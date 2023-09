Le Sénat américain annonce une mesure provisoire pour éviter une fermeture imminente du gouvernement | Actualités politiques

Les dirigeants du Sénat américain ont convenu d’une mesure provisoire destinée à empêcher une fermeture imminente du gouvernement en raison d’une législation budgétaire.

L’accord, négocié entre républicains et démocrates, maintiendrait le gouvernement ouvert pendant six semaines supplémentaires. Il consacrerait également environ 6 milliards de dollars de financement à court terme à l’Ukraine pour lutter contre une invasion russe.

Mais si l’accord était adopté par le Sénat, il se heurterait probablement à des obstacles importants à la Chambre des représentants, où les républicains d’extrême droite ont promis de l’abattre s’il parvenait au Parlement.

Semblant anticiper les critiques de la ligne dure de son parti, le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a défendu la solution à court terme dans un discours prononcé mardi.

« Retarder l’action sur le financement gouvernemental à court terme ne fait pas progresser les priorités politiques », a déclaré le sénateur républicain.

« La fermeture du gouvernement à cause d’un différend gouvernemental interne ne renforce la position politique de personne. Cela met simplement des progrès importants sur la glace et laisse des millions d’Américains sur les nerfs.

Le gouvernement américain est à moins de cinq jours de la date limite fixée pour adopter une loi budgétaire, le 30 septembre à minuit (04h00 GMT dimanche).

S’il n’y parvient pas, une grande partie du gouvernement mettra fin à toutes les fonctions non essentielles, laissant les services gouvernementaux dans l’incertitude et des millions d’employés fédéraux sans leur chèque de paie.

Cette perspective pourrait également nuire davantage à la cote de crédit des États-Unis, obligeant ainsi le gouvernement à payer des taux d’intérêt plus élevés.

Déjà, en août, l’une des principales agences de notation de crédit, Fitch Ratings, avait abaissé la note des États-Unis de AAA – la plus élevée – à AA+, invoquant une « détérioration constante des normes de gouvernance ». Les analystes d’une autre agence de crédit, Moody’s, ont averti lundi qu’elle pourrait emboîter le pas si l’impasse budgétaire n’était pas résolue.

Mais les Républicains, notamment d’extrême droite, rechignent aux niveaux actuels des dépenses publiques, appelant à de fortes réductions des dépenses comme l’aide à l’Ukraine.

« Cela entraînera certainement une fermeture du gouvernement », a déclaré le sénateur républicain JD Vance de l’Ohio. dit en réponse aux 6 milliards de dollars destinés à l’Ukraine dans la proposition provisoire.

Si la mesure provisoire est adoptée par le Sénat dans les prochains jours, comme prévu, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy – le plus haut républicain de la chambre basse – peut choisir de présenter le projet de loi.

Mais il fait face à un parti divisé, certains membres d’extrême droite menaçant de le destituer de sa position de leader s’il s’associe aux démocrates pour adopter une loi budgétaire.

Lorsque les journalistes lui ont demandé mardi s’il pensait que son poste de président était en jeu, McCarthy a publié un message percutant. réponse.

« Oh mec, ça devrait m’inquiéter, hein? » McCarthy a dit théâtralement. « C’est la même chose que vous m’avez demandée avant que je sois élu président. Je ne me soucie pas de savoir s’il y a ou non une place de conférencier. La seule chose qui m’importe, c’est de me battre pour le peuple américain. »

En janvier, il a fallu cinq jours à McCarthy et 15 tours de scrutin historiques pour obtenir la présidence, face à une opposition farouche de l’extrême droite.

Mais dans ses remarques, McCarthy a adopté certaines des priorités adoptées par les membres d’extrême droite de son parti.

Il a déclaré aux journalistes qu’il estimait que l’aide à l’Ukraine et le financement provisoire du gouvernement devraient être « deux choses distinctes ». Le président républicain a également appelé les démocrates à investir dans davantage de sécurité le long de la frontière sud des États-Unis.

« Je ne pense pas que l’aide à l’Ukraine devrait être prise en compte dans le cadre du programme supplémentaire », a déclaré McCarthy.

«Je ne comprends pas très bien, quand tous ces gens à travers le pays parlent des défis qui se posent aujourd’hui en Amérique, que les gens disent: ‘Oh, nous devons nous occuper de l’Ukraine et ignorer ce qui se passe le long de notre frontière.’ Je pense que ce serait une mauvaise approche.

Les Républicains détiennent une très faible majorité de 221 membres à la Chambre, sur 435 sièges. Cela signifie que McCarthy devrait soit adopter une législation bipartite pour éviter une fermeture du gouvernement, soit rallier presque tous les membres de son parti.

Dans un déclaration vidéo Mardi, le président démocrate Joe Biden, cible fréquente des plaintes conservatrices concernant la budgétisation, a accusé « un petit groupe de républicains extrémistes de la Chambre » d’avoir tenté de paralyser le gouvernement pour faire avancer leurs priorités.

« Je suis prêt à faire ma part mais les républicains à la Chambre des représentants refusent », a-t-il déclaré. « Ils refusent de tenir tête aux extrémistes de leur parti. Alors maintenant, tout le monde en Amérique pourrait être obligé d’en payer le prix. »

Le Sénat a été suspendu mardi après un vote de procédure visant à faire avancer l’accord provisoire, conclu avec un soutien écrasant : il y a eu 77 voix pour le début des travaux sur le projet de loi et seulement 19 contre.

« La seule solution pour éviter une fermeture néfaste du gouvernement est le bipartisme », a déclaré mardi le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, un démocrate, en comptant le nombre de jours de plus en plus réduit jusqu’à la fermeture potentielle. «Nous sommes maintenant au bord du précipice.»