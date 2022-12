Le Sénat adopte le projet de loi sur le financement du gouvernement, déclenchant le vote de la Chambre

WASHINGTON – Le Sénat a approuvé jeudi un projet de loi de financement gouvernemental de 1,7 billion de dollars, envoyant le projet de loi à la Chambre, où il devrait être adopté à temps pour battre l’échéance du vendredi soir afin d’éviter une fermeture partielle du gouvernement fédéral.

Le vote final était de 68 pour et 29 contre.

Le projet de loi de 4 155 pages fournira 772,5 milliards de dollars pour des programmes discrétionnaires non liés à la défense et 858 milliards de dollars pour le financement de la défense, selon résumé publié plus tôt cette semaine par le président du comité des crédits du Sénat, le sénateur Patrick Leahy, D-Vt. Les chiffres représentent une augmentation d’environ 5 % des dépenses non liées à la défense et une hausse de 8 % pour les programmes de défense et du Pentagone.

La législation contient également 44,9 milliards de dollars d’aide militaire, humanitaire et économique pour l’Ukraine. Le total comprend des fonds pour reconstituer les stocks d’armes du Pentagone que les États-Unis ont envoyés en Ukraine, ainsi qu’une aide supplémentaire pour les alliés de l’OTAN.

Le vote du Sénat a eu lieu un jour après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy se soit rendu à Washington et ait prononcé un discours historique lors d’une réunion conjointe spéciale du Congrès. Vêtu de treillis et de bottes militaires, il a exhorté les législateurs à continuer de financer la “guerre d’indépendance” de son pays contre les forces d’invasion russes.

En plus de l’aide de l’Ukraine, la mesure fournit 40 milliards de dollars de nouveaux fonds aux États et aux réserves tribales pour aider les communautés du pays à se remettre des catastrophes naturelles, comme les incendies de forêt et les tempêtes majeures.

Il révise également la loi fédérale sur le décompte électoral, une loi de 1887 que l’ancien président Donald Trump et ses alliés ont cherché à utiliser pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 que Trump a perdue.