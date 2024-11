Le sémaglutide est si efficace dans le traitement de l’arthrite que les patients ont été « plus ou moins traités en dehors de l’étude »

Image de PhotoAlto/Odilon Dimier/Getty Images

Dans une nouvelle étude fascinante, l’ingrédient actif d’Ozempic s’est révélé si efficace dans le traitement de l’arthrite que les participants n’avaient plus besoin de traitement à la fin de l’expérience.

Dans les articles sur la nouvelle recherche dans la revue Nature et le New York Timesles experts se sont montrés prolifiques à propos de la nouvelle étude historique sur le sémaglutide qui a constaté des améliorations marquées de l’arthrose du genou dans des essais menés dans 11 pays.

Dr Bob Carter, directeur adjoint de l’Institut national de l’arthrite, des maladies musculo-squelettiques et cutanées, qui n’a pas participé à la nouvelle étude publié cette semaine dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterrea déclaré que les améliorations de la douleur au genou dans les brevets d’essai sur l’arthrite en surpoids étaient incroyables.

« L’ampleur de l’amélioration est d’une ampleur que nous n’avons jamais vue auparavant avec un médicament », a déclaré Carter au New York Times. « Ils ont constaté une réduction de près de 50 pour cent de leurs douleurs au genou. C’est énorme. »

Le rhumatologue danois et directeur principal des essais, Henning Bliddal, a déclaré Nature qu’à la fin de l’essai, de nombreux patients avaient constaté une telle amélioration de leur arthrite du genou qu’ils n’étaient plus éligibles pour l’étude.

« Ils ont reçu une thérapie si efficace qu’ils ont plus ou moins été exclus de l’étude », a déclaré Bliddal, qui travaille à l’hôpital universitaire de Copenhague, dans la capitale danoise.

Même s’il est bien établi que perdre du poids peut aider à améliorer l’arthrite du genou en supprimant essentiellement une partie de la charge sur la zone affectée, les résultats sont particulièrement prometteurs en partie en raison de la difficulté à exercer les personnes souffrant de douleurs intenses au genou.

Dans l’étude – qui, il convient de le noter, a été parrainée par Ozempic et le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk – 400 patients sur cinq continents ont reçu des injections hebdomadaires soit d’un placebo, soit de sémaglutide. Tous ces patients, Nature explique, étaient considérés comme obèses et avaient un score moyen de 71 sur une échelle de douleur allant de un à 100, ce qui leur faisait mal de marcher.

Sans surprise, les patients prenant le sémaglutide actif ont perdu beaucoup plus de poids que leurs homologues sous placebo, mais ils ont également constaté une réduction spectaculaire de leur échelle de douleur, avec une baisse moyenne de 42 points par rapport aux 28 du groupe placebo. la mobilité aussi, comme pour monter les escaliers.

Bien que les auteurs de l’article notent qu’un grand nombre de ces améliorations étaient dues à la réduction du poids des genoux affectés, ils postulent également que les effets anti-inflammatoires connus du sémaglutide a également joué un rôle.

Malgré ces résultats prometteurs, le directeur principal de l’étude craint qu’une fois que les patients cessent de prendre des médicaments à base de sémaglutide, la reprise de poids puisse également ramener une partie des douleurs arthritiques associées.

« Est-ce que ces gars-là continuent à prendre du sémaglutide pour toujours ? » Bliddal a demandé en parlant à Nature.

Pour le moment, c’est difficile à dire, mais au moins, c’est une autre plume dans le chapeau de ceux-ci des médicaments qui semblent changer le monde.

