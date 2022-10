Le semi-marathon de Pune est prêt pour un retour après l’interruption de COVID

Le semi-marathon de Pune est sur le point de faire son grand retour avec sa troisième édition annoncée pour le 27 novembre 2022 et dont les inscriptions ont commencé à battre leur plein.

A LIRE AUSSI | Grand Prix du Mexique : Max Verstappen repousse une paire de Mercedes pour décrocher la pole

Cette année, l’événement a également déclaré un prix en argent d’environ Rs 28 lakh, contre Rs 21 lakh lors de la deuxième édition, à gagner dans toutes ses catégories de course.

Après une pause de deux ans induite par la pandémie, l’événement phare de la course longue distance de Pune fait son retour et les organisateurs de la course ont annoncé un prix Rs 10 lakh pour les records nationaux dans la catégorie semi-marathon, pour les hommes et les femmes.

Le semi-marathon de Pune comprend principalement quatre catégories, dont le semi-marathon (21,1 km), une course de 10 km, une course de 5 km et une course de 3 km (familiale et amusante).

Vikas Singh, PDG d’APG Running et Fitpage, a déclaré : « C’est pour nous un immense plaisir d’annoncer le retour du semi-marathon. Nous promettons à nos participants, bénévoles et spectateurs que leur attente de deux ans en vaudra la peine avec une expérience de premier ordre cette année. Pour la première fois également, nous présentons l’application fitpage, une plate-forme axée sur la technologie axée sur l’endurance, pour les participants. Cela garantira que les participants comprennent mieux leur niveau de forme physique actuel et commencent à s’entraîner en utilisant les méthodes les mieux adaptées à chaque individu. Nous sommes convaincus que la troisième édition est destinée à un grand succès.

https://www.youtube.com/watch?v=_KHE-ITUl14″ width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

La première édition de le semi-marathon a enregistré plus de 15 000 inscriptions et le second, organisé en 2019, a vu la participation de plus de 20 000 passionnés de course à pied. La Kényane Janet Cherobon-Bawcom, championne du semi-marathon de Boston en 2011, était l’ambassadrice de la marque lors de la deuxième édition.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives ici