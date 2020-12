Le projet de loi de financement annuel du ministère de la Défense a été adopté vendredi par le Sénat malgré l’opposition dirigée par les républicains. Il comprend des sanctions sur le gazoduc Nord Stream 2 et sur la Turquie, pour son acquisition de missiles S-400.

La législation de 740 milliards de dollars a déjà été adoptée par la Chambre des représentants, avec 40 républicains s’opposant à l’effort.

✓ ADOPTÉ: La 60e loi annuelle sur l’autorisation de la défense nationale (LNDA) a été adoptée par le Sénat. Cette législation bipartite est cruciale pour garder nos forces armées fortes et notre patrie en sécurité. 🇺🇸 pic.twitter.com/iqQjMJnfGw – Républicains du Sénat (@SenateGOP) 11 décembre 2020

Le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) a particulièrement critiqué le projet de loi, en particulier un amendement déclarant que les troupes américaines ne peuvent pas être retirées d’Afghanistan sans l’approbation du Congrès, une décision, a-t-il déclaré, qui favorise «guerre perpétuelle».

Le président Donald Trump a critiqué d’autres aspects du projet de loi. Il a déclaré qu’il devrait inclure une abrogation de l’article 230, qui protège légalement les entreprises de médias sociaux en les qualifiant d’éditeurs tiers, pour «à des fins de sécurité nationale». Il souhaite également que le projet de loi autorise plus fermement le retrait des troupes à l’étranger.

Le président a promis de mettre son veto à la législation, et il a 10 jours pour le faire. S’il le souhaite, il retournera à la Chambre des représentants et au Sénat. Il faudra les deux tiers du soutien des deux pour passer outre au veto et devenir loi.

Adopté au Sénat avec un vote de 84 à 13 et à la Chambre avec 335 contre 78, le projet de loi est considéré par beaucoup comme proche de la «preuve du veto» en raison de son soutien bipartisan élevé.

La NDAA comprend une extension des sanctions, dont beaucoup visent la Russie et les pays qui traitent avec la nation, y compris la Turquie, pour son achat de missiles S-400 à Moscou. Il y aura également des sanctions étendues contre le projet Nord Stream 2, un gazoduc de 11 milliards de dollars reliant la Russie à l’Allemagne. Les États-Unis ont cherché à arrêter la production sur le pipeline, et le projet de loi est la dernière tentative de faire pression sur l’Europe pour qu’elle abandonne le projet, car il cible les particuliers ou les entreprises qui soutiennent Nord Stream 2.

La dernière législation NDAA comprend également une légère augmentation de salaire pour les soldats américains, ainsi qu’un projet de renommer les installations militaires portant les noms de soldats confédérés, ce à quoi le président a déclaré dans le passé qu’il est également opposé.

J’espère que les républicains de la Chambre voteront contre le très faible National Defense Authorization Act (NDAA), que je vais VETO. Doit inclure une résiliation de la section 230 (à des fins de sécurité nationale), préserver nos monuments nationaux et permettre des réductions de 5G et de troupes dans les pays étrangers! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 décembre 2020

