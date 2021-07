Le sémaglutide, un nouveau médicament contre l’obésité, est sûr et efficace pour la perte de poids et le diabète

Après avoir appris que le venin d’un lézard monstre de Gila contenait des hormones capables de réguler la glycémie, Daniel Drucker a commencé à se demander pourquoi. Et le venin pourrait-il aider à traiter le diabète ?

Drucker est un scientifique et endocrinologue à l’Université de Toronto qui a consacré sa carrière à comprendre l’univers des hormones dans le corps, qui font tout, de la régulation de l’appétit à l’aide à la digestion. Sa curiosité pour le monstre de Gila a conduit à un appel avec un zoo de l’Utah. En 1995, Drucker a fait expédier un lézard de l’Utah à son laboratoire et a commencé des expériences sur le venin mortel.

Dix ans plus tard, une version synthétique d’une hormone contenue dans le venin est devenue le premier médicament de ce type approuvé pour traiter le diabète de type 2. Connu sous le nom d’agoniste du récepteur GLP-1 (pour glucagon-like peptide-1), le médicament a déclenché une cascade de découvertes supplémentaires inspirées du venin.

Après que les médecins aient remarqué que les souris et les humains prenant le médicament contre le diabète semblaient perdre du poids, ils ont commencé à envisager son utilisation dans la science de l’obésité. En juin 2021, un autre traitement efficace, celui de l’obésité, a obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration. Appelé sémaglutide et commercialisé sous le nom de Wegovy, il tire également sa structure du venin du lézard.

Si cette histoire d’origine semble étrange, considérez l’histoire des traitements de l’obésité. Au fil des ans, les gens se sont tournés vers des interventions extrêmes et improbables pour essayer de perdre du poids, des câblages de la mâchoire, des laxatifs et des vagotomies aux opérations de lap band et au fen-phen, un médicament diététique «miracle» qui a finalement été rappelé.

Le nouveau traitement – un injectable hebdomadaire de Novo Nordisk, une société pharmaceutique danoise qui a embauché de nombreux scientifiques de premier plan sur le diabète et l’obésité en tant que consultants – est sur le point d’aider en toute sécurité de nombreuses personnes souffrant d’obésité menaçant leur santé, selon les médecins et les chercheurs. Cela peut même éclairer certains des mystères entourant le fonctionnement de l’appétit en premier lieu.

« C’est phénoménal », déclare Michael Krashes, chercheur sur le diabète et l’obésité aux National Institutes of Health. Le sémaglutide est « un grand pas en avant – nous avons enfin quelque chose de fiable et capable de produire des effets durables au fil du temps », ajoute Ivan De Araujo, un neuroscientifique qui étudie les interactions cerveau-intestin à l’école de médecine Icahn du mont Sinaï. Aucun des deux scientifiques n’est affilié à Novo Nordisk.

Les médecins qui traitent les patients obèses ont dit à Vox qu’ils souhaitaient avoir une option de traitement comme le sémaglutide il y a des années, et les patients ont décrit le médicament comme modifiant la vie.

Pourtant, de nombreuses personnes obèses peuvent ne pas rechercher le sémaglutide, et les médecins peuvent ne pas le leur prescrire – non seulement en raison de l’histoire dangereuse des médicaments pour la perte de poids, mais aussi en raison d’un préjugé persistant et d’une stigmatisation autour d’une maladie qui affecte maintenant près de la moitié des personnes. Les Américains. L’obésité est encore largement considérée comme un problème de responsabilité personnelle, malgré les preuves scientifiques du contraire. Et l’histoire a montré que les interventions médicales les plus efficaces, telles que la chirurgie bariatrique – actuellement l’étalon-or pour le traitement de l’obésité – sont souvent inutilisées en faveur des régimes amaigrissants et de l’exercice, qui pour beaucoup ne fonctionnent pas.

Il existe également un défi pratique : les assureurs-maladie ne couvrent généralement pas les médicaments contre l’obésité, explique Scott Kahan, médecin spécialiste de l’obésité et professeur à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health et à la George Washington University School of Medicine. « L’assurance-maladie exclut explicitement les médicaments contre le poids », déclare Kahan, qui consulte Novo Nordisk. « Et la plupart des assureurs suivent ce que fait Medicare. »

Le nouveau médicament ne sera certainement pas une panacée contre l’obésité, ajoute Krashes. « Vous ne prenez pas une personne de 280 livres pour en faire 130 », souligne-t-il, bien que des réductions suffisantes pour améliorer les résultats de santé soient typiques. Drucker, qui a commencé à consulter Novo Nordisk et d’autres sociétés pharmaceutiques après sa découverte reptilienne, convient que c’est un point de départ pour l’obésité : « Cela ne fera qu’effleurer la surface du problème dans la population qui doit être en meilleure santé.

