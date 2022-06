Le Sénat a confirmé les juges pour mettre fin à Roe. Comment réagiront les électeurs ?

WASHINGTON (AP) – La fin de Roe v. Wade a commencé au Sénat.

C’est le partenariat des républicains du Sénat avec le président Donald Trump pour confirmer les juges conservateurs et transformer le système judiciaire fédéral qui a ouvert la voie à la décision historique de la Cour suprême d’annuler le droit constitutionnel à l’avortement.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a mis la stratégie en marche, en organisant le relooking de la Cour suprême en bloquant la nomination de Merrick Garland par le président Barack Obama et en modifiant les règles du Sénat pour confirmer facilement les choix de Trump. C’était un long jeu qui cherchait à verrouiller une majorité de tribunal conservateur pour les décennies à venir. Trump et McConnell n’auraient pas pu l’accomplir seuls, ayant besoin du soutien de presque tous les sénateurs républicains pour remodeler le banc.

Maintenant, les républicains se dirigent vers une élection de mi-mandat en novembre qui est sur le point de devenir rapidement un référendum sur la décision du tribunal d’annuler Roe v. Wade, alors que les électeurs décident quel parti doit contrôler le Congrès. Avec la nation polarisée, les démocrates promettent une législation pour protéger l’accès à l’avortement et tandis que les républicains veulent imposer de nouvelles limites, y compris une interdiction nationale des avortements.

“Nous allons reprendre le Sénat en novembre et nous allons tenir le Sénat pendant longtemps”, a prédit le sénateur Josh Hawley, R-Mo., qui a célébré la décision lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes vendredi.

Les enjeux sont élevés avec le contrôle du Congrès dans la balance. Avec la faible cote d’approbation de Biden et des conditions économiques sombres avec des prix élevés de l’essence et d’autres signes d’inflation, les républicains sont favorisés pour prendre des sièges dans les deux chambres et reprendre le contrôle. Les démocrates n’ont qu’une mince marge de quelques voix à la Chambre et détiennent à peine le Sénat à parts égales 50-50 parce que le vice-président Kamala Harris vote en cas d’égalité.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a averti que les républicains seraient appelés à répondre de leur travail et prévoyaient des mesures encore plus draconiennes s’ils gagnaient le contrôle du Congrès, y compris une interdiction nationale de l’avortement.

“Ils ne peuvent pas être autorisés à faire cela”, a déclaré Pelosi. « Ne vous y trompez pas : les droits des femmes et de tous les Américains sont sur le bulletin de vote en novembre.

Avant l’élection de Trump, les guerres nationales contre l’avortement s’étaient installées dans une trêve difficile au Congrès. Les décisions du tribunal dans Roe v. Wade et dans Planned Parenthood v. Casey ont affirmé un droit constitutionnel à l’accès à l’avortement. La législation éclatait de temps en temps, mais il y avait rarement de solides majorités à la Chambre et au Sénat pour renverser la loi établie.

Mais McConnell a lancé ses plans pour un système judiciaire conservateur au début de 2016, avant même que Trump ne devienne président. Connaissant le pouvoir de l’avortement et d’autres problèmes pour les électeurs conservateurs, il a refusé de considérer le candidat d’Obama pour combler le poste laissé vacant par la mort inattendue du juge conservateur Antonin Scalia en février. McConnell a fait valoir qu’il était trop proche des élections de novembre.

C’était un geste politique stupéfiant et calculateur. McConnell a annulé sa décision juste avant que les candidats républicains à la présidence ne soient sur le point de monter sur scène pour un débat avant la primaire de Caroline du Sud, donnant le ton au GOP.

Les démocrates, indignés, ont fait avancer la nomination de Garland par Obama, mais McConnell, en tant que chef de la majorité au Sénat, a refusé de la prendre en considération. Trump a remporté l’élection présidentielle de novembre en partie sur la promesse de pourvoir le poste vacant à la cour avec un conservateur dans le moule de feu Scalia.

