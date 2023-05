Le semi-remorque rétro d’inspiration ferroviaire de Shuswap pour homme sur le marché pour le bon acheteur

Richard Lawrence est à la recherche de quelqu’un qui partage sa vision du Notch Hill Express.

L’homme de Sorrento a quelques pièces de sa collection de voitures et de bateaux classiques sur le marché, y compris un Unimog Mercedes-Benz unique de 1962 qui a été restauré sur la série de télé-réalité à succès filmée par Tappen Rust Valley Restorers, et un rouge fiesta restauré 1956 Thunderbird . Lawrence est également à la recherche de la ou des bonnes personnes pour une autre pièce unique, The Notch Hill Express Railway Show Case, une réplique d’une voiture de chemin de fer Pullman de 1880 construite à partir d’une remorque Kentucky de 50 pieds, tirée par un tracteur International LoneStar 2011 assorti.

En octobre 2022, la création roulante de Lawrence a fait sensation lorsqu’elle a été installée au centre-ville de Salmon Arm pendant le tournage de Rust Valley Restorers. A l’arrêt du tournage, la bande-annonce, riche en acajou, décor et détails fidèles à l’époque dont elle s’inspirait, était ouverte au public.

« C’est assez excitant que les gens aiment ça », a déclaré Lawrence à l’époque. « C’est agréable de voir que les gens s’amusent. »

Le Notch Hill Express a depuis fait plusieurs apparitions publiques et Lawrence a déclaré qu’environ 700 personnes l’ont traversé et l’ont admiré.

Constructeur de quais à la retraite, Lawrence voit encore beaucoup de potentiel pour le Notch Hill Express, et il cherche un acheteur ou des acheteurs qui voient la même chose.

« Il y a beaucoup de choses différentes qu’une personne peut faire avec et je me demande si quelqu’un est intéressé à faire certaines de ces choses… », a déclaré Lawrence.

« Il faut quelqu’un pour l’installer et l’utiliser. Je suis occupé à faire beaucoup de choses différentes, donc je ne sais pas si j’ai le temps de faire avancer les choses comme je l’avais initialement prévu.

Lawrence était ouvert à la location du camion et de la remorque pour des événements tels que des événements communautaires, et le reste tant qu’il est sur le marché. Si Lawrence le vend, ce sera à quelqu’un qui apprécie sa création et le travail qui y est consacré.

« Ce que vous trouvez, c’est que l’imagination d’une personne n’est pas celle d’une autre personne, et ce qui se passe généralement avec des choses comme ça, vous le créez à partir de votre imagination comme il se trouve maintenant », a déclaré Lawrence. « Quelqu’un d’autre l’achèterait et ils diraient, je veux changer cela et ils changeraient tous les rideaux et changeraient tout l’acajou meublé, le peindraient en blanc ou quelque chose, mettraient du papier peint dessus.

« Laissez-le tel quel et faites ce pour quoi il était censé être fait, c’est-à-dire beaucoup de choses. C’est une remorque multifonctionnelle.

Le Notch Hill Express est disponible sur Facebook Marketplace sous le titre « 2022 international lonestar 50′ kentucky trailer ».

voitureshistoirechemin de ferSalmon ArmShuswap