Le Sénat a voté jeudi pour approuver une résolution présentée par le républicain Josh Hawley du Missouri qui condamnait l’antisémitisme et la rhétorique « répugnante » des partisans du Hamas sur les campus universitaires à travers le pays, selon plusieurs rapports.

Les démocrates du Sénat ont bloqué la première tentative de Hawley de faire adopter le projet de loi. résolution la semaine précédente, craignant que cela ne cible injustement les étudiants pro-palestiniens. La résolution a été adoptée lors du deuxième vote jeudi, et Hawley a déclaré dans un X poste qu’il était important de condamner les attaques du Hamas, un groupe terroriste désigné par les États-Unis organisationcomme « mal ». (EN RELATION : Voici les donateurs des universités qui retirent leur soutien après que les écoles ont initialement échoué à condamner le Hamas)

« La semaine dernière, les démocrates du Sénat ont bloqué ma résolution condamnant les activités pro-Hamas et pro-génocide sur les campus universitaires. Aujourd’hui, ils ont changé d’avis », a écrit Hawley. “Enfin. Nous devons parler d’une seule voix en tant que nation : les attaques contre Israël et les Juifs américains sont mauvaises. »

La semaine dernière, les démocrates du Sénat ont bloqué ma résolution condamnant les activités pro-Hamas et pro-génocide sur les campus universitaires. Aujourd’hui, ils ont changé d’avis. Enfin. Nous devons parler d’une seule voix en tant que nation : les attaques contre Israël et les Juifs américains sont mauvaises pic.twitter.com/0fASU0q7Ip –Josh Hawley (@HawleyMO) 26 octobre 2023

Des centaines d’étudiants sur les campus universitaires à travers le pays ont publié des déclarations et participé à des dizaines de manifestations au cours desquelles leurs partisans ont refusé de condamner le Hamas ou le meurtre d’Israéliens innocents. En conséquence, de nombreux donateurs ont retiré leurs millions de dollars aux universités de l’Ivy League telles que Harvard ou l’Université de Pennsylvanie après que les écoles n’ont pas condamné les actions des étudiants.

Le sénateur démocrate du Maryland, Chris Van Hollen, avait déjà critiqué la résolution de Hawley, affirmant qu’elle « diffamait » les « préoccupations légitimes » des étudiants. “Certains groupes d’étudiants peuvent avoir des inquiétudes légitimes”, a déclaré Van Hollen. « Inquiétudes légitimes concernant la perte de vies civiles innocentes à Gaza. »

La résolution de Hawley « condamne pleinement et totalement » les deux attaques terroristes perpétrées par le Hamas le 7 octobre, qui ont entraîné la mort de plus de 1 400 Israéliens et en ont blessé des milliers d’autres. La résolution vise les « groupes d’étudiants pro-Hamas » qui sympathisent « avec la violence génocidaire contre l’État d’Israël et qui mettent en danger la sécurité physique des Juifs américains aux États-Unis ».

