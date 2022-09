Le Sénat américain approuve un programme d’aide massif à l’Ukraine

Près de deux douzaines de républicains se sont rangés du côté des démocrates pour envoyer à Kiev 12 milliards de dollars supplémentaires

Le Sénat américain a voté jeudi pour adopter un projet de loi de financement qui comprend 12 milliards de dollars d’aide militaire et économique supplémentaire pour l’Ukraine. Vingt-deux républicains ont rejoint leurs collègues démocrates pour adopter le projet de loi, qui intervient après que les États-Unis ont déjà alloué environ 55 milliards de dollars à Kiev depuis février.

Le projet de loi sert le double objectif de financer le gouvernement pour empêcher une fermeture à la fin de la semaine et de fournir une autre injection de fonds gigantesque à l’armée et à l’économie ukrainiennes. Il mettrait de côté 4,5 milliards de dollars pour le gouvernement ukrainien, 3 milliards de dollars pour les armes et l’équipement militaire, et un financement supplémentaire pour reconstituer les armes américaines déjà envoyées en Ukraine et pour permettre le transfert de plus d’armes à partir des stocks américains.

Les États-Unis ont déjà mis de côté environ 55 milliards de dollars pour soutenir le gouvernement et les forces armées ukrainiens depuis février, y compris un programme d’assistance militaire et économique de 40 milliards de dollars adopté en juillet. Le dernier projet de loi devrait être adopté à la Chambre des représentants vendredi avant d’être promulgué par le président américain Joe Biden, date à laquelle les États-Unis auront engagé davantage d’aide militaire à n’importe quel pays étranger en un an depuis la guerre du Vietnam.

Lire la suite Le Pentagone révèle la liste “complète” de l’aide militaire à l’Ukraine

Le projet de loi a été adopté par 72 voix contre 25, avec 22 républicains traversant les lignes de parti pour assurer son passage facile au Sénat également divisé.

Alors que l’ancien président Donald Trump a accusé l’administration Biden de risquer l’apparition de “Troisième Guerre mondiale” en versant des armes dans un conflit actif avec une puissance nucléaire, l’establishment républicain ne partage pas sa prudence.

« Aider l’Ukraine n’est pas un geste symbolique de bien-être. C’est littéralement un investissement dans notre propre sécurité nationale et celle de nos alliés », Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a soutenu le projet de loi, a déclaré avant le vote de jeudi. McConnell n’a pas expliqué la relation entre la sécurité nationale de l’Ukraine et celle des États-Unis.

Selon une liste publiée mercredi par le Pentagone, les États-Unis ont livré pour 16,9 milliards de dollars d’armes à l’Ukraine depuis février. Cette liste comprend 16 systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS), plus de 150 pièces d’artillerie, des dizaines de milliers de missiles antichars et près d’un million d’obus d’artillerie.