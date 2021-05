Le Sénat adopte un projet de loi visant à déclassifier les informations sur les origines de Covid-19 alors que les États-Unis et la Chine verrouillent la théorie selon laquelle le virus est d’origine humaine – RT USA News

Le Sénat américain a voté une législation exigeant la publication de renseignements classifiés liés aux origines du coronavirus, alors que Washington et Pékin échangent des critiques sur ce qui pourrait avoir déclenché la pandémie.

Parrainé par les sénateurs Josh Hawley (R-MO) et Mike Braun (R-IN), le projet de loi donne au Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) 90 jours pour déclassifier « Toute information relative aux liens potentiels entre l’Institut de virologie de Wuhan et l’origine de la maladie à coronavirus. »

La législation exige la divulgation de toute information pertinente relative aux activités exercées à l’Institut de virologie de Wuhan. Plus précisément, le projet de loi demande des détails sur les chercheurs du laboratoire chinois qui pourraient être tombés malades à l’automne 2019.

Le Wall Street Journal avait précédemment rapporté, citant un rapport des services de renseignement américains, que plusieurs membres du laboratoire avaient été hospitalisés après être tombés malades avec des symptômes pseudo-grippaux en novembre 2019, quelques semaines à peine avant que Pékin ne signale le premier cas connu de Covid-19.

La législation oblige l’ODNI à compiler les informations dans un rapport non classifié à présenter au Congrès.

S’exprimant au Sénat avant le vote, Hawley a déclaré que le peuple américain « Mérite de savoir » comment Covid-19 a commencé, «Et quel est le rôle de la Chine dans son lancement.»

Pour sa part, Braun a déclaré que la législation était nécessaire pour aider les gens « Donner un sens à ce qui s’est passé. »

Cette décision intervient après que le président Joe Biden a ordonné une nouvelle analyse de l’origine de la maladie, déclarant qu’il demanderait à Pékin d’être plus transparent avec toutes les informations dont il pourrait disposer.

CNN avait rapporté un jour plus tôt que Biden avait fermé une enquête ordonnée par le président de l’époque, Donald Trump, pour déterminer si le virus avait pu fuir de l’Institut de virologie de Wuhan.

La théorie selon laquelle le virus pourrait être d’origine humaine a été largement rejetée par les médias et les experts. Cependant, au cours des dernières semaines, un nombre croissant de rapports, dont beaucoup citent des fonctionnaires anonymes, ont donné de la crédibilité à l’hypothèse.





Une enquête menée par une équipe de l’Organisation mondiale de la santé a conclu en mars que la théorie de la «fuite en laboratoire» était hautement improbable. Leur enquête a soutenu l’idée que le virus aurait pu être transmis aux humains par des animaux, mais n’a pas permis de déterminer l’origine de la maladie. Cependant, 14 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ont publié une déclaration commune exprimant leurs inquiétudes quant au manque de transparence et de rigueur de l’enquête.

La Chine a nié avec ferveur que le virus se soit échappé du laboratoire de Wuhan. Repoussant les insinuations et les allégations de Washington, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a suggéré jeudi que les États-Unis pourraient ne pas être ouverts au sujet des activités de leurs propres laboratoires.

«Je tiens également à souligner que la base de Fort Detrick est pleine de soupçons. Il y a plus de 200 laboratoires biologiques aux États-Unis répartis dans le monde. Combien de secrets y a-t-il? Il a demandé.

En 2019, les Centers for Disease Control and Prevention ont décidé de publier un « Ordre de cesser et de s’abstenir » d’arrêter les opérations au laboratoire de germes du Maryland pour des raisons de sécurité.

