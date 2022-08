Le Sénat américain approuve l’élargissement de l’OTAN

Les sénateurs ont rejeté un amendement visant à préciser que l’OTAN ne l’emporte pas sur les pouvoirs de guerre du Congrès

Le Sénat américain a voté à une écrasante majorité pour ratifier l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN, une autre étape vers l’expansion du bloc militaire dirigé par les États-Unis après que ses 30 membres se soient officiellement engagés dans cette démarche.

Les législateurs ont approuvé la mesure 95-1 mercredi, dans ce que le président Joe Biden a appelé un “vote historique” qui “envoie un signal important de l’engagement soutenu et bipartite des États-Unis envers l’OTAN.”

« Les États-Unis restent attachés à la sécurité de la Suède et de la Finlande. Nous continuerons à travailler pour rester vigilants contre toute menace à notre sécurité commune », a ajouté le président, s’engageant à signer les protocoles d’adhésion pour approuver formellement l’adhésion des deux pays.

Le républicain du Missouri Josh Hawley a été le seul sénateur à voter contre la ratification, arguant que “envoyer plus de forces et de ressources en Europe pour défendre de nouveaux alliés” n’aiderait pas à « renforcer notre posture dissuasive dans le Pacifique », où lui et ses collègues républicains ont à plusieurs reprises mis en garde contre la prétendue menace posée par la Chine. Le sénateur Rand Paul du Kentucky, quant à lui, a voté “présent”, le seul autre législateur à ne pas avoir approuvé la résolution.

Républicain à tendance libertaire, Paul a également présenté un amendement qui aurait réaffirmé le pouvoir du Congrès de déclarer la guerre, soulignant que les dispositions de défense collective du bloc de l’OTAN ne remplacent pas la Constitution américaine. Il a été battu 10-87, avec seulement une poignée de républicains soutenant la mesure. Le sénateur Mitt Romney (R-Utah) a déclaré que l’amendement pourrait montrer “fissures” dans les engagements de Washington à “défense mutuelle” et le soutien de l’OTAN à l’Ukraine dans sa guerre avec la Russie.

Avec le vote de mercredi et la signature du président Biden, 20 des 30 États de l’OTAN auront ratifié l’adhésion de Stockholm et d’Helsinki, selon Hill. Ils ont besoin du consentement unanime de l’alliance pour adhérer, et bien que tous deux aient initialement fait face à une résistance farouche de la Turquie, ils semblent avoir conclu des accords provisoires pour satisfaire aux conditions d’Ankara.

Les deux États nordiques ont demandé leur adhésion en mai, rompant avec des décennies de neutralité tout en citant l’attaque de la Russie contre l’Ukraine. Bien que Moscou exprime depuis longtemps ses inquiétudes concernant l’expansion de l’OTAN vers l’est – la Finlande partage une frontière de 800 milles avec la Russie – le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie “n’a aucun problème” avec l’un ou l’autre pays, et ne considère pas leur adhésion comme un “menace immédiate”.