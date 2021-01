Le chef de la minorité de l’époque au Sénat, Chuck Schumer (à droite) se tient aux côtés du chef de la majorité au Sénat de l’époque, Mitch McConnell, alors qu’ils assistent à la certification de vote du collège électoral pour le président élu Joe Biden, lors d’une session conjointe du Congrès au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, à Washington, DC. | Kevin Dietsch / Getty Images

Un combat au Sénat pour l’obstruction systématique laisse présager une obstruction républicaine.

Le Sénat est maintenant divisé 50-50 entre démocrates et républicains – et un premier argument sur ses règles pourrait indiquer à quel point le GOP a l’intention de faire obstacle à d’autres priorités législatives.

Parce que les démocrates contrôlent la Maison Blanche, ils ont la majorité dans un Sénat également divisé, le vice-président Kamala Harris étant sur le point de servir de bris d’égalité. Pour déterminer officiellement comment le Sénat fonctionnera en ce qui concerne des choses comme la composition de comités, les législateurs doivent approuver ce que l’on appelle une résolution d’organisation qui énonce ces règles. (Sans cela, les républicains dirigent toujours les comités et la répartition des fonds de manière confuse; même les espaces de bureau ne sont pas encore clairs.)

Mais la chambre divisée ne peut même pas s’entendre là-dessus. Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et le chef de la minorité Mitch McConnell sont en train de négocier cette résolution, bien qu’ils aient atteint un point de friction. Schumer a dit qu’il aimerait modéliser cette mesure sur un accord de partage du pouvoir conclu entre les sens. Tom Daschle et Trent Lott en 2001, lors du dernier Sénat 50-50. McConnell, quant à lui, souhaite ajouter une mise en garde: il aimerait que les démocrates s’engagent à maintenir l’obstruction législative.

Schumer, et de nombreux membres du caucus démocrate, ont blanchi à cette idée car elle limiterait considérablement les options du parti face à un éventuel retour républicain aux projets de loi et réduirait leur influence. Même si les démocrates ne votent pas pour se débarrasser de l’obstruction systématique, par exemple, la menace qu’ils pourraient rendre les républicains plus ouverts au compromis et aux négociations sur des politiques comme l’allégement de Covid-19.

Le flibustier lui-même est quelque chose qui donne aux républicains plus d’influence sur la résolution d’organisation puisque la mesure peut également être obstruée.

Ce désaccord affecte déjà certains aspects de la fonctionnalité du Sénat: les républicains mènent toujours les auditions de confirmation des candidats de Biden et, comme le suggère un rapport de Time, sont moins enclins à accélérer ces procédures. De plus, les affectations au comité des sénateurs n’ont pas encore été finalisées alors même que le corps législatif envisage un mandat chargé.

L’argument des républicains sur les règles pourrait signaler l’approche qu’ils adopteront dans la minorité – où ils pourraient utiliser leurs numéros pour bloquer ou réduire considérablement les factures à venir.

Comment un Sénat 50-50 devrait fonctionner

Jusqu’à présent, Schumer a déclaré qu’il espérait approuver une résolution d’organisation très similaire à celle à laquelle Daschle et Lott sont arrivés en 2001.

«Nous avons offert de respecter le même accord la dernière fois qu’il y avait un Sénat 50-50. Ce qui est juste est juste », a déclaré Schumer dans un discours.

Parce que les démocrates ont la majorité avec le vote du vice-président Harris, ils occuperont les postes de président de chaque comité, mais la résolution diviserait également les membres du comité, ainsi que l’espace de bureau et le financement. Toute mesure qui reçoit un vote égal en comité pourrait également recevoir une certaine considération pour l’avancement sur le parquet.

En tant que leader de la majorité, Schumer contrôlera toujours le calendrier des débats pour la législation et le moment des votes. « En ce qui concerne le contrôle de l’ordre du jour, les démocrates veilleront à ce qu’ils aient le pouvoir standard du parti majoritaire, car ils le font essentiellement », a déclaré Josh Ryan, politologue à l’Université de l’État de l’Utah, à PolitiFact.

Schumer a souligné l’utilisation de l’accord de 2001 comme modèle, car il a créé un précédent sur la façon dont les deux parties pourraient fonctionner dans cette circonstance unique.

McConnell, cependant, veut également s’engager à ne pas éliminer l’obstruction législative – contre laquelle les démocrates se sont opposés. «Nous devons avoir le genre de position de force qui nous permettra de faire avancer les choses», a déclaré le sénateur Richard Blumenthal (D-CT) à Politico.

Les démocrates ont pressé Schumer de rester ferme sur ces négociations sur les règles, qui soulignent l’une des premières manifestations de force du parti dans la majorité. Ils ont évoqué le précédent de 2001 et ont dit qu’il devrait rester inchangé. Comme l’a noté Jim Newell de Slate, les motivations de McConnell pour faire pression sur cette question ne sont pas non plus claires – puisque la résolution n’est finalement pas exécutoire si Schumer décide plus tard qu’il veut faire sauter l’obstruction systématique de toute façon.

L’exemple de 2001 est la dernière fois où le Sénat a connu ce type de scission: cela ne s’est produit que deux autres fois dans l’histoire, en 1881 et 1954.

Des blocages pourraient pousser les démocrates à envisager la réconciliation

Si le tollé républicain à propos de la résolution d’organisation du Sénat est une indication, la répartition 50-50 pourrait signifier plus d’obstacles sur tout, des nominés au Cabinet litigieux à d’autres priorités législatives, à tel point que les démocrates se tournent vers des options procédurales qui contournent ces impasses.

La première option des démocrates est de négocier avec les républicains sur des projets de loi clés, y compris l’allégement de Covid-19 ainsi que la réforme de l’immigration, dans l’espoir de recruter 10 législateurs qui aideraient à atteindre le seuil de 60 voix nécessaire pour faire avancer ces politiques. Dans le même temps, ils sont confrontés au défi de garder tous les membres de leur caucus en ligne, y compris les modérés qui sont plus susceptibles de se décoller.

«Vous devez garder votre caucus ensemble – Joe Manchin est le joker ici aussi. Kyrsten Sinema également. Les centristes auront beaucoup de pouvoir: Manchin, Sinema, Murkowski, Collins », déclare Jessica Taylor de Cook Political Report.

L’opposition croissante du GOP à l’égard du paquet de récupération Covid-19 de 1,9 billion de dollars de Biden indique que les républicains pourraient se préparer à faire obstruction ou à limiter ses propositions, un scénario qui pourrait pousser les démocrates à tirer parti d’un processus connu sous le nom de réconciliation budgétaire.

Dans le cadre du rapprochement budgétaire, les législateurs sont en mesure d’avancer les dépenses et les mesures fiscales à la majorité simple des voix, permettant aux démocrates de potentiellement adopter certains aspects de l’allégement de Covid-19, tels que les paiements directs et les congés de maladie payés, sans le soutien des républicains. Le degré d’opposition républicaine auquel ils font face sera probablement un facteur pour déterminer s’ils emprunteront finalement cette voie.

« Je pense qu’il est probable, sinon presque une certitude, que la réconciliation sera un outil », a déclaré l’ancien sénateur Tom Daschle à Vox.

En fonction de la gravité du blocus des républicains, l’élimination de l’obstruction législative pourrait également être envisagée – bien qu’il y ait actuellement un désaccord au sein du caucus démocrate sur l’opportunité d’évaluer cette possibilité. Comme le sénateur Ron Wyden (D-OR) l’a déjà dit à Vox, «La dynamique à surveiller est de savoir si Mitch McConnell fait à une présidence Biden ce qu’il a fait à une présidence Obama.»