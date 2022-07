Le Sénat adopte un projet de loi de 280 milliards de dollars sur la politique industrielle pour contrer la Chine

De nombreux sénateurs, y compris des républicains, ont vu la législation comme une étape cruciale pour renforcer les capacités de fabrication de semi-conducteurs de l’Amérique à un moment où la nation est devenue dangereusement dépendante des pays étrangers – en particulier un Taïwan de plus en plus vulnérable – pour les puces avancées.

Une phalange de conseillers à la sécurité nationale de l’ancien président Donald J. Trump, de HR McMaster à Mike Pompeo, s’est prononcée en faveur de la législation, aidant les législateurs républicains à faire valoir que voter pour le projet de loi serait une décision suffisamment belliciste.

M. Schumer a déclaré qu’il n’avait pas été trop difficile de rallier les votes des démocrates, qui ont tendance à être moins opposés aux dépenses gouvernementales. “Mais à leur crédit, 17 républicains, dont McConnell, sont venus et ont dit:” C’est une dépense que nous devrions faire. “”

La législation, qui était connue à Washington par un carrousel en constante évolution de noms nobles, a défié une définition facile. Avec plus de 1 000 pages, il s’agit à la fois d’un projet de loi sur la recherche et le développement, d’un projet de loi sur l’emploi à court et à long terme, d’un projet de loi sur la fabrication et d’un projet de loi sur les semi-conducteurs.

Sa version initiale, écrite par M. Schumer et M. Young, était connue sous le nom de Endless Frontier Act, une référence au rapport historique de 1945 commandé par le président Franklin D. Roosevelt demandant comment le gouvernement fédéral pourrait promouvoir le progrès scientifique et la main-d’œuvre.

“De nouvelles frontières de l’esprit sont devant nous, et si elles sont lancées avec la même vision, la même audace et le même dynamisme avec lesquels nous avons mené cette guerre”, écrivait M. Roosevelt à l’époque, “nous pouvons créer un monde plus complet et plus fructueux. un emploi et une vie plus remplie et plus fructueuse.