Le Sénat américain adopte un projet de loi historique de 430 milliards de dollars sur le changement climatique, les taxes et la tarification des médicaments | Nouvelles du monde

Le Sénat des États-Unis a approuvé un vaste ensemble de mesures qui, selon les partisans, réduiront les émissions de carbone liées au réchauffement climatique, réduiront les prix des médicaments pour les personnes âgées et exigeront des impôts plus élevés des entreprises et des riches.

La législation est moins ambitieuse que les objectifs nationaux initiaux du président Joe Biden, mais reste une victoire majeure qui, espèrent les démocrates, augmentera leurs chances de garder le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre.

La loi sur la réduction de l’inflation (IRA) résume les idéaux des partis en matière de lutte contre le réchauffement climatique, de modération des coûts pharmaceutiques et de taxation des grandes entreprises.

Après un marathon, une session de débat de deux jours le week-end et des dizaines d’efforts républicains pour torpiller le paquet, le Sénat a approuvé le projet de loi par un vote de 51 voix contre 50. La vice-présidente Kamala Harris a voté en cas d’égalité.

“Le moment est venu d’aller de l’avant avec un gros paquet audacieux pour le peuple américain”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, au début du débat samedi soir.

Il a déclaré que la législation contient “le paquet d’énergie propre le plus audacieux de l’histoire américaine” pour lutter contre le changement climatique tout en

réduire les coûts de consommation de l’énergie et de certains médicaments.

Comme la mesure s’autofinance et réduit le déficit fédéral au fil du temps, les démocrates affirment qu’elle contribuera à faire baisser l’inflation, un handicap économique qui pourrait entraver leurs efforts pour conserver le contrôle législatif à l’approche de l’élection présidentielle de 2024.

Les républicains soutiennent que le projet de loi ne résoudra pas l’inflation, qualifiant la mesure de liste de souhaits de dépenses de gauche qui tue l’emploi. Ils soutiennent que cela pourrait saper la croissance au moment même où l’économie risque de tomber en récession.

“Les démocrates votent à nouveau pour permettre au chaos à la frontière sud de se poursuivre”, a déclaré le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, dans un communiqué.

Le document nommait les sénateurs démocrates Mark Kelly de l’Arizona, Catherine Cortez Masto du Nevada, Maggie Hassan du New Hampshire et Raphael Warnock de Géorgie, qui sont tous confrontés à des concours serrés pour leur réélection en novembre.

La Chambre des représentants – la chambre basse des États-Unis – votera désormais sur la mesure lors de son bref retour des vacances d’été vendredi. Après avoir obtenu l’approbation finale du Congrès, la mesure serait ensuite transmise au président Biden pour approbation finale.

Le sénateur indépendant Bernie Sanders, qui caucus avec les démocrates, a proposé un certain nombre d’amendements pour étendre l’assurance-maladie, créer un corps civil de conservation et réduire la pauvreté des enfants, mais a été rejeté par les législateurs des deux partis.