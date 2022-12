Le Sénat adopte un projet de loi de financement gouvernemental d’une semaine, évitant une fermeture partielle

Le Sénat était sous pression jeudi pour adopter le projet de loi sans délai et sans objections de la part de sénateurs individuels qui pourraient retarder un vote dans le cadre de la procédure accélérée utilisée pour adopter la mesure.

La mesure, qui a été adoptée de 71 à 19, donne aux législateurs une semaine supplémentaire pour négocier et adopter un projet de loi complet pour financer les agences fédérales tout au long de l’exercice, qui se termine le 30 septembre.

Schumer a promis que les deux parties passeraient le reste de la journée à travailler pour que le projet de loi de «résolution continue» ou CR de sept jours soit terminé.

Le vote du Sénat sur le CR provisoire a eu lieu à l’ombre de négociations beaucoup plus importantes actuellement en cours sur un projet de loi de dépenses omnibus massif qui financerait toutes les agences fédérales jusqu’à la fin de l’exercice 2023 en septembre prochain.

Mardi soir, le principal responsable de l’appropriation à la Chambre, la représentante Rosa DeLauro, D-Conn., et les sens. Patrick Leahy, D-Vt., et Richard Shelby, R-Ala., les principaux responsables républicains et démocrates du Sénat. , ont annoncé qu’ils étaient parvenus à un accord-cadre pour entamer des négociations sérieuses sur un projet de loi omnibus.

Tous les trois ont exprimé leur optimisme quant à la possibilité d’élaborer et d’adopter un projet de loi omnibus avant le départ du Congrès pour Noël, le 23 décembre.

Notamment absent de l’annonce, cependant, était le principal responsable républicain de la Chambre, le représentant Kay Granger du Texas.

Les républicains de la Chambre sont peu incités à aider les démocrates à adopter des projets de loi de dépenses avant de prendre la majorité le 3 janvier.

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a publiquement plaidé en faveur d’une série de projets de loi CR qui ne financeraient le gouvernement qu’en janvier, lui permettant ainsi qu’à sa nouvelle majorité de s’attaquer à un projet de loi de dépenses plus large lorsqu’ils ont plus de poids.