Les troupes de la Garde nationale sécurisent les terrains du Capitole américain le 8 février 2021, avant le deuxième procès de destitution de Trump. | Tasos Katopodis / Getty Images

Une majorité de sénateurs ont déclaré Trump coupable, mais ils n’ont pas atteint le seuil de 67 voix nécessaire pour condamner.

L’ancien président Donald Trump a maintenant été acquitté lors de son deuxième procès en destitution, après que le Sénat n’a pas atteint le seuil de 67 voix nécessaire pour obtenir une condamnation.

Au total, une majorité de sénateurs, 57 ans, l’ont condamné tandis que 43 législateurs l’ont acquitté de la seule accusation qu’il a fait face – incitation à une insurrection au Capitole – après un bref procès de cinq jours dans lequel aucune des deux parties n’a utilisé son plein des témoins ont été appelés. Contrairement au premier procès de destitution de Trump, lorsque le sénateur Mitt Romney était le seul républicain à le déclarer coupable, sept républicains l’ont fait cette fois-ci, ce qui en fait le vote de condamnation au Sénat le plus bipartisan de tous les temps. Ces républicains étaient les sens. Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse et Pat Toomey.

Tout au long du procès, les responsables de la mise en accusation de la Chambre ont fait valoir que la condamnation de Trump créerait un précédent pour les futurs présidents et congrès sur le type de conduite qui ne peut être tolérée: dans ce cas, Trump a perpétué pendant des mois des mensonges non fondés sur la fraude électorale et a attisé l’indignation de ses partisans, alimentant finalement une attaque meurtrière contre le Capitole, au cours de laquelle cinq personnes sont mortes. Un acquittement, ont-ils soutenu, signifierait que les présidents ont le pouvoir de se livrer à ce type de comportement – et qu’il n’y a rien de mal à le faire.

«Des décisions comme celle-ci définiront qui est l’Amérique en tant que peuple», a déclaré Del. Stacey Plaskett (D-VI).

Les deux parties ont finalement adopté des approches très différentes de la procédure: l’accusation a présenté une affaire montrant comment Trump a sapé le processus démocratique et a souligné le degré de violence qui en a résulté, tandis que la défense de l’ancien président a largement remis en question la compétence du Sénat en matière de destitution et a tenté de détourner l’attention de ses actions.



Gagnez McNamee / Getty Images Les responsables de la mise en accusation de la Chambre quittent le Sénat après l’acquittement de l’ancien président Donald Trump lors de son deuxième procès en destitution, le 13 février 2021.

Le résultat du procès, bien que cela ne soit pas surprenant, souligne encore la réticence de la plupart des républicains à affronter Trump: bien que les membres du GOP aient exprimé leur horreur à propos de l’attaque, beaucoup ont signalé qu’ils ne pensaient pas que ce que Trump avait fait était irréprochable, ou avaient contesté la constitutionnalité de le procès. Parce que le résultat était quelque peu connu, les deux parties cherchaient à avancer rapidement dans la procédure, les républicains ne souhaitant pas s’attarder sur Trump et les démocrates désireux de faire avancer leur programme législatif. (Les sénateurs attendaient également une pause d’une semaine après le procès.)

En fin de compte, une majorité de républicains du Sénat ont choisi de se tenir aux côtés de Trump, plutôt que de le tenir responsable – un signe que la plupart des membres du parti ne se distancient pas du tout de l’ancien président.

Le procès a fourni un aperçu complet de la violence du 6 janvier – et de l’incitation de Trump à la violence

Le procès de destitution d’une semaine environ comprenait un récit émotionnel et viscéral de l’insurrection qui a eu lieu au Capitole le 6 janvier, les responsables de la Chambre utilisant des vidéos et des publications sur les réseaux sociaux pour démontrer comment les actions de Trump ont directement conduit à l’attaque. En utilisant des images de sécurité inédites du Capitole américain, les responsables ont détaillé la brutalité de la violence envers la police du Capitole et ont montré comment les émeutiers avaient évité de justesse avec les législateurs.

«Nous savons tous que cette terrible journée aurait pu être bien pire», a déclaré le représentant Eric Swalwell (D-CA).

Les responsables de la maison ont également expliqué comment Trump avait alimenté l’attaque avec des mois de mensonges sur la fraude électorale. Tant avant que le 6 janvier, Trump a exhorté à plusieurs reprises ses partisans à contester la certification des résultats des élections et à «combattre» le résultat. Les responsables ont souligné les déclarations de ses partisans qui ont déclaré qu’ils prenaient d’assaut le Capitole en son nom.

«Donald Trump a convoqué la foule. Il a rassemblé la foule et il a allumé la flamme », a déclaré le représentant Joaquin Castro (D-TX).

Les dirigeants ont également noté l’incapacité de Trump à condamner catégoriquement la violence au Capitole et ont exposé son histoire d’encouragement à la violence, y compris lors de ses rassemblements. Trump a finalement publié une déclaration vidéo le 6 janvier, au cours de laquelle il a dit aux attaquants de «rentrer chez eux» tout en les qualifiant de «très spéciaux».