Mais le sémaglutide est le médicament contre l’obésité le plus puissant jamais approuvé, ajoute-t-il. « Des médicaments qui produiront une perte de poids corporel de 15% – nous n’avions pas cela auparavant dans le traitement médical de l’obésité. » Avec des agonistes des récepteurs GLP-1 supplémentaires, potentiellement plus efficaces, qui seront mis en ligne à l’avenir, nous sommes au début d’un nouveau chapitre prometteur de la thérapeutique de l’obésité. Un regard sur la science fascinante du fonctionnement du médicament pourrait également faire beaucoup pour changer la façon dont les Américains pensent de cette maladie.

« Nous devons remercier le lézard pour cela », dit Drucker.

Ce que le sémaglutide révèle sur les problèmes de poids

Pour comprendre comment le sémaglutide fait que certaines personnes mangent moins, il est utile de comprendre ce que font les hormones. Ce sont les messagers itinérants du corps : fabriqués dans une zone, ils se déplacent vers une autre pour transmettre des messages via des récepteurs – des molécules qui se lient à des hormones spécifiques – dans des organes et des cellules distants.

L’intestin fabrique des dizaines d’hormones, et beaucoup d’entre eux voyagent vers les récepteurs cérébraux qui freinent l’appétit ou le stimulent, explique Drucker. Le GLP-1 est l’une de ces hormones intestinales. Il est libéré dans l’intestin en réponse à la nourriture et stimule le pancréas à produire plus d’insuline après un repas, ce qui abaisse la glycémie. (Le GLP-1 est également fabriqué dans le tronc cérébral, où il peut modifier l’appétit.)

« Cela envoie un signal à notre cerveau qui dit: » Vous savez, nous avons assez mangé « », explique Drucker.

Entrez le sémaglutide, l’une des classes de médicaments – les agonistes des récepteurs du GLP-1 – qui imitent le GLP-1, aidant le corps à abaisser le taux de glucose (dans le cas des personnes atteintes de diabète) et, soupçonnent les chercheurs, à freiner l’appétit (dans le cas de personnes atteintes d’obésité qui peuvent également être atteintes de diabète).

La manière précise dont le médicament agit sur l’obésité est encore inconnue, en partie parce que les scientifiques ne comprennent pas exactement comment fonctionne l’appétit. Mais les chercheurs s’accordent généralement à dire que le médicament exploite les récepteurs GLP-1 du cerveau pour réduire la consommation de nourriture. Lorsque les chercheurs suppriment les récepteurs GLP-1 du cerveau des souris, le médicament perd ses effets coupe-faim, explique Krashes.

L’obésité est « principalement un problème de notre biologie cérébrale et de la façon dont elle traite les informations sur l’environnement dans lequel nous vivons », explique Randy Seeley, chercheur à l’Université du Michigan spécialisé dans les traitements de l’obésité, qui consulte également Novo Nordisk.

Avec le sémaglutide, l’idée est que « nous modifions la chimie de votre cerveau pour que votre cerveau pense que vous devriez avoir un poids inférieur », a ajouté Seeley.

Cette approche pharmacologique basée sur le cerveau est susceptible d’être plus efficace que le régime et l’exercice seuls, dit Seeley, car « la partie sous-jacente la plus importante du poids d’une personne a à voir avec le fonctionnement de son cerveau », et non un manque de volonté.

Pas tout à fait un « changeur de jeu »

Certaines personnes ayant un indice de masse corporelle plus élevé sont en parfaite santé et ne nécessitent aucun traitement. Le sémaglutide n’a été indiqué par la FDA que pour les patients classés comme cliniquement obèses – avec un indice de masse corporelle de 30 ou plus – ou ceux qui sont en surpoids et ont au moins un problème de santé lié au poids.

Pour les nombreuses personnes qui l’ont utilisé, il s’est avéré sûr et efficace, selon la FDA. Dans les essais cliniques sur la perte de poids, le sémaglutide a aidé les gens à perdre environ 15 % de leur poids corporel en moyenne, soit beaucoup plus que les médicaments contre l’obésité actuellement disponibles et plus que suffisant pour améliorer les résultats de santé.

Les effets secondaires les plus courants du médicament – ​​nausées, diarrhée, constipation et vomissements – étaient pour la plupart de courte durée. De Araujo découvre que les effets indésirables peuvent être causés par la différence entre le médicament et l’hormone peptidique naturelle : l’hormone agit principalement localement et se dégrade rapidement, tandis que le médicament agit principalement sur le cerveau et est conçu pour rester dans le corps. « C’est de là que proviennent probablement les nausées et les vomissements », affirme De Araujo.

