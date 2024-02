Le Sénat a adopté une aide cruciale à l’Ukraine et à Israël. Voici ce que la Chambre pourrait faire ensuite.

WASHINGTON — Le grand vote bipartisan du Sénat mardi autorisant l’octroi de milliards d’aide à l’Ukraine, à Israël et à Taiwan a fait monter la pression sur le président Mike Johnson et la Chambre pour qu’ils fassent quelque chose pour aider certains des principaux alliés des États-Unis.

Mais Johnson, R-La., a signalé qu’il ne présenterait pas le paquet adopté par le Sénat à moins qu’il ne soit associé à des politiques frontalières strictes approuvées par les républicains de la Chambre, après avoir contribué à faire échouer une version du projet de loi du Sénat qui comprenait des dispositions sur la sécurité des frontières et l’asile. .

Voici six options possibles pour Johnson alors qu’il réfléchit à ce qu’il faut faire concernant l’aide étrangère.

Mettez le projet de loi du Sénat sur le parquet

La seule solution pour garantir rapidement une aide à l’Ukraine et à Israël est que Johnson soumette au vote de la Chambre le programme d’aide étrangère de 95 milliards de dollars adopté par le Sénat. Même le représentant Andy Biggs, R-Arizona, leader du House Freedom Caucus conservateur, reconnu que si le projet de loi était déposé, « il serait adopté – soyons francs à ce sujet ».

Mais ce scénario est extrêmement improbable à la Chambre, où le soutien du Parti républicain à l’Ukraine continue de décliner. Lorsqu’on lui a demandé mardi s’il déposerait le programme d’aide tel quel, Johnson a jeté de l’eau froide dessus. « La sécurité nationale commence par la sécurité des frontières », a-t-il répondu.

Et, pour compliquer les choses pour Johnson, n’importe quel membre peut déclencher un vote pour l’évincer de son poste, comme ce fut le cas pour l’ancien président Kevin McCarthy en octobre après que McCarthy ait travaillé de l’autre côté de l’allée pour maintenir le gouvernement ouvert.

La représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., a déjà menacé Johnson d’une « motion d’annulation » s’il mettait sur le tapis une aide à l’Ukraine.

“Je lui ai juste dit que c’était absolument interdit”, a déclaré Greene aux journalistes à propos de leur conversation privée le mois dernier. “S’il finance 60 milliards de dollars pour financer une guerre en Ukraine afin de continuer à tuer toute une génération d’hommes ukrainiens, pour continuer une guerre qui est une guerre perdue… oui, je présenterais la motion pour me retirer.”

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, R-Ky., qui intervient rarement publiquement sur le processus de la Chambre, a exhorté Johnson à adopter le projet de loi. Les deux hommes se sont rencontrés en privé jeudi quelques instants avant que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., n’avance sur le plan de sécurité nationale sans frontières la semaine dernière.

« L’Histoire règle tous les comptes », a déclaré McConnell dans un communiqué publié peu après le vote du Sénat. “Et aujourd’hui, en ce qui concerne la valeur du leadership et de la force américains, l’histoire retiendra que le Sénat n’a pas cillé.”

Fractionner le paquet

Une autre idée qui circule au Capitole est de diviser l’aide à l’Ukraine et à Israël en deux projets de loi, d’essayer de les adopter séparément, puis éventuellement de les reconditionner ensemble et de les renvoyer au Sénat.

Il s’agit d’un outil procédural – surnommé « diviser la question » – que Nancy Pelosi et d’autres orateurs précédents ont utilisé lorsqu’ils ont dû adopter une législation politiquement complexe. Johnson a fait part de son intention probable de procéder à cette option lors d’une réunion privée la semaine dernière avec le sénateur Rick Scott, R-Fla., qui est un allié de Johnson.

Diviser le programme d’aide en deux permettrait à une coalition bipartite de législateurs – Républicains et plupart des Démocrates – d’adopter l’aide à Israël et à une autre coalition – des Démocrates et des Républicains plus bellicistes – d’adopter la mesure pour l’Ukraine. De nombreux conservateurs se sont opposés à l’octroi d’une aide supplémentaire à l’Ukraine, tandis que de nombreux progressistes ont protesté contre l’envoi de davantage d’argent à Israël alors qu’il mène une campagne militaire meurtrière à Gaza.

Mais cette option se heurte également à un énorme défi. Pour diviser la question, le comité du règlement intérieur devra d’abord approuver. Seule une poignée de conservateurs membres du comité dirigé par le Parti républicain, susceptibles de s’opposer à ce plan, auraient le pouvoir de le faire dérailler si les démocrates s’associaient à eux.

Il y a aussi la question de savoir si les démocrates accepteraient d’aider les républicains à adopter une telle règle à la Chambre ; le parti minoritaire s’oppose généralement aux votes sur les règles, qui constituent la première étape vers l’adoption de la plupart des lois, sauf dans de rares circonstances.

Amener uniquement l’aide d’Israël ou de l’Ukraine sans l’autre serait un échec. La semaine dernière, un projet de loi d’aide autonome à Israël de 17,6 milliards de dollars a échoué ; la plupart des démocrates s’y sont opposés parce qu’il manquait de financement pour l’Ukraine.

Forcer un vote avec une « pétition de décharge »

Certains membres modérés des deux partis ont lancé une « pétition de révocation » comme moyen de contourner complètement l’équipe dirigeante de Johnson et de forcer un vote sur le projet de loi adopté par le Sénat.

Il s’agit d’un outil rarement utilisé, en grande partie parce qu’il nécessite 218 signatures – une majorité de l’ensemble de la chambre – pour forcer un vote. Il faudrait qu’une poignée de républicains rejoignent tous les démocrates pour que la tactique procédurale réussisse.

