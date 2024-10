Le sémaglutide est prometteur et réduit l’UACR dans les maladies rénales non diabétiques

Hiddo Heerspink, PharmD, PhD

Crédit : Institut George pour la santé mondiale

De nouvelles recherches suggèrent que le sémaglutide (Ozempic) pourrait s’avérer utile comme traitement pour la gestion de l’insuffisance rénale chronique (IRC) sans diabète.

Un essai de 6 mois comparant l’utilisation du sémaglutide 2,4 mg à un traitement placebo chez des patients souffrant d’obésité et d’IRC non diabétique, les résultats suggèrent que l’utilisation de l’agoniste des récepteurs GLP-1 était associée à une réduction de 52,1 % corrigée par le placebo du rapport albumine/créatinine urinaire. (UACR), qui, selon les enquêteurs, devrait soutenir une exploration plus approfondie dans le cadre d’essais cliniques supplémentaires.1,2

« Dans cette étude clinique initiée par un chercheur, nous avons évalué si le sémaglutide, un médicament réduisant le poids corporel, pouvait également protéger les reins chez les patients atteints d’IRC. Nous avons constaté qu’un traitement de 6 mois avec du sémaglutide à raison de 2,4 mg par semaine réduisait l’albuminurie, améliorait le contrôle de la pression artérielle, réduisait le poids corporel et la circonférence corporelle chez les patients atteints d’IRC et d’obésité », a déclaré l’auteur correspondant Hiddo JL Heerspink, PhD, PharmD, de l’University Medical Centre Groningen, aux Pays-Bas.2

Peu de thérapies médicales ont pénétré la conscience publique et retenu l’attention des professionnels de la santé de la même manière ou de la même manière que le sémaglutide ces dernières années. Il y a moins de dix ans, l’agent était relégué à un rôle principalement dû à ses propriétés antihyperglycémiantes, mais l’agoniste du récepteur GLP-1 est désormais plus souvent assimilé à une panacée, à mesure que les révélations concernant les bienfaits cardiovasculaires et, désormais, rénaux deviennent évidentes.1,3

Présenté par Heerspink à la Kidney Week 2024 de l’American Society of Nephrology et publié simultanément dans Nature, l’étude était un essai clinique en double aveugle, contrôlé par placebo, initié par un chercheur, conçu pour évaluer l’innocuité et l’efficacité du sémaglutide 2,4 mg chez les patients souffrant d’obésité et d’IRC non diabétique. Le principal résultat d’intérêt de l’essai était l’UACR à la semaine 24.1,2

Pour être inclus, les patients devaient être âgés de 18 à 75 ans atteints d’IRC et avoir un indice de masse corporelle d’au moins 27 kg/m2. Selon le plan d’essai, l’IRC a été définie comme un DFGe d’au moins 25 ml/min/1,73 m2 et un UACR de 30 à 3 500 mg/g.1

Au total, 101 patients ont été recrutés et randomisés, 50 recevant un placebo et 51 recevant du sémaglutide. La cohorte avait un âge moyen de 56 (SD, 12) ans, 40 % étaient des femmes et 91 %) des participants étaient blancs. Au départ, la cohorte avait un DFGe moyen estimé avec une créatinine (DFGe-Cr) de 65 (ET, 25) mL/min/1,73 m2, un UACR médian de 251 mg/g (IQR, 100 à 584) et un L’IMC était de 36,2 (ET, 5,6) kg/m2.1

Parmi cette cohorte d’étude, les diagnostics de maladie rénale les plus courants étaient la glomérulonéphrite chronique (25 %) et la néphropathie hypertensive (27 %). Les enquêteurs ont souligné que les inhibiteurs de l’ECA ou les ARA étaient utilisés par 87 % de la cohorte et que l’utilisation des inhibiteurs du SGLT2 était enregistrée chez 19 % des participants.1

Après analyse, les résultats ont indiqué que la variation moyenne géométrique en pourcentage par rapport à la valeur initiale à la semaine 24 était de 7,4 % (intervalle de confiance à 95 % [CI]−8,7 à 26,2). Dans le groupe sémaglutide, la variation moyenne géométrique en pourcentage par rapport à l’inclusion était de −48,6 % (−60,9, −32,3), ce qui correspond à une variation moyenne géométrique corrigée par placebo de −52,1 % (IC à 95 %, -65,2 à −34,1 ; P. 1

Les enquêteurs ont souligné que l’utilisation du sémaglutide était associée à une diminution de l’UACR à chaque étape de titration, le plein effet étant présent à la semaine 20, soit 5 semaines après la titration à la dose de 2,4 mg une fois par semaine. Les enquêteurs ont également noté que cet effet persistait jusqu’à la semaine 24 et restait présent 4 semaines après l’arrêt du sémaglutide.1

Une analyse supplémentaire des critères de jugement secondaires n’a révélé aucune différence statistiquement significative dans le Cr-eGFR entre les groupes sémaglutide et placebo à la semaine 24 (différence moyenne, −1,1 mL/min/1,73 m2 ; IC à 95 %, −4,8 à 2,6 ; P. = 0,57). Les enquêteurs ont attiré l’attention sur une diminution initiale du Cr-eGFR à la semaine 8 de l’essai, mais les valeurs du groupe sémaglutide sont revenues à leurs valeurs initiales et il n’y avait aucune différence à la semaine 24.1

Une analyse plus approfondie a démontré que l’utilisation du sémaglutide était associée à des modifications corrigées par placebo du poids corporel et du tour de taille de -9,1 kg par rapport à l’inclusion (IC à 95 % de -11,0 à -7,2 ; P. <.0001 and="" kg="" ci="" to="">P = 0,04), respectivement, à la semaine 24. Cependant, les enquêteurs ont attiré l’attention sur les résultats suggérant qu’il n’y avait aucune corrélation observée entre les modifications du poids corporel et le DFGe pendant 24 semaines de traitement par le sémaglutide, que le DFGe ait été estimé avec la créatinine ou la cystatine C. ou mesuré avec la clairance de l’iohexol.1

« Des études futures sont nécessaires pour évaluer l’efficacité et la sécurité à long terme du sémaglutide dans la réduction du risque d’insuffisance rénale chez ces patients », a ajouté Heerspink.2

