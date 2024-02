Le Sénat américain adopte un programme d’aide de 95 milliards de dollars pour l’Ukraine, Israël et Taiwan

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a appelé mardi de toute urgence les républicains de la Chambre à apporter 95,3 milliards de dollars programme d’aide pour que l’Ukraine, Israël et Taïwan soient votés, avertissant que le refus d’adopter le projet de loi, adopté dans la nuit par le Sénat, « ferait le jeu de Poutine ».

« Soutenir ce projet de loi, c’est tenir tête à Poutine », a déclaré Biden, élevant la voix dans des commentaires fermes de la Maison Blanche.

Mais le projet de loi est confronté à un avenir profondément incertain à la Chambre, où les républicains radicaux alignés sur l’ancien président Donald Trump – le favori pour l’investiture présidentielle du Parti Républicain et critique du soutien à l’Ukraine – s’opposent à la législation. Le président Mike Johnson a jeter un nouveau doute sur le paquet et a clairement indiqué qu’il pourrait s’écouler des semaines ou des mois avant que le Congrès n’envoie la législation au bureau de Biden – voire pas du tout.

Les efforts déployés depuis plusieurs mois pour approuver les 60 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine inclus dans le plan ont mis en lumière les divisions politiques croissantes au sein du Parti républicain sur le rôle des États-Unis à l’étranger.

Biden a également fustigé Trump, le favori pour l’investiture présidentielle du GOP en 2024, qui a déclaré samedi lors d’une comparution de campagne qu’il avait un jour prévenu qu’il le ferait. permettre à la Russie faire ce qu’il veut envers les pays membres de l’OTAN qui ne consacrent pas 2 % de leur produit intérieur brut à la défense.

“Quand l’Amérique donne sa parole, cela signifie quelque chose”, a déclaré Biden. “Donald Trump considère cela comme un fardeau.”

Le vote du Sénat a eu lieu après qu’un petit groupe de républicains opposés aux 60 milliards de dollars pour l’Ukraine ait occupé le Sénat toute la nuit, profitant des dernières heures du débat pour affirmer que les États-Unis devraient se concentrer sur leurs propres problèmes avant d’envoyer davantage d’argent à l’étranger. Mais 22 Républicains ont voté avec presque tous les Démocrates pour adopter le paquet 70-29, leurs partisans arguant que l’abandon de l’Ukraine pourrait enhardir le président russe Vladimir Poutine et menacer la sécurité nationale à travers le monde.

“Avec ce projet de loi, le Sénat déclare que le leadership américain ne vacillera pas, ne faiblira pas, n’échouera pas”, a déclaré le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, qui a travaillé en étroite collaboration avec le chef républicain Mitch McConnell sur la législation.

L’adoption du projet de loi par le Sénat avec un soutien massif du Parti républicain a été un signe bienvenu pour l’Ukraine dans un contexte critique. pénuries sur le champ de bataille.

« Les soldats ukrainiens ne disposent plus d’obus d’artillerie, les unités ukrainiennes rationnent leurs munitions pour se défendre, les familles ukrainiennes craignent que la prochaine frappe russe ne les plonge définitivement dans l’obscurité, ou pire », a déclaré Biden.

Le président a fait appel directement aux membres de la Chambre avec des termes sévères et a appelé Johnson à laisser la question être soumise au vote.

« Vous devez décider », a déclaré Biden. « Allez-vous défendre la liberté ? Ou allez-vous vous ranger du côté de la terreur et de la tyrannie ? Allez-vous être aux côtés de l’Ukrainien ou aux côtés de Poutine ?

Les partisans de l’Ukraine espéraient que la démonstration d’un soutien bipartite au Sénat ferait pression sur Johnson pour qu’il fasse avancer le projet de loi. McConnell a fait de l’Ukraine sa priorité absolue ces derniers mois et s’est montré résolu face aux recul considérable de sa propre conférence GOP.

S’adressant directement à ses détracteurs, le leader républicain de longue date a déclaré dans un communiqué : « L’histoire règle tous les comptes. Et aujourd’hui, en ce qui concerne la valeur du leadership et de la force américains, l’histoire retiendra que le Sénat n’a pas cillé. »

Les dollars prévus par la législation permettraient d’acheter des équipements de défense fabriqués aux États-Unis, notamment des munitions et des systèmes de défense aérienne, dont les autorités estiment qu’ils sont désespérément nécessaires alors que la Russie frappe le pays. Il comprend également 8 milliards de dollars pour le gouvernement de Kiev et d’autres aides.

