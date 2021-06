Le Sénat a adopté mardi un projet de loi pour faire du 19 juin un jour férié fédéral

WASHINGTON – Le Sénat américain a adopté mardi un projet de loi pour reconnaître le 19 juin, ou « juin », comme jour férié. Il a été adopté à l’unanimité sans vote par appel nominal ni objection de la chambre.

La « Juneteenth National Independence Day Act » est soumise à la Chambre pour approbation. S’il est adopté et que le président Joe Biden le signe, chaque employé fédéral se verra accorder un jour de congé pour commémorer le 19 juin 1865, le jour où les esclaves de Galveston, au Texas, ont découvert que la proclamation d’émancipation du président Abraham Lincoln a libéré les Afro-Américains asservis dans les États rebelles deux ans et demi plus tôt. La journée est également connue sous le nom de Journée de la liberté ou Journée de l’émancipation.

Le sénateur démocrate du Massachusetts Ed Markey, le sénateur Tina Smith, D-Minn., le sénateur Cory Booker, DN.J. et membre du Congrès Sheila Jackson Lee, D-Texas a réintroduit le projet de loi en février pour désigner Juneteenth un jour férié fédéral.

Markey l’avait précédemment présenté en juin dernier à la suite des meurtres très médiatisés de George Floyd, Ahmaud Arbery et Breonna Taylor – tous des Noirs morts aux mains de la police ou de citoyens blancs armés. Le projet de loi 2020 n’est pas passé au vote.

Dans un communiqué, Markey a déclaré que les États-Unis n’avaient « pas reconnu, abordé et maîtrisé le péché originel d’esclavage de notre nation ».

« L’adoption par le Sénat aujourd’hui de notre loi pour commémorer le 19 juin comme jour férié fédéral comblera cette lacune longtemps ignorée de notre histoire, reconnaîtra le mal qui a été fait, reconnaîtra la douleur et la souffrance de générations d’esclaves et de leurs descendants, et célébrera enfin leur liberté , » il a dit.

Aujourd’hui, 47 États et le District de Columbia observent la date d’une manière ou d’une autre. Le Texas a été le premier à reconnaître officiellement Juneteenth comme jour férié en 1980.

Le projet de loi du Sénat a été adopté alors que le Congrès se débattait avec une législation visant à protéger les droits des électeurs minoritaires tout en essayant d’adopter la loi George Floyd sur la justice dans la police pour renforcer la responsabilité des forces de l’ordre.

De plus, certaines législatures d’État tentent d’interdire les discussions sur le racisme systémique, l’héritage de l’esclavage et la théorie critique de la race.

Mais les célébrations annuelles de Juneteenth se dérouleront normalement cette année; certains pratiquement en raison de la pandémie de coronavirus en cours. La journée est généralement commémorée par des défilés, des concerts, des concours de beauté et des activités éducatives dans tout le pays.