Le Sénat adopte un projet de loi bipartite sur la technologie et la fabrication visant la Chine

Des employés travaillent sur la ligne de production de plaquettes de silicium dans un atelier de Jiejie Semiconductor Co., Ltd le 17 mars 2021 à Nantong, dans la province chinoise du Jiangsu. Xu Congjun | Groupe visuel Chine | Getty Images

Le Sénat a adopté mardi l’un des projets de loi industriels les plus importants de l’histoire des États-Unis dans un effort bipartite pour garantir que les États-Unis restent compétitifs face à la Chine en tant que l’une des puissances technologiques mondiales. Le projet de loi, qui a été adopté par la chambre 68-32, comprend un financement pour la recherche scientifique, des subventions pour les fabricants de puces et les fabricants de robots, et une refonte de la National Science Foundation. La portée du projet de loi, le produit final d’au moins six comités du Sénat et de presque tous les membres de la chambre, reflète la myriade de fronts de la rivalité américano-chinoise. Cela représente également probablement l’une des dernières grandes initiatives bipartites de 2021, preuve que les législateurs américains sont largement en faveur d’une législation qui s’oppose à l’expansion économique et militaire de Pékin. L’incapacité d’étendre la production nationale de semi-conducteurs ou de réacheminer les chaînes d’approvisionnement en terres rares, selon les partisans, pourrait laisser les États-Unis dans une position stratégique désavantageuse dans les années à venir. La plus grande partie de la loi américaine sur l’innovation et la concurrence est une proposition précédemment connue sous le nom de « Endless Frontier », rédigée par Schumer et le sénateur Todd Young, républicain de l’Indiana.

Endless Frontier réviserait la National Science Foundation, affecterait 81 milliards de dollars à la NSF entre les exercices 2022 et 2026, et établirait une direction de la technologie et de l’innovation. Le projet de loi financerait également un programme de subventions géré par le département du Commerce qui correspondrait aux incitations financières offertes par les États et les gouvernements locaux aux fabricants de puces qui améliorent ou construisent de nouvelles usines. Le succès du projet de loi au Sénat intervient également alors que la Maison Blanche accélère ses propres recommandations sur la manière de sécuriser les chaînes d’approvisionnement américaines qui traversent la Chine et de contrecarrer les ambitions géopolitiques de Pékin. La Maison Blanche a annoncé vendredi qu’elle étendrait les restrictions sur les investissements américains dans certaines entreprises chinoises ayant des liens présumés avec les efforts militaires et de surveillance du pays, ajoutant davantage d’entreprises à une liste noire croissante des États-Unis. Puis, mardi, la Maison Blanche a déclaré qu’elle se pencherait sur l’expansion spectaculaire de la production américaine de batteries au lithium, de minéraux de terres rares et de semi-conducteurs.