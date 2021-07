Le semi-ordinaire cache un intérieur TRÈS inhabituel alors que papa le décore dans les intérieurs des années 1970

CETTE maison jumelée ressemble à n’importe quelle maison familiale ordinaire de l’extérieur – mais elle cache un secret.

La brique rouge de 140 000 £ dans le Derbyshire ne se méfie pas de la route – mais a un intérieur très groovy qui vous épatera.

Une maison jumelée sans méfiance cache un intérieur décalé Crédit : SWNS

Le jukebox, à gauche, a coûté 2 000 £ à Martin Aylett Crédit : SWNS

Il s’est procuré un grille-pain de 1974 avec des carreaux de cuisine à motif orange vif et des unités orange assorties Crédit : SWNS

Martin Aylett, 51 ans, a transformé l’intérieur en un sanctuaire des années 1970, avec de la lessive Persil originale et des torchons Woolworths pour nettoyer sa vaisselle jaune crème.

Le père de deux enfants divorcé passe des heures à parcourir les marchés vintage pour tout trouver, des appareils vintage fonctionnels aux magazines et aux ornements de l’époque.

Il a posé des carreaux de cuisine marron et orange criards pour aller avec son grille-pain Russell Hobbs de 1974 et ses éléments de cuisine orange.

Son salon dispose également d’un tapis Axminster tourbillonnant orange et marron ainsi que d’une suite en similicuir trois pièces des années 1960 et d’un juke-box Rowe AMI.

Martin conduit même un camping-car VW de 1972 qu’il gare devant sa maison de 140 000 £ à Linton, dans le Derbyshire.

Il a même pu trouver des bouteilles de liquide Persil et Fairy originales des années 70 Crédit : SWNS

Martin Aylett s’est inspiré de sa croissance au cours de la décennie emblématique Crédit : SWNS

Ici, son grille-pain et sa bouilloire Russell Hobbs de 1974 et sa corbeille à pain orange assortie Crédit : SWNS

Il a déclaré: « Tout a commencé il y a environ quatre ans lorsque j’ai acheté la propriété et que j’avais une toile vierge pour décorer, tapisser et mettre la maison en forme de navire.

« J’ai pensé que ce serait l’occasion idéale de lui donner cette ambiance des années 70, j’ai toujours été intéressé par les années 70, j’ai grandi dans les années 70 et cela semblait une belle époque où les choses avaient ce design et cette fusée.

« J’aime ramener les choses à cette époque qui était mon enfance où la vie était beaucoup plus simple et ce n’est pas comme maintenant où tout est instantané.

« J’ai dû dépenser environ 5 000 £ jusqu’à présent pour le mettre dans l’état dans lequel il se trouve, c’est devenu une sorte d’obsession.

« J’ai des tapis, des rideaux, des meubles des années 1970, tout est original, il n’y a pas de trucs de reproduction.

Tout ce que Martin trouve a tendance à être orange et à motifs, même ses tasses de thé Crédit : SWNS

Il a dépensé plus de 5 000 £ pour décorer, trouver des rideaux, des tapis et du papier peint originaux Crédit : SWNS

Son salon est agrémenté d’un magazine musical de 1976 Crédit : SWNS

« L’un des biens à gagner est un juke-box, c’est la seule chose qui occupe une place de choix dans le salon et le salon après le dîner.

« Le juke-box, un Rowe AMI, est à l’extrémité avec un système stéréo des années 70 et une grande partie de la pièce est occupée par des disques vinyles.

« Les tapis sont des Axminster des années 1970 et à motifs assez denses, les rideaux datent des années 70 et il y a beaucoup d’orange et de marron comme on peut s’y attendre de cette période.

« Le canapé en simili cuir crème aux coussins orange est totalement original.

« Le juke-box coûtait 2 000 £, les tapis quelques centaines de livres et la même chose pour les meubles. »

Martin admet qu’il a installé des équipements modernes dans sa maison, y compris Internet, afin qu’il puisse gérer son entreprise rétro et rechercher en ligne des décorations des années 70 ainsi qu’un réfrigérateur-congélateur moderne et une télévision à écran plat.

Il essaie de trouver tous les appareils des années 70 qui sont encore en bon état de fonctionnement Crédit : SWNS

Le tourne-disque des années 70 de Martin a des succès de la décennie tels que Abba et The Carpenters Crédit : SWNS

Il dit que le décor du milieu du siècle devient de plus en plus populaire maintenant Crédit : SWNS

Il a déclaré: « Il devient très populaire et à collectionner maintenant, le truc du milieu du siècle et il existe un marché assez important pour cela.

« Ces choses sont toujours là si vous savez où chercher, j’utilise beaucoup Internet.

« Le plus loin que j’ai dû parcourir pour ramasser des morceaux est d’environ 100 miles.

« Tout n’est pas fonctionnel à partir des années 70 de nos jours.

« La télévision en fait partie, j’ai une toute nouvelle machine à laver, un four et un réfrigérateur-congélateur modernes, car nous avons tous besoin de vêtements propres et de bien manger.

Son jukebox à lui seul lui a coûté 2 000 £ Crédit : SWNS

Et il avait aussi un lecteur de cassettes pour jouer des cassettes vintage Crédit : SWNS

Son salon est plein de motifs bruyants et d’affiches d’événements maintenant révolus depuis longtemps Crédit : SWNS

« Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas avoir des années 70 et les utiliser.

« Je suis toujours à la recherche d’un téléviseur original des années 70 que quelqu’un a converti au numérique s’il existe une telle chose.

« Je serais intéressé d’en trouver un.

« Le juke-box fonctionne très bien et fonctionne très bien avec tous mes disques que j’ai gardés de l’époque comme Abba, The Carpenters, très tôt Pink Floyd, Queen, REM.

« Tous les trucs ringards des années 70 sont là-dedans.

« J’ai aussi gardé ma radio des années 70 qui a FM, ondes moyennes et ondes longues. »

Martin envisage maintenant de rénover sa salle de bain avec une baignoire, des toilettes et un lavabo classiques vert avocat.

Martins lit un magazine de musique de 1976 sur son canapé avec un jeté au crochet Crédit : SWNS

Le papier peint, l’horloge et les ornements rappellent tous les années 70 Crédit : SWNS