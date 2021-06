Le Sénat adopte un projet de loi sur la recherche technologique pour aider les États-Unis à concurrencer la Chine

WASHINGTON – Un projet de loi ambitieux visant à revigorer l’empreinte technologique de l’Amérique pour contrer la Chine a été adopté par le Sénat mardi et se dirige maintenant vers la Chambre, où il fait face à un projet de loi concurrent et à un avenir quelque peu trouble.

La législation, appelée Loi sur l’innovation et la concurrence, a largement suscité un soutien bipartite avec la promesse de renforcer l’avantage concurrentiel de l’Amérique en investissant des milliards de dollars dans des innovations scientifiques et technologiques, notamment l’intelligence artificielle, les puces informatiques et la robotique.

Il est passé de 68 à 32 après un drame il y a quelques semaines d’heures de négociations en coulisses, d’une rafale d’amendements de dernière minute et d’une nuit blanche de négociations. En fin de compte, les dirigeants du Sénat l’ont conservé jusqu’à ce que les législateurs reviennent de leurs vacances du Memorial Day après qu’un compromis n’ait pas pu être trouvé.

Le président Joe Biden a salué l’adoption du projet de loi faisant des investissements générationnels dans les travailleurs américains. « Cette législation aborde des éléments clés qui ont été inclus dans mon plan américain pour l’emploi, et je suis encouragé par cet effort bipartite pour faire avancer ces éléments séparément à travers ce projet de loi », a déclaré Biden dans un communiqué. « Il est grand temps que nous investissions dans les travailleurs américains et dans l’innovation américaine.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a qualifié le projet de loi de l’un des textes législatifs les plus importants adoptés depuis longtemps, avec un impact énorme sur l’économie et l’emploi américains.

« C’est le plus gros investissement dans la recherche scientifique et l’innovation technologique depuis des générations », a déclaré Schumer. « Cela place les États-Unis sur la voie du leadership mondial dans les industries du futur. »

En avril, les responsables du renseignement américain ont qualifié la Chine, la deuxième économie mondiale, de menace sécuritaire « sans précédent », mettant en garde contre les efforts croissants de Pékin pour réprimer ses adversaires régionaux et étendre sa puissance militaire tout en se précipitant pour atteindre la supériorité technologique à travers le monde.

L’action du Sénat met en évidence un rare consensus bipartite au Congrès selon lequel les États-Unis ont besoin d’une stratégie plus cohérente pour répondre à la montée en puissance de la Chine en tant que puissance mondiale.

Le projet de loi augmenterait le financement pour la recherche et la fabrication de technologies pour augmenter la compétitivité de l’Amérique, renforcer la sécurité nationale et développer l’économie.

Le sénateur Todd Young, R-Ind., co-auteur de la législation, a désigné l’adoption du projet de loi comme une marque d’unité.

« Je suis fier que le Sénat ait voté pour faire avancer ce projet de loi pour supplanter la Chine et investir aux États-Unis », a déclaré Young dans un communiqué. « Que l’histoire enregistre qu’en ce moment, nous étions unis. »

Schumer a déclaré mardi qu’il s’était déjà entretenu avec la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., et s’attend à parvenir à un compromis entre les chambres à envoyer au président Joe Biden.

« Je suis assez certain que nous obtiendrons un très bon produit sur le bureau du président », a déclaré Biden.

A quoi sert le projet de loi du Sénat ?

La législation, menée par Schumer et Young, pomperait plus de 200 milliards de dollars aux États-Unis l’innovation scientifique et technologique au cours des prochaines cinq ans.

Le projet de loi, qui a commencé à l’origine sous le nom d’Endless Frontier Act, a été élargi et rebaptisé US Innovation and Competition Act par Schumer en mai. Il a plaisanté mardi en disant que le nom de « frontière » faisait penser à une législation sur les « wagons couverts ».

Le projet de loi élargi établit une nouvelle direction de la technologie et de l’innovation à la National Science Foundation pour garantir que 100 milliards de dollars de financement sont consacrés au développement de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs, de la robotique et du calcul haute performance.