“Je m’y opposerais certainement et j’espère qu’elle ne sera pas prise en compte”, a répondu Johnson lorsqu’on lui a posé des questions sur une éventuelle demande de libération. “Il y a un processus délibératif, et nous y sommes engagés, et nous verrons comment ça se passe.”

Lors d’une conférence de presse mardi, le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries, DN.Y., a déclaré que “toutes les options sont sur la table” en référence à la pétition de décharge et que les dirigeants démocrates commenceraient bientôt à avoir ces conversations sérieusement.

Recommandé

“Ce n’est pas trop demander, dans l’intérêt de la sécurité nationale américaine, d’obtenir un vote positif ou négatif et de laisser la Chambre des représentants faire ce qu’elle veut”, a déclaré Jeffries, “au lieu de permettre à Donald Trump de faire ce qu’il veut”. et bloquer nos priorités en matière de sécurité nationale.

La dernière fois qu’une pétition de décharge a été utilisée avec succès, c’était en 2015, lorsque les démocrates se sont joints aux républicains pour forcer un vote sur la réautorisation de la banque d’import-export sous la direction du président John Boehner, républicain de l’Ohio, qui venait d’annoncer sa retraite du Congrès.

Ajouter l’aide au financement gouvernemental incontournable

Les échéances pour financer le gouvernement et éviter une fermeture du gouvernement approchent rapidement, les 1er et 8 mars. Les projets de loi de financement indispensables pourraient offrir des opportunités pour que le programme d’aide fasse du stop dans le cadre d’un accord plus large entre démocrates et républicains.

Mais cela ne satisferait toujours pas aux demandes du Parti républicain d’associer l’aide étrangère à des dispositions plus strictes en matière de sécurité aux frontières. Et les Républicains envisagent la possibilité de lier l’aide aux mesures de financement avec une forte dose de scepticisme.

“La tactique habituelle de Schumer est de trouver quelque chose qui doit être adopté, d’y mettre autant de choses et de le pousser jusqu’à la ligne d’arrivée, mais je pense qu’avec une Chambre avec juste une très faible marge de Républicains, cela ne fonctionnera pas”, a déclaré le sénateur. John Cornyn, R-Texas, un ancien whip du GOP. « Je pense donc qu’il nous prépare à une résolution continue d’un an et à un sort inconnu, en réalité », pour le projet de loi sur l’aide à l’Ukraine et à Israël.

Joindre le projet de loi frontalier de la Chambre

Johnson et les républicains de la Chambre des représentants insistent depuis longtemps sur le fait que tout accord frontalier doit inclure les principes du projet de loi sur le contrôle des frontières qu’ils ont adopté l’année dernière, connu sous le nom de Secure the Border Act, ou HR 2. Le projet de loi renforcerait le personnel des douanes et de la protection des frontières, améliorerait la technologie. à la frontière, exiger du secrétaire à la Sécurité intérieure qu’il reprenne la construction du mur frontalier et limite la capacité des migrants à demander l’asile, entre autres. Le Sénat, sous contrôle démocrate, n’a jamais adopté le projet de loi.

Lorsqu’un groupe de sénateurs a dévoilé ce mois-ci son projet de loi bipartite, qui incluait la sécurité des frontières, les dirigeants républicains de la Chambre l’ont jugé insuffisant et ont exigé que le Sénat adopte à la place le HR 2.

“Ce projet de loi contient les éléments nécessaires pour réellement endiguer le flux de clandestins et mettre fin à la crise actuelle”, ont déclaré Johnson et son équipe dirigeante dans un communiqué commun.

Les républicains de la Chambre pourraient voter pour attacher le HR 2 à la mesure supplémentaire de sécurité nationale afin de renvoyer la question à leurs homologues du Sénat – où cela échouerait avec les démocrates.

Ne rien faire

Bien entendu, Johnson pourrait choisir d’ignorer complètement les projets d’aide à l’Ukraine et à Israël.

Contrairement à son mandat de membre de base du Congrès, Johnson a indiqué qu’il était favorable à l’envoi d’une assistance mortelle à Kiev, mais pas à l’aide économique, comme le prévoit le projet de loi adopté par le Sénat.

Et il existe également un soutien significatif parmi les républicains de la Chambre des représentants en faveur du financement de la guerre menée par Israël contre le Hamas, une question que le Sénat, contrôlé par les démocrates, ne voudrait pas séparer de l’aide à l’Ukraine.

Les responsables de l’administration ont averti les principaux législateurs, dont Johnson, lors d’une réunion à enjeux élevés à la Maison Blanche avec le président Joe Biden le mois dernier, que l’Ukraine pourrait perdre la guerre en quelques semaines sans un soutien supplémentaire de la part des États-Unis.

Mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a salué l’adoption du paquet par le Sénat, sans aucune mention de la bataille difficile à laquelle il sera confronté à la Chambre.

« L’aide américaine rapproche une paix juste en Ukraine et rétablit la stabilité mondiale, ce qui se traduit par une sécurité et une prospérité accrues pour tous les Américains et pour l’ensemble du monde libre. » il a posté sur X.

Certains législateurs, désespérés de faire adopter l’aide étrangère le plus rapidement possible, ont même envisagé des mesures originales, comme le remplacement temporaire de Johnson par un président républicain modéré.

“Seulement quatre républicains à la Chambre sont nécessaires pour élire un nouveau président”, a déclaré Wiley Nickel, DN.C., à la Chambre mardi. “Si Mike Johnson n’agit pas, je crois qu’il y a de nombreux républicains à la Chambre qui sont d’accord avec les 22 républicains du Sénat sur cette question.”