« Pour nous en Ukraine, l’aide continue des États-Unis contribue à sauver des vies humaines du terrorisme russe », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. « Cela signifie que la vie continuera dans nos villes et triomphera de la guerre. »

En outre, la législation fournirait 14 milliards de dollars pour la guerre entre Israël et le Hamas, 8 milliards de dollars pour Taiwan et ses partenaires de l’Indo-Pacifique pour contrer la Chine, et 9,1 milliards de dollars pour la guerre. aide humanitaire pour Gaza ainsi qu’en Cisjordanie, en Ukraine et dans d’autres populations prises dans des zones de conflit à travers le monde.

Les législateurs progressistes se sont opposés à l’envoi d’armes offensives à Israël, et le sénateur Bernie Sanders, indépendant du Vermont, ainsi que deux démocrates, les sénateurs Jeff Merkley de l’Oregon et Peter Welch du Vermont, ont voté contre.

« Je ne peux pas, en toute bonne conscience, soutenir l’envoi de milliards de dollars supplémentaires des contribuables pour la campagne militaire du Premier ministre Netanyahu à Gaza », a déclaré Welch. « C’est une campagne qui a tué et blessé un nombre choquant de civils. Cela a créé une crise humanitaire massive.

L’adoption du projet de loi fait suite à près de cinq mois de négociations tortueuses sur un projet de loi volumineux qui aurait associé l’aide étrangère à une refonte des politiques de frontières et d’asile. Les Républicains ont exigé un compromis, affirmant que l’augmentation de la migration vers les États-Unis devait être abordée parallèlement à la sécurité des alliés.

Mais un accord bipartisan sur la sécurité des frontières s’est effondré quelques jours seulement après son dévoilement, un développement vertigineux qui a laissé les négociateurs profondément frustrés. Les républicains ont déclaré le projet de loi insuffisant et je l’ai bloqué sur le parquet du Sénat.

Après l’échec de l’accord, les deux dirigeants ont abandonné les dispositions frontalières et ont continué à adopter seuls le programme d’aide étrangère – comme les démocrates l’avaient initialement prévu.

Même si le projet de loi allégé sur l’aide étrangère a finalement obtenu un large soutien du Parti républicain, plusieurs républicains qui avaient précédemment exprimé leur soutien à l’Ukraine ont voté contre. L’épisode a encore révélé les divisions au sein du parti, rendu plus public alors que Trump s’enfonçait et qu’une poignée de législateurs appelaient ouvertement à la démission de McConnell.

Le sénateur JD Vance, un républicain de l’Ohio, a soutenu que les États-Unis devraient se retirer du conflit et aider à y mettre un terme avec le Russe Poutine. Il a remis en question la sagesse de continuer à alimenter la défense de l’Ukraine alors que Poutine semble déterminé à se battre depuis des années.

“Je pense que cela reflète la réalité dans laquelle nous vivons, à savoir qu’ils sont un pays plus puissant et que c’est leur région du monde”, a-t-il déclaré.

Vance, avec le sénateur du Kentucky Rand Paul et d’autres opposants, a passé plusieurs heures sur le parquet à s’opposer à l’aide et à se plaindre du processus du Sénat. Ils ont persisté à retarder le vote final, s’exprimant jusqu’à l’aube.

Les partisans de l’aide ont reculé, avertissant que se plier à la Russie serait une erreur historique aux conséquences dévastatrices. Ils ont souligné que si Poutine attaquait un membre de l’OTAN en Europe, les États-Unis seraient tenus par traité de s’impliquer directement dans le conflit – un engagement que Trump a remis en question alors qu’il brigue un autre mandat à la Maison Blanche.

À la Chambre, de nombreux républicains se sont opposés à l’aide et il est peu probable qu’ils s’opposent à Trump, mais certains législateurs clés du Parti républicain ont indiqué qu’ils feraient pression pour la faire adopter.

Le président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, Mike Turner, républicain de l’Ohio, s’est rendu en Ukraine la semaine dernière avec une délégation bipartite et a rencontré Zelenskyy. Turner a posté sur X, anciennement Twitter, après le voyage : « J’ai réitéré l’engagement de l’Amérique à soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie ».

Mais le Président Johnson se trouve dans une position difficile. Une majorité de sa conférence s’oppose à l’aide, et il tente de diriger la majorité la plus étroite et d’éviter le sort de son prédécesseur, l’ancien président Kevin McCarthy, qui a été évincé en octobre.

Johnson, R-La., a déclaré lundi dans un communiqué que, parce que le programme d’aide étrangère ne comporte pas de dispositions en matière de sécurité aux frontières, il reste « silencieux sur le problème le plus urgent auquel notre pays est confronté ». Il s’agissait du dernier signe – et potentiellement le plus conséquent – ​​d’opposition à l’aide à l’Ukraine de la part des dirigeants républicains de la Chambre des représentants, qui avaient rejeté le compromis bipartite sur la frontière, le considérant comme un « échec », contribuant à sa disparition rapide.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Lisa Mascaro et Kevin Freking ont contribué à ce rapport.