Schumer a déclaré que Washington avait laissé la compétitivité américaine « à la traîne » par rapport à la Chine, en particulier en ce qui concerne l’innovation technologique.

« Nous sommes devenus beaucoup trop complaisants et les États-Unis consacrent moins de 1% de leur PIB à la recherche scientifique fondamentale », a-t-il déclaré. « C’est la faute du gouvernement, mais c’est aussi la faute du secteur privé. Le monde est si compétitif et la concurrence mondiale est si sévère, les entreprises ont l’impression qu’elles ne peuvent pas investir autant dans le type de recherche qui pourrait rapporter des bénéfices cinq ou dix ans plus tard. »

La législation élargie fournirait une aide de 52 milliards de dollars aux entreprises de fabrication de semi-conducteurs pour fabriquer des puces informatiques, qui connaissent une pénurie mondiale depuis l’été dernier, affectant les fabricants et les constructeurs automobiles qui utilisent les puces dans les véhicules, les téléphones portables et les consoles de jeux vidéo.

Soixante-quinze pour cent des puces mondiales proviennent d’Asie, selon un rapport de septembre 2020 de la Semiconductor Industry Association.

« Nous avons vu ce qui se passe lorsque nos constructeurs automobiles et fabricants dépendent uniquement de semi-conducteurs fabriqués à l’étranger. COVID-19 a révélé les faiblesses de nos chaînes d’approvisionnement, à la fois nos chaînes d’approvisionnement médicales et nos chaînes d’approvisionnement de fabrication », a déclaré la sénatrice Debbie Stabenow, D- Mich., qui siège au Comité de l’énergie et des ressources naturelles, lors d’une récente conférence de presse.

La législation débourserait également 81 milliards de dollars de dépenses du Congrès dans le budget de la National Science Foundation entre les exercices 2022 et 2026, dans le but de dynamiser l’innovation en réorganisant les programmes en cours et en lançant la nouvelle direction.

De plus, cela établirait des pôles technologiques dans des endroits où ils n’existaient pas traditionnellement.

Le représentant Ro Khanna, D-Calif., le principal sponsor de l’Endless Frontiers Act à la Chambre, a déclaré à USA TODAY qu’investir dans l’éducation technologique est l’un des aspects les plus importants du projet de loi, avec « l’orientation fondamentale de la recherche scientifique appliquée . »

« Soutenir cette diffusion géographique de l’innovation » sera « transformateur », a déclaré Khanna.

Bien que la législation ait maintenant été adoptée par le Sénat, elle devra rivaliser avec un projet de loi similaire à la Chambre, où la législation se dirigera ensuite.

La Chambre a présenté un autre projet de loi similaire: la NSF for the Future Act.

Les deux projets de loi se concentrent sur l’augmentation du budget de la NSF pour stimuler l’innovation américaine. La NSF for the Future Act est un projet de loi à plus petite échelle et plus ciblé qui doublerait le budget de la NSF sur cinq ans. Il comprend également une nouvelle direction pour les solutions scientifiques et techniques.

Certains ont exprimé leur inquiétude face à la forte concentration du projet de loi du Sénat sur la Chine, tandis que d’autres souhaitent un texte de loi davantage axé sur les sciences appliquées avec une nouvelle direction technique.

La même loi doit être adoptée dans les deux chambres avant d’être signée par le président.

La présidente du comité de la Chambre sur la science, l’espace et la technologie, la représentante Eddie Bernice Johnson, D-Texas, a salué la législation NSF House comme une « approche axée sur les solutions ».

« Je crois que la menace concurrentielle et sécuritaire de la Chine est réelle. Je crois également que l’approche axée sur les solutions que nous adoptons dans la NSF for the Future Act offre à la nation une stratégie gagnant-gagnant en matière de science et d’innovation. L’histoire nous enseigne que la résolution de problèmes peut elle-même est le moteur de l’innovation qui à son tour engendre de nouvelles industries et obtient un avantage concurrentiel », a également déclaré Johnson lors d’une précédente audition sur la législation NSF.

