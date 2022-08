Le Sénat adopte une loi sur les foyers de combustion, élargissant les avantages pour les anciens combattants

Les démocrates se sont opposés aux deux efforts, affirmant que la législation n’avait pas besoin d’être modifiée.

“C’est un projet de loi qui fonctionnera pour ce pays, qui fonctionnera pour les contribuables de ce pays et qui fonctionnera, surtout, pour les anciens combattants et leurs familles”, a déclaré le sénateur Jon Tester, démocrate du Montana et président de la Comité des anciens combattants.

Susan Zeier, la belle-mère de Heath Robinson, membre de la Garde nationale de l’Ohio dont le projet de loi porte le nom, manifestait depuis des jours devant le Capitole pour exhorter le Sénat à adopter la mesure avant de partir pour ses vacances d’été. .

M. Robinson a servi en Irak et est décédé en 2020 après avoir lutté contre un cancer du poumon qui aurait été lié à l’exposition à la fosse de combustion, et le projet de loi s’appelle le Sgt. Heath Robinson de première classe honorant notre promesse de répondre à la loi globale sur les substances toxiques de 2022.

“Pour moi et ma fille, c’est la satisfaction que nous ayons tenu notre promesse à Heath”, a déclaré Mme Zeier. “Nous espérons que les familles ne souffriront pas comme nous l’avons fait.”