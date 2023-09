Le séminaire sur le suicide d’un vétéran du comté de DuPage aura lieu le 12 septembre – Shaw Local

Le séminaire de la Coalition pour la prévention du suicide des vétérans de DuPage aura lieu le 12 septembre de 9 h à 15 h au American Legion Post #76, 570 S. Gary Ave., Carol Stream.

Les inscriptions et le petit-déjeuner commencent à 8h00

Le programme est ouvert aux travailleurs sociaux, aux forces de l’ordre, aux ambulanciers paramédicaux, au personnel de santé, aux éducateurs, aux anciens combattants et à toute autre personne intéressée à en savoir plus sur la prévention des suicides chez les anciens combattants.

La prévention des suicides chez les vétérans ne se résume pas à la simple prévention. Les participants apprendront la prévention ainsi que ce qu’il faut faire lors d’une tentative de suicide et ce qui se passe après une tentative de suicide.

Le centre médical Jesse Brown VA, le département de santé du comté de DuPage et Rosecrance ne sont que quelques-uns des présentateurs et ce séminaire est divisé en sujets suivants :

Prévention du suicide chez les vétérans

Idées suicidaires actives et comportements suicidaires

Après une tentative de suicide – Postvention

Les participants apprendront également à « poser la question ».

Le petit-déjeuner et le déjeuner seront fournis, alors RSVP Steve Fixler au 630-407-5655, [email protected] au plus tard le 5 septembre.

La DuPage Veteran’s Suicide Prevention Coalition est coprésidée par la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de DuPage, le département de santé du comté de DuPage et le centre médical Jesse Brown VA, avec de nombreuses agences et organisations différentes qui en font partie. Notre mission est d’éduquer le public sur la prévention des suicides d’anciens combattants. La coalition se réunit quatre fois par an et est ouverte à tous.