« La communauté AAPI est la cible de crimes haineux et d’autres incidents et le Congrès doit se lever pour condamner ce type d’actions », a déclaré mercredi à CNBC la sénatrice Mazie Hirono, démocrate d’Hawaï et co-auteur du projet de loi. son passage.

La proposition chargerait le ministère de la Justice d’accélérer l’examen des crimes de haine liés à Covid-19. Cela donnerait également aux États et aux forces de l’ordre locales plus de ressources pour suivre les incidents et envoyer des conseils sur la façon d’éliminer le langage discriminatoire utilisé pour décrire la pandémie.

La chambre a approuvé la mesure dans un vote 94-1, et le républicain Josh Hawley du Missouri a été le seul sénateur à s’y opposer. Le projet de loi se dirigera vers la Chambre tenue par les démocrates. La présidente Nancy Pelosi, D-Californie, a soutenu le projet de loi et le président Joe Biden a annoncé qu’il le signerait dans la loi.

Le projet de loi a été adopté avec un soutien presque unanime au Sénat tenu par les démocrates après l’approbation d’amendements bipartis.

La législation marque l’action la plus concrète que le Congrès ait prise pour répondre à la montée de la violence et du harcèlement à l’encontre des Américains d’origine asiatique depuis le début de la pandémie l’année dernière. Cela faisait suite à une augmentation de la rhétorique raciste dirigée contre la Chine sur les origines du virus – y compris de l’ancien président Donald Trump et de ses alliés à Capitol Hill.

Les crimes haineux anti-asiatiques ont bondi d’environ 150% l’année dernière dans 16 des plus grandes villes américaines, selon une étude publiée le mois dernier par le Center for the Study of Hate and Extremism de la California State University, San Bernardino.

Hirono, qui a rédigé le projet de loi avec la représentante Grace Meng de New York, a parlé de sa propre peur de la violence. Plus tôt ce mois-ci, elle a déclaré qu’elle ne se sentait plus à l’aise de marcher en écoutant un livre audio sur ses écouteurs.

