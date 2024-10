Le sémaglutide présente des avantages dans le traitement de l’IRC et du diabète de type 2, quelle que soit la gravité de la maladie rénale

Katherine R. Tuttle, MD Crédit : Médecine UW

Le sémaglutide était bien toléré et réduisait les risques d’issues rénales majeures, d’événements cardiovasculaires et de décès chez les personnes atteintes de diabète de type 2 (DT2) et d’insuffisance rénale chronique (IRC), quelle que soit la gravité de l’IRC.1

L’essai de phase 3 FLOW, l’un des derniers d’une liste croissante d’études évaluant le sémaglutide pour son effet sur un certain nombre de résultats, visait à évaluer les résultats rénaux en fonction de la gravité initiale de l’IRC.

Les nouveaux résultats ont été présentés lors de la Semaine du rein 2024 de l’American Society of Nephrology (ASN) à San Diego, en Californie, qui s’est tenue du 23 au 26 octobre par

Katherine R. Tuttle, MD, professeure clinicienne de médecine, médecine de l’Université de Washington, et directrice exécutive de la recherche, Providence Health Care, et co-chercheuse principale régionale, Institut des sciences translationnelles de la santé, Providence Medical Research Center.

« Nous avons constaté que le bénéfice sur les résultats rénaux était constant quelle que soit la gravité de l’IRC au début de l’étude », a déclaré Tuttle.2 « Des études en cours examinent les mécanismes de protection des reins par le sémaglutide et cherchent à déterminer si le sémaglutide est également sûr et efficace contre l’IRC chez les personnes atteintes de diabète de type 1 ou chez celles non diabétiques. »

Les nouvelles découvertes ne font qu’ajouter au corpus de la littérature soutenant l’utilisation du sémaglutide dans un certain nombre d’indications, dans le cadre d’une expansion toujours croissante depuis le début de la thérapie en tant que médicament antihyperglycémiant jusqu’à montrer des avantages pour la santé cardiovasculaire et maintenant rénale.3

Tuttle et ses collègues ont analysé les données de 3 533 participants atteints de DT2, stratifiées selon les taux de filtration glomérulaire (DFG) estimés entre 50 et 75 ml/min/1,73 m2 et les rapports albumine-créatinine urinaire (UACR) entre 300 et 5 000 mg/g, ou DFGe entre 25 et 50 mL/min/1,73 m2 et UACR >100–q

Le principal résultat de l’essai FLOW était une insuffisance rénale, une baisse du DFGe de plus de 50 % ou un décès dû à des causes rénales ou cardiovasculaires. Les enquêteurs ont constaté que dans les catégories eGFR et UACR, les participants recevant du sémaglutide présentaient un risque relatif (HR) global de 0,76 (IC à 95 %, 0,66-0,88) dans le critère de jugement principal composite par rapport à ceux recevant un placebo sur une période médiane de 3,4 ans.q

Plus précisément, les participants recevant du sémaglutide avaient un traitement de remplacement rénal de 0,84 HR (IC à 95 %, 0,63-1,12), un DFGe de 0,80 HR (IC à 95 %, 0,61-1,06) constamment inférieur à 15 % mL/min/1,73 m2, un 0,73 HR de (IC à 95 % : 0,59-0,89) de réductions persistantes d’au moins 50 % du DFGe, un HR de 0,97 (IC à 95 % : 0,27-3,49) d’insuffisance rénale et un HR de 0,71 (IC à 95 % : 0,56-0,89). ) de décès d’origine cardiovasculaire par rapport à ceux recevant un placebo. Ces tendances sont restées cohérentes quels que soient les niveaux de gravité du DFGe et de l’uACR.1

RÉFÉRENCES