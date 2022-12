Le Sénat adopte un accord sur le travail ferroviaire avant la grève et l’envoie à Biden

Une vue aérienne de conteneurs d’expédition et de trains de marchandises à la gare de triage BNSF Los Angeles Intermodal Facility à Los Angeles, Californie, le 15 septembre 2022.

La législation, qui a été approuvée par la Chambre mercredi, promulgue de nouveaux contrats offrant aux cheminots des augmentations de salaire de 24% sur cinq ans de 2020 à 2024, des paiements immédiats d’une moyenne de 11 000 $ lors de la ratification et un jour de congé payé supplémentaire.

Le projet de loi approuvé, adopté par 80 voix contre 15, revient maintenant au président Joe Biden, qui avait exhorté le Congrès à agir rapidement avant la date limite de grève de ce mois-ci et à “envoyer immédiatement un projet de loi à mon bureau pour ma signature”. Les mesures interviennent après l’impasse des pourparlers entre les chemins de fer et quatre syndicats, qui avaient précédemment rejeté l’accord.

Le Sénat a adopté une loi qui forcerait une tentative d’accord de travail ferroviaire et contrecarrerait une grève nationale.

La Chambre a approuvé mercredi une mesure distincte qui aurait ajouté sept jours de congé de maladie payé au contrat au lieu d’un seul. Cette mesure a été rejetée lors du vote du Sénat. Les congés de maladie payés ont été le principal point de désaccord lors des négociations entre les chemins de fer et les syndicats.

Jeremy Ferguson, président de SMART-TD, a déclaré à CNBC que l’on craignait de plus en plus que certains cheminots démissionnent après avoir reçu leur arriéré de salaire sans garantie de congés de maladie payés.

“Je n’arrête pas d’entendre que certains vont le faire. C’est toujours une possibilité”, a-t-il déclaré. “J’espère que cela n’arrivera pas. Je veux que chaque membre reste employé et profite de tous les avantages dont nous bénéficions et nous aurons besoin de plus d’employés si nous voulons avoir suffisamment de temps libre.”

Les parties avaient jusqu’au 9 décembre pour parvenir à un accord avant que les travailleurs ne promettent de faire grève, ce qui, selon l’industrie, coûterait à l’économie américaine 2 milliards de dollars par jour. Sans accord, la circulation ferroviaire de certaines marchandises devait être réduite dès ce week-end en vue d’une grève.