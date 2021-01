Le procès de destitution de Donald Trump au Sénat pour son incitation à une émeute à Capitol Hill commencera la semaine du 8 février, a annoncé le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

Ce sera la première fois qu’un ancien président sera jugé à la chambre après avoir quitté ses fonctions.

Les républicains avaient poussé à retarder le procès pour donner à Trump le temps de préparer une équipe juridique et une défense sur l’accusation d ‘ »incitation à l’insurrection ».

Le retard donnera également au Sénat le temps de considérer les principales priorités du président Joe Biden, y compris ses nominations au Cabinet et un programme de secours COVID de 1,9 billion de dollars (1,56 billion d’euros).

«Nous voulons tous laisser derrière nous ce terrible chapitre de l’histoire de notre nation», a déclaré Schumer, un démocrate, à propos de l’insurrection meurtrière qui a eu lieu le 6 janvier.

«Mais la guérison et l’unité ne viendront que s’il y a vérité et responsabilité. Et c’est ce que fournira ce procès.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, enverra lundi l’article de mise en accusation au Sénat, mais les arguments préliminaires seront déplacés en février.

Les républicains ont fait valoir que le procès de destitution est inutile et potentiellement inconstitutionnel, tandis que les démocrates disent que Trump doit être tenu responsable de ses actes.

Si Trump est condamné, le Sénat pourrait voter pour l’empêcher d’occuper à nouveau une fonction publique.

Il est le seul président américain à avoir été mis en accusation à deux reprises. Sa deuxième mise en accusation est intervenue après avoir exhorté les manifestants à marcher sur le Capitole alors que les législateurs certifiaient les votes des collèges électoraux.

Trump avait répété des affirmations sans fondement selon lesquelles l’élection avait été volée et qu’il avait en fait gagné.

Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, avait proposé de retarder le début et s’est félicité de l’accord.

« Les républicains ont décidé de s’assurer que les prochaines étapes du Sénat respecteront les droits et les procédures régulières de l’ancien président Trump, l’institution du Sénat et le bureau de la présidence », a déclaré le porte-parole de McConnell, Doug Andres. « Cet objectif a été atteint. »

Les démocrates auraient besoin du soutien d’au moins 17 républicains pour condamner Trump, une barre haute. Alors que la plupart des sénateurs républicains ont condamné les actions de Trump ce jour-là, beaucoup moins semblent prêts à condamner.

McConnell, qui a déclaré cette semaine que Trump avait «provoqué» ses partisans avant l’émeute, n’a pas dit comment il voterait.

Il a déclaré que les républicains du Sénat « croient fermement que nous avons besoin d’un processus complet et équitable où l’ancien président peut monter une défense et le Sénat peut correctement examiner les questions factuelles, juridiques et constitutionnelles. »