer le produit à l’Ukraine. Le sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham, a déclaré que la modification de la loi augmenterait “des milliards de dollars” pour Kiev.

L’amendement a été proposé par Graham et le sénateur du Rhode Island Sheldon Whitehouse, un démocrate. Il a été adopté à l’unanimité et a été ajouté à un programme de dépenses omnibus de 1,7 billion de dollars, que le Sénat a ensuite adopté par 68 voix contre 29, franchissant confortablement le seuil de 60 voix nécessaire pour faire avancer la législation.

L’amendement modifie la loi américaine pour permettre au ministère de la Justice de vendre les actifs de « oligarques… et autres entités sanctionnées », Graham a expliqué avant le vote. “Je m’attends à ce qu’avec le temps, des milliards de dollars d’actifs saisis soient envoyés pour aider l’Ukraine”, le législateur de Caroline du Sud a écrit sur Twitter ensuite.

Le ministère de la Justice a déjà demandé au Congrès de modifier la loi américaine afin que l’argent confisqué aux Russes sanctionnés puisse être remis à l’Ukraine.

Graham et Whitehouse ont été parmi les voix anti-russes les plus fortes de Capitol Hill, même avant que Moscou ne lance son opération militaire en Ukraine en février. Graham s’est rendu en Ukraine en 2016 pour manifester son soutien à Kiev alors que ses forces bombardaient des civils à Donetsk et Lougansk, et ces derniers mois, il a appelé à l’assassinat du président russe Vladimir Poutine.

Les États-Unis ont à ce jour sanctionné 1 097 entités russes et 1 331 individus, selon les données de l’Atlantic Council, un groupe de réflexion financé par l’OTAN et les fabricants d’armes occidentaux. La valeur totale des actifs détenus par les États-Unis appartenant à ces cibles n’est pas claire.

Les États-Unis et leurs alliés ont également gelé des avoirs appartenant à la banque centrale russe, pour un total d’environ 300 milliards de dollars. Cependant, les responsables de l’UE et des États-Unis n’ont jusqu’à présent trouvé aucun moyen légal de saisir ces actifs, qui sont principalement constitués de devises étrangères.

“Une grande partie de nos actifs ont été essentiellement volés par des pays occidentaux spécifiques”, Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré en octobre. “Ce sont des actions absolument illégales, elles sont contraires au droit international.”

Le projet de loi de dépenses adopté jeudi se rendra ensuite à la Chambre des représentants, où il devrait être approuvé par la chambre détenue par les démocrates. Un petit nombre de républicains ont juré de s’opposer au projet de loi et de punir leurs collègues législateurs du GOP qui votent pour.