L’ère Trump a amené trois nouveaux juges conservateurs, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett, tous confirmés en vertu de nouvelles règles orchestrées par McConnell qui ont abaissé le seuil à une simple majorité de 51 voix, pour repousser l’obstruction systématique de l’opposition.

Alors que les sénateurs républicains ont peut-être divergé avec Trump sur de nombreuses questions, presque tous les républicains du Sénat sont restés avec lui sur celui-ci pour la promesse qu’une majorité de tribunal conservateur pourrait apporter – pas seulement sur l’avortement, que certains sénateurs ressentent plus fortement que d’autres, mais l’éruption cutanée d’autres questions politiques et réglementaires.

Aucun démocrate n’a voté pour Barrett, et des trois démocrates qui ont voté pour Gorsuch, seul le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale reste en fonction. Il a également voté pour Kavanaugh.

Manchin a déclaré qu’il était “alarmé” par la décision d’avortement, ayant fait confiance à Gorsuch et Kavanaugh lorsqu’ils ont témoigné sous serment que Roe v. Wade était un précédent juridique établi.

La même incrédulité a été exprimée par la sénatrice Susan Collins du Maine, qui, avec la sénatrice Lisa Murkowski de l’Alaska, sont les deux sénateurs républicains qui soutiennent publiquement l’accès à l’avortement.

“Chaque sénateur républicain savait que cela arriverait s’il votait pour confirmer ces juges radicaux”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, le démocrate de New York.

Collins est apparu furieux vendredi, affirmant que la décision était “irréfléchie” et “incohérente” avec ce que Gorsuch et Kavanaugh lui avaient dit lors de réunions privées et leur témoignage public sur l’importance de soutenir les précédents judiciaires.

“Jeter du jour au lendemain un précédent sur lequel le pays s’appuie depuis un demi-siècle n’est pas conservateur”, a déclaré Collins dans un communiqué. “C’est une secousse soudaine et radicale pour le pays qui conduira au chaos politique, à la colère et à une nouvelle perte de confiance dans notre gouvernement.”

Murkowski et Collins ont présenté une législation qui commencerait à inscrire dans la loi les protections Roe contre Wade, une alternative au projet de loi des démocrates qui a déjà été adopté par la Chambre mais qui a été bloqué au Sénat car il élargit indûment les droits à l’avortement.

Les deux femmes républicaines ont déclaré qu’une solution législative était primordiale et devait être une priorité, malgré l’improbabilité que la Chambre et le Sénat adoptent un projet de loi.

“C’est au Congrès de répondre”, a déclaré Murkowski, qui doit être réélu à l’automne.

Mais les républicains vont dans la direction opposée, prêts à promulguer de nouvelles restrictions s’ils prennent le contrôle du Congrès à l’automne.

Interrogé sur les types de législation sur l’avortement que les républicains s’efforceraient de faire progresser s’ils prenaient le pouvoir à la Chambre, le chef du GOP, Kevin McCarthy, qui devrait remplacer Pelosi en tant que président, a déclaré: “Nous continuerons à chercher partout où nous pouvons aller pour sauver autant de vies que possible.

Le Congrès est absent pour une pause de deux semaines. Des foules se sont rassemblées devant la Cour suprême, de l’autre côté de la rue, depuis la publication de la décision sur l’avortement.

McConnell, qui n’est pas candidat à une réélection cet automne mais espère gagner suffisamment de sièges pour redevenir le chef de la majorité au Sénat, a semblé satisfait du résultat de ses longues années de travail.

“Des millions d’Américains ont passé un demi-siècle à prier, à marcher et à travailler pour les victoires historiques d’aujourd’hui”, a-t-il déclaré vendredi dans un communiqué. “J’ai été fier d’être à leurs côtés tout au long de notre long voyage et je partage leur joie aujourd’hui.”