Les patients qui ont essayé le sémaglutide ont dit à Vox que cela les aidait à gérer leur poids et leur relation avec la nourriture, et que leurs effets secondaires étaient gérables et rapidement résolus.

Jim Eggeman, un opérateur du 911 dans l’Ohio, a déclaré qu’avant de prendre du sémaglutide, « je pouvais m’asseoir et manger une grande pizza, et maintenant c’est un ou deux morceaux au maximum. » Il a commencé à prendre un médicament contre le diabète après une crise cardiaque en décembre 2019 et a perdu 35 livres, portant son poids à 220.

Paula Morris-Kaufman, de Cheshire, au Royaume-Uni, a utilisé le médicament pour lutter contre la prise de poids à la suite de traitements contre le cancer. Cela l’a aidée à ramener son poids à un niveau normal, dit-elle, et à freiner son habitude de manger compulsivement. « Si vous me donnez une assiette de nourriture, je n’en mange qu’une petite portion – et je me sens rassasié très rapidement. »

Il est possible que certains des avantages du traitement proviennent en partie des changements de mode de vie, qui ont été encouragés par les essais cliniques. Dans de nombreux cas, les patients sous sémaglutide sont également passés à une alimentation plus saine lorsqu’ils ont commencé à prendre le médicament et ont ajouté l’exercice à leurs routines. Mais les participants à l’étude prenant le médicament ont encore perdu beaucoup plus de poids que ceux dans les mêmes conditions qui ont reçu un placebo.

La nécessité d’interventions supplémentaires – comme l’alimentation et l’exercice – est l’une des raisons pour lesquelles Kahan s’arrête avant d’appeler ce médicament un changeur de jeu. « C’est une amélioration progressive » par rapport aux médicaments existants, dit-il, et c’est encore hors de portée pour de nombreuses personnes qui pourraient en bénéficier. « La description « changeur de jeu » n’est pas appropriée, car de nombreuses personnes n’ont pas accès à ces médicaments. »

Un changement de mentalité

Seulement environ 1% des patients éligibles utilisaient des médicaments approuvés par la FDA pour l’obésité en 2019, a montré une étude. Il en va de même pour la chirurgie bariatrique, actuellement l’intervention la plus efficace contre l’obésité, qui peut également conduire à la rémission du diabète de type 2.

« Si quelqu’un se présente dans votre cabinet avec une maladie cardiaque et que vous, en tant que médecin, n’essayez pas de la traiter, il s’agit d’une faute professionnelle », déclare Seeley. « Si quelqu’un arrive avec un IMC supérieur à 30 et que vous ne le traitez pas, c’est mardi. » Il pense qu’une partie de l’hésitation à traiter les patients avec des médicaments contre l’obésité vient de l’histoire des médicaments dangereux pour la perte de poids.

« Nous ne blâmerions jamais d’autres personnes pour avoir développé une pression artérielle élevée, une maladie cardiovasculaire ou un cancer »

Les préjugés enracinés concernant l’obésité ont également rendu l’accès des patients plus difficile, dit Kahan. « L’obésité a tendance à être classée comme un problème cosmétique dans les polices d’assurance maladie », dit-il. « Pour obtenir une couverture, les employeurs doivent explicitement décider d’acheter un cavalier et signer un contrat pour ajouter des services et des produits de gestion du poids à leurs régimes d’assurance. » Il aimerait que les traitements contre l’obésité soient couverts par les assureurs de la même manière que les médicaments contre le diabète et l’hypertension.

Cela nécessitera un changement de mentalité, dit Drucker. « Nous ne blâmerions jamais d’autres personnes pour avoir développé une pression artérielle élevée, une maladie cardiovasculaire ou un cancer », dit-il. Il est bien connu que ces conditions sont déterminées par des déterminants biologiques complexes, y compris les gènes, ainsi que par des facteurs environnementaux. « L’obésité n’est pas différente. »

Lorsque Drucker a commencé en endocrinologie dans les années 1980, il n’avait pas beaucoup d’outils pour aider les patients. Avec l’ajout de sémaglutide, il existe plusieurs options chirurgicales et médicaments pour l’obésité et le diabète. Le défi consiste maintenant à aider ceux qui en bénéficieraient à y accéder.

« Je serais ravi si personne n’avait besoin de GLP-1 pour le diabète et l’obésité », déclare Drucker. Cela pourrait être possible dans un paysage alimentaire qui n’a pas poussé les gens vers la suralimentation et la mauvaise alimentation qui conduisent à ces maladies chroniques. Mais pour l’instant, « nous avons de nouvelles options qui sont sûres, semblent réduire les complications et sont très efficaces. … Nous ne devrions pas simplement lever la main et dire que nous ne pouvons rien faire.