« La preuve la plus forte du manquement au devoir de Trump pendant et après l’attaque a toujours été les propres déclarations publiques de Trump ce jour-là et son propre refus assourdissant de dire: ‘Arrêtez l’attaque' », a déclaré un haut responsable de la Chambre. «Cette conduite parle plus fort que toute autre chose.»

Les démocrates – tout comme ils l’ont fait lors du premier procès de destitution – ont noté que le plus grand risque de ne pas condamner Trump est qu’il peut continuer à saper la démocratie américaine et à inciter à la violence à l’avenir, y compris en 2024 s’il se présente à nouveau. «Je n’ai pas peur que Donald Trump se présente à nouveau dans quatre ans. J’ai peur qu’il ne se présente à nouveau et qu’il perde, car il peut recommencer », a déclaré le représentant Ted Lieu (D-CA).

Parce que le Sénat n’a pas atteint le seuil des votes requis pour la condamnation, les législateurs ne seront pas en mesure de tenir un vote sur l’exclusion de Trump de la future fonction fédérale. Il est donc possible qu’il se présente à nouveau en 2024.

L’avocat de Trump n’avait pas beaucoup de défense – et a utilisé des questions sur la constitutionnalité à la place

Les avocats de Trump, quant à eux, avaient peu de réponses sur les actions de l’ancien président et ont plutôt tenté de faire valoir que cet effort était un stratagème purement politique des démocrates qui ne veulent pas se présenter contre lui sur toute la ligne. Ils ont également souligné que les démocrates ont utilisé un langage similaire à celui de Trump, y compris le mot «combat», sans fournir de contexte pour leurs remarques ou explications respectives concernant la pertinence de leurs déclarations.

Lorsque l’équipe de la défense a tenté de réfuter le cas des démocrates de la Chambre, la «tentative ne s’est pas très bien déroulée», comme l’explique Zack Beauchamp de Vox:

[Lead defense attorney Bruce] Castor a ignoré des faits clés, comme le délai de plusieurs heures de Trump pour appeler la Garde nationale pendant l’attaque. Sa logique était parfois incohérente, affirmant (par exemple) que le mépris de Trump pour les manifestants de Black Lives Matter signifiait qu’il désapprouvait également la violence commise par ses propres partisans. Et il semblait totalement méconnaître les éléments clés du dossier de la Chambre, comme le rôle du comportement de Trump dans les mois précédant le rassemblement du 6 janvier.

De nombreux républicains, y compris le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, n’ont pas été en mesure de défendre ce que Trump a fait – et ont justifié leurs votes en invoquant le manque de compétence du Sénat pour le procès.

Parce que Trump n’est plus au pouvoir, les républicains ont affirmé que le Sénat n’avait pas de compétence sur sa destitution, puisque ces procédures ont généralement été utilisées pour démettre des personnes de leurs fonctions. Comme l’a expliqué Ian Millhiser de Vox, il y a un débat à ce sujet, mais la plupart des juristes ne sont pas d’accord et soutiennent qu’il est constitutionnel que le Sénat juge un ancien président.

«Le vote d’aujourd’hui est un vote de conscience et je sais que nous le traiterons tous comme tel», a écrit McConnell dans une lettre aux républicains du Sénat, d’abord obtenu par Burgess Everett de Politico, qui a expliqué sa décision. «Même si c’est un appel rapproché, je suis persuadé que les mises en accusation sont avant tout un outil de renvoi, et nous manquons donc de compétence.» L’argument de McConnell aurait été sans objet, bien sûr, s’il n’avait pas lui-même retardé le moment du procès.



Samuel Corum / Getty Images Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, dans le métro du Sénat avant le début de la quatrième journée du deuxième procès de destitution de Trump, le 12 février 2021.

La plupart des républicains étaient d’accord avec le raisonnement de McConnell, bien qu’une poignée se soit rangée du côté des démocrates pour exiger la responsabilité du président. La fracture de la conférence républicaine du Sénat, bien que légère, souligne à quel point le GOP pourrait être divisé à l’avenir lorsqu’il s’agit d’une volonté de s’aligner sur Trump.

Selon un récent sondage de Vox et Data for Progress, il existe un fossé similaire parmi les électeurs républicains probables, bien que la majorité du parti soit fermement derrière Trump: 12% des républicains auraient soutenu sa condamnation, tandis que 85% s’y sont opposés.

Le soutien de Trump de la base républicaine est probablement un facteur derrière les décisions de certains législateurs: s’ils devaient aller contre lui, il est possible qu’ils risqueraient le retour des électeurs et un défi potentiel principal pour l’avenir. Le sondage Vox / DFP a également révélé que 56% des républicains étaient beaucoup moins susceptibles de voter pour un candidat qui déclare Trump coupable, tandis que 13% étaient un peu moins susceptibles de le faire.

Comme l’indique le vote du procès de destitution, l’emprise de Trump sur le GOP est plus forte que jamais – même s’il n’est plus en fonction.