Le Sénat adopte un projet de loi de financement provisoire pour éviter la fermeture du gouvernement et fournir davantage d’aide à l’Ukraine

Le chef de la minorité du Sénat américain Chuck Schumer (D-NY) et le sénateur Joe Manchin (D-WV) s’entretiennent avant de s’adresser aux journalistes après les déjeuners hebdomadaires du caucus du parti sénatorial au Capitole américain à Washington, États-Unis, le 9 juillet 2019.

Le Sénat américain a voté jeudi à 72 voix contre 25 pour adopter une loi finançant le gouvernement fédéral jusqu’à la mi-décembre – quelques jours avant la fermeture imminente du gouvernement.

Le projet de loi, qui va maintenant à la Chambre où il devrait être adopté rapidement, comprend une aide supplémentaire de 12 milliards de dollars pour l’Ukraine, 1 milliard de dollars d’aide au chauffage et aux services publics et une aide d’urgence en cas de catastrophe naturelle. Les frais d’utilisation de la Food and Drug Administration ont également été réautorisés pour cinq ans supplémentaires en vertu de la résolution continue. Le président Joe Biden devrait le signer avant l’expiration du budget fédéral vendredi.

Pour la deuxième fois cette année, les législateurs ont délibéré sur un projet de loi de dépenses avec peu de temps à perdre. Si elle est adoptée à la Chambre comme prévu, la résolution continue maintiendra le gouvernement en fonction jusqu’au 16 décembre.

La législation avait été bloquée par le sénateur Joe Manchin, DW.V., qui souhaitait une disposition accélérant le processus de permis fédéral pour les grands projets énergétiques, y compris les pipelines et les lignes électriques. Schumer a annoncé mardi la décision de supprimer le libellé du projet de loi au Sénat.

“Les républicains du Sénat ont clairement indiqué qu’ils bloqueraient la législation visant à financer le gouvernement si elle incluait une réforme bipartite autorisant une réforme parce qu’ils ont choisi de faire obstruction au lieu de travailler de manière bipartite pour réaliser quelque chose qu’ils prétendaient depuis longtemps vouloir faire”, Schumer a déclaré mardi.

Manchin a ajouté qu’il était “malheureux que des membres du Sénat américain permettent à la politique de mettre en danger la sécurité énergétique de notre nation”, dans un déclaration libéré plus tard dans la journée.

Schumer a déclaré que Manchin avait demandé d’aller de l’avant avec le projet de loi de dépenses sans son Loi sur l’indépendance et la sécurité énergétiques.

“Le sénateur Manchin, moi-même et d’autres poursuivrons nos conversations sur la meilleure façon de garantir l’adoption d’une réforme responsable des permis avant la fin de l’année”, a déclaré Schumer.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A qualifié la proposition de réforme des permis de “pilule empoisonnée” plus tôt cette semaine.

L’aide de 12 milliards de dollars à l’Ukraine intervient alors que son armée réalise des gains significatifs contre les forces russes – un point de discorde entre démocrates et républicains. Les législateurs du GOP avaient été réticents à joindre la nouvelle résolution de dépenses au projet de loi.

Le fonds de secours en cas de catastrophe de la FEMA a reçu 18,8 milliards de dollars à la lumière des catastrophes naturelles de plus en plus intenses qui se produisent dans tout le pays, comme l’ouragan Ian qui a dévasté la Floride.